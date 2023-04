Las mejores lavadoras de 2023

Elige una de estas increíbles lavadoras de carga frontal, carga superior o compactas de las pruebas de Consumer Report

Las lavadoras de alto rendimiento de CR hacen que lavar la ropa sea mucho más fácil.

By Keith Flamer

Para la mayoría de nosotros, lavar la ropa es una tarea del hogar. Pero para los ingenieros de pruebas de Consumer Reports, es una misión.

Ciclo tras ciclo, nuestros ingenieros trabajan para determinar cuáles son las mejores lavadoras para cada presupuesto y buscan características innovadoras que hagan que lavar la ropa sea más fácil y rápido.

“La investigación muestra que los consumidores aseguran que lavar la ropa lleva demasiado tiempo”, declara Mark Allwood, analista de mercado sénior de productos de lavandería de Consumer Reports. “Los fabricantes han estado tratando de abordar este problema con máquinas que tienen mayores capacidades, diferentes ciclos de velocidad o funciones de pretratamiento integradas”, añade.

Además de catalogar todo eso, y mucho más, los ingenieros de pruebas de CR lavan muestras de tela manchada con vino tinto y cacao, entre otras cosas, para ver qué tan bien limpia cada máquina. Pero no importa su capacidad de limpieza, una lavadora que no resiste la prueba del paso del tiempo no es una opción ganadora. Por lo tanto, también incorporamos datos de encuestas de confiabilidad y la satisfacción del propietario en nuestras calificaciones de lavadoras (así como nuestras calificaciones de secadoras). Si te preguntas si debes reparar o reemplazar tu lavadora actual, es algo que también tenemos cubierto a través de nuestra herramienta interactiva de reparación o reemplazo que te recomendará la opción correcta en función de cuánto pagaste por tu lavadora, cómo de antigua es, y lo caro que será repararla.

Probamos modelos de lavadoras con cargadores superiores con agitador de tamaño completo, cargadores superiores de alta eficiencia (HE) (sin agitador) y cargadores frontales, incluidos los cargadores frontales compactos. Las máquinas que probamos son de marcas conocidas como Amana, Electrolux, Frigidaire, GE, LG, Maytag y Whirlpool, así como de marcas menos conocidas como Fisher & Paykel y Miele.

Nuestra designación Green Choice te ayudará a identificar las lavadoras más respetuosas con el medioambiente en nuestras calificaciones. Representadas por un ícono de una hoja verde, las lavadoras Green Choice obtienen calificaciones superiores por la eficiencia del agua, la eficiencia energética, la confiabilidad de la marca y la suavidad de las telas. Nuestra designación para esta calificación considera el impacto ambiental general de una lavadora, incluido su peso, volumen y ciclo de vida completo.

Para obtener una visión general del mercado de las lavadoras y conocer los tipos que existen, las características y las marcas, consulta nuestra guía de compra de lavadoras. Si eres miembro de CR, puedes seguir leyendo para obtener calificaciones y reseñas de algunas de las mejores lavadoras para cada tipo, y leer detenidamente nuestras calificaciones completas de lavadoras para conocer aún más opciones.

Las mejores lavadoras de carga superior con agitador

Las mejores lavadoras de carga superior de alta eficiencia (HE)

Las mejores lavadoras de carga frontal

Las mejores lavadoras compactas de carga frontal

