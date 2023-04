Shakira comunica que se mudó y le dice adiós a Barcelona: “Gracias a los allí secaron mis lágrimas”

La cantante colombiana Shakira ha puesto fin a las especulaciones que rodeaban su estancia en Barcelona. A través de un comunicado en su Instagram, la artista anunció su partida de la ciudad catalana, junto a sus dos hijos Sasha y Milán, tras un complicado proceso de separación con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

En la emotiva carta compartida en sus redes sociales acompañando una foto de Barcelona, Shakira explica que se traslada en busca de estabilidad y felicidad para su familia, al lado de sus seres queridos y del mar.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió Shakira.

Asimismo, la intérprete de “Hips Don’t Lie” agradece a Barcelona y a su público español por todo el apoyo y cariño recibido durante su estancia en la ciudad, donde dio la bienvenida a sus dos hijos y donde según precisó, tuvo un aprendizaje sobre la amistad y el amor.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, agregó.

Con este nuevo capítulo en su vida, Shakira despide temporalmente a sus seguidores españoles con un hasta luego y la promesa de volver a encontrarse en un futuro no muy lejano.

“Gracias a mi público español, que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes, solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡Nos vemos en las curvas!”, concluyó.

Con la mudanza Shakira deja atrás la vida que construyó por más de 10 años junto a Gerard Piqué, con quien concluyó su relación amorosa a consecuencia de una infidelidad que le ha dado la vuelta al mundo por las canciones que hizo la barranquillera para expresar lo que sentía.

Por su parte, se prevé que la mudanza ha ocurrido durante este fin de semana antes de Semana Santa para instalarse con tranquilidad en Miami antes de que sus hijos comiencen el nuevo año escolar en Estados Unidos el próximo 11 de abril.

