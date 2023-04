Hombre asesinó a tres personas, incluido un menor de edad, en una casa de Florida

Un hombre asesinó a dos adultos y a un niño durante un incidente de violencia doméstica registrado la madrugada de este domingo en una casa ubicada en Orlando, Florida.

El Departamento de Policía de Orlando reportó que oficiales respondieron a una denuncia de violencia doméstica a las 2:25 am del domingo. Poco después de llegar al sitio, los agentes escucharon disparos en el interior de la vivienda.

Momentos después, el sospechoso salió de la casa y disparó a los oficiales de policía, quienes respondieron el fuego. El hombre resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital local, donde murió.

“El sospechoso salió de la casa, caminó hacia los oficiales y les disparó. Los oficiales devolvieron el fuego y el sospechoso cayó”, dijo el jefe de policía de Orlando, Eric D. Smith, en una conferencia de prensa.

Los dos oficiales involucrados no resultaron heridos, dijo la policía.

Media Briefing provided by Chief Smith can be watched here:

Cuando los oficiales ingresaron a la casa, encontraron a tres personas con heridas de bala, incluido un niño, que fueron transportados a un hospital.

Las tres víctimas murieron poco después.

Los oficiales involucrados en el hecho han sido puestos en licencia administrativa paga y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida llevará a cabo una revisión independiente del incidente, seguida por la Oficina del Fiscal del Estado, según el comunicado.

El Departamento de Policía de Orlando también llevará a cabo su propia investigación interna, mientras que el video de la cámara corporal del incidente estará disponible dentro de los 30 días.

La policía reveló que el responsable del homicidio de las tres personas fue identificado como Lacorvis Tamar Daley, nacido el 26 de abril de 1994.



LACORVIS TAMAR DALEY

B/M, DOB 04/26/1994



This suspect also shot at officers on scene who returned fire, killing him.

“Que horrible y trágica situación. Enviando apoyo a los familiares de las víctimas, así como a los oficiales, quienes afortunadamente resultaron ilesos”, dijo en Twitter el alcalde de Orlando, Buddy Dyer.

De momento no se han difundido las identidades de las víctimas ni de los policías.

