Investigación sostiene que relaciones poliamorosas son tan beneficiosas como la monógama

En casi la mayoría de las sociedades modernas está estigmatizado el poliamor; sin embargo, una investigación sugiere que este tipo de relaciones son tan beneficiosas como las monógamas.

Se calcula que entre el 4 y el 5% de la población estadounidense mantiene actualmente relaciones no monógamas consentidas. Además, en 2010 un estudio reveló que aproximadamente uno de cada 500 adultos en Estados Unidos se identificaba como poliamoroso.

“Los poliamoristas se enfrentan a la estigmatización y la discriminación en su vida cotidiana, pero las investigaciones demuestran que mantener una relación romántica con más de una persona a la vez puede ofrecer beneficios emocionales y físicos a todas las partes”, se puede leer en la investigación .

En su más reciente investigación sobre este tema, Justin Clardy, profesor de filosofía de la Universidad de Santa Clara, afirma que la sociedad moderna suele considerar la monogamia como la forma “ideal” de amor romántico.

Al mismo tiempo, los Estados y los gobiernos ofrecen incentivos económicos, legales y sociales a las parejas casadas. Mientras tanto, los hombres y mujeres que se desvían de estas normas monógamas son tratados como parias y avergonzados públicamente.

Beneficios

En su primer libro, “Why It’s OK To Not Be Monogamous” (Por qué está bien no ser monógamo), Justin Clardy resume algunos de los beneficios del poliamor.

“En muchos casos las relaciones poli son más duraderas que las monógamas, porque su flexibilidad les permite satisfacer necesidades cambiantes a lo largo del tiempo de un modo que las relaciones monógamas no consiguen”, afirma Justin Clardy, profesor de filosofía de la Universidad de Santa Clara.

Clardy sostiene que el poliamor también puede beneficiar a las relaciones al volver a centrar nuestra atención en cómo le va a la pareja en sus otras relaciones íntimas.

El investigador también sostiene que las relaciones poliamorosas pueden resultar benéficas para el cuidado de los bebés, pues se tendrían más personas para la realización de esas tareas.

