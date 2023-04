Condenan a prisión a 6 personas en China por el caso de la mujer encadenada que horrorizó al país

Un tribunal chino ha encarcelado a seis personas por el sonado caso de una mujer que encontraron encadenada en un remoto pueblo el año pasado.

El caso horrorizó al país y dio lugar a una ofensiva contra el tráfico de seres humanos.

El marido de la mujer fue condenado a nueve años de cárcel por torturas, malos tratos y mantenerla cautiva. Otras cinco personas fueron condenadas a penas de entre ocho y 13 años.

Pero muchos de los que reaccionaron al veredicto el viernes dijeron que las sentencias son demasiado leves y que aún faltan reformas.

'The court found Dong guilty of torturing and abusing his wife. He forced Xiaohuamei to have children – the first in 1999 and then seven more from 2011 to 2020.'https://t.co/5VxalyGGut

