Agenda de eventos:

Show de Ozo

Ozomatli, la banda angelina, que surgió hace casi 30 años para apoyar a los conserjes —que exigían mejores salarios y condiciones de trabajo—, ofrecerá un concierto en el club The Venice West (1717 Lincoln Blvd., Venice). El grupo de música indie interpretará lo más relevante de su repertorio así como su nuevo material. Hoy jueves 8 pm. Boletos $58. Informes thevenicewest.com.

Foto: Archivo

Más festival del boysenberry

Debido a que la lluvia ha hecho que el boysenberry siga dando frutos, Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) extendió el Boysenberry Festival por tres fines de semana más. Los asistentes pueden disfrutar de comidas y bebidas inspiradas en el boysenberry, entre ellas cervezas y vinos. Todos los días hasta el 16 de abril, y de viernes a domingo del 21 al 23 de abril, 28 al 30 de abril y 5 al 7 de mayo. Boletos desde $70; la comida tiene un costo aparte. Informes knotts.com.

Foto: Cortesía

Exhibición de fotos

Dawoud Bey & Carrie Mae Weems: In Dialogue, que se presenta en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Ángeles) es una exhibición de fotos de Dawoud Bey y Carrie Mae Weems, quienes han sido amigos y colegas por 40 años. Ambos se enfocan en temas como la raza, la clase, la representación y los sistemas de poder en sus trabajos. Crean series de imágenes fundadas en la historia negra y en realidades que hablan de la condición humana. Termina el 9 de julio. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Getty

Huevos y fiesta

Sesame Place San Diego (2052 Entertainment Cir., Chula Vista) presenta por primera vez el Elmo’s Eggstravaganza, que celebra la pascua e incluye la búsqueda de huevos, lectura de cuentos y oportunidades de fotos con el Conejo de Pascua y con todos los personajes del parque, que estarán vestidos con sus mejores galas de pascua. Termina el domingo. Boletos desde $45. Informes sesameplace.com.

Foto: Cortesía

Teatro alternativo

El Roy and Edna Disney CalArts Theater (REDCAT) (631 W. 2nd St., Los Angeles) presenta Amor a la muerte (Love to Death), un trabajo tradicional aunque a la vez radical concebido y dirigido por la reconocida creadora samoana Lemi Ponifasio, una campeona del arte de avanzada y de los indígenas. Participa la indígena y compositora mapuche Elisa Avendaño Curaqueo y la bailarina de flamenco chilena Natalia Garcia-Huidobro. Viernes y sábado 8:30 pm, y domingo 3 pm. Boletos desde $15. Informes redcat.org.

Taller de pintura

Los visitantes a la Boone Children’s Gallery del Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) pueden explorar el arte de pintar con brocha en esta actividad para toda la familia. Habrá personal ofreciendo asesoría sobre técnicas, ideas y se proveerán sillas especiales para cada uno de los pequeños artistas. No se requiere experiencia para participar. Sábado 11 am. La entrada al museo es gratis para los residentes del condado de Los Ángeles menores de 17 años. Informes lacma.org.

Foto: LACMA

Cine familiar

En su serie Family Matinees, el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) celebra en este Mes a la Tierra. Este sábado se proyectará la película Microcosmos, de 1996, de los directores Claude Nuridsany y Marie Pérennou. Ellos usaron equipo de fotografía macroscópica para hacer una cinta en la gran pantalla de la vida de las plantas y los animales en los campos franceses. Sábado 11 am. Boletos $5. Informes academymuseum.org.