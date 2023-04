VIDEO: tiktokers ganan hasta $60,000 dólares al mes comiendo comida rápida en sus autos

Una nueva y millonaria moda se ha impuesto en TikTok, donde creadores de contenido ganan miles de dólares por ingerir comida chatarra en sus autos.

Un grupo de amantes de la cocina de Estados Unidos han arrasado en las redes sociales publicando imágenes y videos de sí mismos comiendo en sus coches.

Algunos de los TikTokers más populares ganan más de $2,000 dólares por publicación -según los cálculos de DailyMail.com a través de Influencer Marketing Hub-, lo que significa que pueden llegar a ganar unos $60,000 dólares al mes.

Algunos tiktokers famoso por comer en su auto

Mandy West, de Florida, es otra usuaria de TikTok que suele cenar en su coche.

Esta mujer, que utiliza el alias @eatdrinkbemandy, tiene actualmente más de 208,000 seguidores y ha acumulado más de 5.8 millones de “me gusta”.

Según la calculadora TikTok Influencer Engagement & Earnings Calculator de Influencer Marketing Hub, puede ganar más de 500 dólares por publicación.

Shari Dyonne, que vive en Los Ángeles y tiene más de 94,000 seguidores en TikTok, es otra de esas creadoras de contenidos que se graba a sí misma haciendo pruebas de sabor en su vehículo.

Uno de sus vídeos más populares, que hasta ahora ha sido visto más de 4.9 millones de veces, la muestra comiendo un “combo” de Popeyes, con tres macarrones con queso y unos nuggets de aspecto salseado. @sharidyonne Aaaaaand now I have another obsession meal @alexis.frost @keith_lee125 #foodtiktok #chipotle #chipotlequesadilla ♬ Sneaky Snitch – Kevin MacLeod

Al creador Dao (@daostp) también le encanta comer en su coche. En su cuenta de TikToker aparece principalmente parado al volante mientras come.

Uno de su restaurantes favoritos parece ser Wingstop, y en numerosos vídeos se le ve comiendo porciones de alitas. Wingstop parece ser un lugar muy popular entre los usuarios de TikTok, con millones de “me gusta” en los videos relacionados con su comida. @daostp Replying to @asianchowdown 😱😱😱 WING TAG!!! •||• #wingstop #wings #fastfood #wingpull #daostp ♬ original sound – Dao

Seguir leyendo:

• Broma de TikTok en tienda Target sale mal y mujer acaba en el hospital tras un ataque de epilepsia

• Con este truco puedes conocer quienes vieron tu perfil de TikTok

• TikTok: 6 frases destacadas del duro interrogatorio al CEO de la red social en el Congreso de EE.UU.