Star Wars: Lucasfilm anuncia tres nuevas películas de La Guerra de las Galaxias y sus directores

LONDRES – La Guerra de la Galaxias no tiene fin. Lucasfilm anunció que en los próximos años se estrenarán tres nuevas películas de la franquicia, según confirmó la presidenta del estudio Kathleen Kennedy durante Star Wars Celebration Europe, la reunión ahora anual de fanáticos de la saga que se celebra estos días en Londres y espera recibir a 30 mil personas desde el viernes 7 al lunes 10.

Aunque no se dieron muchos detalles, el primero de los films tendrá lugar 25 mil años antes que los sucesos que conocemos de la historia de Star Wars. Es decir, será una película de origen de “la Fuerza” que estará dirigida por James Mangold, previa a todo lo que se ha visto hasta ahora en la franquicia.

Los directores de los otros dos títulos serán Dave Filoni, productor de “The Mandalorian”, que se estrenará en un largometraje, y Sharmeen Obaid-Chinoy, cuyo film transcurrirá 15 años después de la trama de “The Rise of Skywalker”, el episodio IX de la trilogía original.

El evento también sirvió para estrenar un nuevo tráiler de “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, que llegará a los cines el 30 de junio, también dirigida por Mangold. Será la última vez que Harrison Ford interprete al héroe del sombrero. El actor no pudo estar en Londres junto a su director y a Phoebe Waller-Bridge, que interpreta a su ahijada en el film, pero se proyectó un mensaje grabado para los fans presentes.

Además, el evento sirvió para anunciar más novedades de la franquicia:

“Ahsoka”

La próxima serie de Star Wars será “Ahsoka”, protagonizada por Rosario Dawson, que llegará a Disney+ en agosto 2023. La actriz neoyorquina subió al escenario junto al resto del elenco y aseguró que espera que haya una segunda temporada de la serie. “Depende de ustedes”, dijo a la audiencia de 4,500 personas presentes en la sala.

Dave Filoni, creador de la serie, presentó el primer teaser de “Ahsoka”, en el que se puede ver de espaldas a quien parece Hayden Christensen otra vez en el papel de Anakin Skywalker antes de convertirse en Darth Vader.

“Andor”

Diego Luna volverá a interpretar al rebelde Cassian Andor en la segunda temporada de “Andor”, que se está rodando precisamente en Londres desde noviembre y se espera que se termine en agosto. El actor mexicano subió al escenario junto al creador de la serie Tony Gilroy y el resto del elenco: Adria Arjona, Andy Serkis, Denise Gough, Faye Marsay.

“Buenas tardes a todos”, empezó Luna en español saludando a todos. “La primera Star Wars Celebration a la que asistí fue en 2016 aquí en Londres por Rogue One. Ahora estamos grabando Andor. En los últimos diez años Londres ha sido mi segunda casa”.

Luna presentó las primeras imágenes de la segunda temporada que, como confirmó Gilroy, será la última.

“The Acolyte”

La serie “The Acolyte”, que nos llevará a los días posteriores al final de la República -justo después de “The Return of the Jedi”- una época de paz en la galaxia que explorará el ocaso -temporal- del Lado Oscuro y de la Fuerza de los Jedis.

“The Acolyte” estará dirigida por Leslye Headland, que salió al escenario y recibió las felicitaciones de Kennedy por los primeros cuatro episodios, que ya están preparados. Poco después se unió el elenco de la serie, en el que destaca el coreano Lee Jung-jae, que se hizo popular por la serie “Squid Game” de Netflix. Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto y la británico-española Dafne Keen Fernández, entre otros, subieron al escenario. “The Acolyte”, de la que se mostraron en exclusiva para la sala las primera imágenes, se terminará de grabar en mayo y se estrenará en 2024.

“Skeleton Crew”

Otra serie live-action que está en producción es “Star Wars: Skeleton Crew”, que contará con Jude Law como protagonista -su personaje podría ser un jedi- junto a un grupo de niños que se pierden en el espacio y tienen que buscar el camino de vuelta a casa en una época similar a la de “The Mandalorian”. Law subió al escenario junto a los jóvenes protagonistas.

Además de proyectar el primer tráiler de la serie, se anunciaron los directores: Jon Watts, David Lowery, Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert, directores de la premiada “Everything Everywhere All at Once”, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard y Lee Isaac Chung.

“The Mandalorian”

Durante la mañana se proyectó el comienzo del episodio 8 de la temporada 3 de “The Mandalorian” que se está emitiendo estas semanas en Disney+. Sus creadores Jon Favreau y Dave Filoni subieron al escenario junto al elenco. Excepto Pedro Pascal, que no pudo estar en este Star Wars Celebration, y dejó un mensaje grabado para los fans en el que bromeó que ahora “hasta comer un sandwich” se convierte en un meme, en referencia al video que se volvió viral del actor comiendo en el show Snack Wars.

