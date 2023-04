Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de abril de 2023

Aries

Sueños con señales divinas o mensajes ocultos sobre cierta persona que te anda incomodando; haz caso recuerda que eres medio brujo o bruja. Espera un poco antes de tomar una decisión, algunas veces actúas demasiado rápido y por consiguiente tomas decisiones erróneas. Una amistad andará hablando de ti a tus espaldas y amor del pasado podría volver a mover partes de tu corazón y de tus partes íntimas. Amores del pasado podrían afectar tu presente, ponte pila. El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma. Es posible que recibas una noticia mala de una persona muy importante para ti. No temas a enfrentar los retos que la vida te pone frente, algunas veces eres demasiado desconfiado o desconfiada de ti mismo y por tal razón no te animas a dar el siguiente paso, momento y darles luz verde a proyectos. Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más pues hay virtudes en ella que desconoces. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa.

Tauro

La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad. Si tienes pareja y la relación se ha tornado sin cambios y algo aburrida, es momento de revivir a las personas que eran cuando se conocieron, la rutina es su peor enemigo. Si tienes pareja ten cuidado con amistades pues le andan echando los perros. Nueva etapa, nuevos sueños y anhelos en tu vida, es posible que comiences a sentir atracción por una persona con la que has estado saliendo o has conocido por una red social, sino le das la importancia que requiere todo quedará ahí, si desconfías de él o ella da la media vuelta y mejor busca alguien más pues las dudas no desaparecerán de la noche a la mañana. Que te valgan mauser comentarios negativos de otras personas, déjalas que ladren lo que quieran es buena señal para ti. Al final ten presente que es tu shingada vida y tú la vives como quieres. Amor nuevo podría tocar tu puerta viene por medio de una red social, probabilidades que viva fuera de tu ciudad. Aprende a no dejar ir a las personas que te han demostrado con hechos lo importante que eres para ellos. Es momento que cambies tu modo de parecer y enfrentar la vida, has caído en muchos errores y te ha costado entender cada golpe.

Géminis

Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues podrías cometer errores que lamentarías en el futuro. Algunas veces te ap3nd3jas mucho pues no piensas y solo actúas. Viene un evento especial en el cual brillarás un shingo y despertarás el interés de una amistad hacia ti. Ponte perra con cuestiones de pagos o de lo contrario te van a shingar en el buró de crédito, si ya lo perdiste entonces que te siga valiendo tres hectáreas. Tu shingado carácter no te ayuda en nada pues en unos días puedes ser el ser más bueno y noble que existe, pero en otro la cagas bien inche gacho pues ni tú te aguantas. Es momento que dejes las cosas en claro con tu pareja en caso de tener, la única manera de solucionar sus problemas será poniendo las cartas sobre la mesa y dejarse de indirectas y p3ndejadas que convierten su relación en una bomba de tiempo. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte. Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo pues podría entrar en un ciclo muy depresivo. Muchas posibilidades de que se cancele un proyecto que estaba por llegar debido a malentendidos

Cancer

Un nuevo proyecto podría ayudarte un shingo a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas. Ten shingos de cuidado con caídas pues podrías exponerte a una en estos días, posibilidades de mejorar ingresos en tu trabajo o se aproxima un buen negocio que te dejará buenas ganancias. Planearás un viaje y hay posibilidades de ligue con amistad, empezarán a desarrollar sentimientos entre ustedes. Una fiesta o evento se aproxima en esta semana, te vas a enterar que te han reemplazado. Ten cuidado con problemas de salud sobre todo infecciones en garganta o riñones. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esos pedos que no son para ti. Ya dale vuelta a la hoja y comienza de ceros, quita de tu vida tanta mamad4 y shingadera que no te deja avanzar y te detiene en el cumplimiento de tus sueños y metas. Ten fe en tus sueños que podrás realizarlos si así lo deseas, no finjas cariños p3ndejos que solo son por fuera, recuerda que los buenos son esos que te dejan sin palabras y con el corazón acelerado.

Leo

Amores a distancia fracasa. Ponte ya las pilas, el amor se va cada día que pasa, pero es por tu shingada indiferencia, lo has tenido siempre frente a ti, pero te la has pasado buscando en sitios distintos lo que ya tienes a tu lado. Siempre que intentes cambiar algo en ti que sea porque así lo deseas tú y no porque alguien más te lo exige. No temas a cambiar esos defectos que conoces y puedes corregir, eso sí, no lo hagas por nadie más que no seas tú, algunas veces te sientes desesperado o desesperada al no lograr concretar con éxito una relación, que te valga m4dres, aprende a no necesitar de una pareja para ser feliz, sal, diviértete y se feliz con lo mucho o poco que tienes que nadie lo va a hacer por ti. Cambia la manera de actuar con ciertas personas, no merecen tu lastima ni tu ayuda, pues entre más les apoyas más siguen ahí hablando a tus espaldas. Es posible que una amistad se sienta ofendida por ciertos comentarios que dirás, recuerda que algunas veces tu sinceridad duele, pero quien te quiera a la buena tendrá que lidiar con eso. Estás en un ciclo bastante bueno, pon mucha atención a las señales que recibirás en estos días pues serán indispensables para las elecciones que hagas en poco tiempo.

Virgo

Si sientes necesidad de regresar a tu pasado hazlo, pero no te ap3ndejes, que sea solo para visualizar todo lo que ya has avanzado. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas. Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima. Cambia tu manera de pensar y si ya tienes pareja cuida mucho la parte de la confianza pues por celos podrías cometer un grave error. Podrías enfrentar un problema con una amistad por malentendidos, despójate de todas esas situaciones que te complican la shingada existencia y comienza a buscar formas de ser feliz con quien te quiere a su lado, que mendiguen amor y cariño los que viven arrastras y de rodillas, date cuenta de que tu no naciste para eso.. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. No es tu culpa que las cosas no siempre salgan como planeas, recuerda que hay un shingo de factores que determinan el curso de las cosas. Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad.

Libra

En estos días descubrirás la verdad oculta sobre cierta persona, te va a sacar mucho de onda, pero aprenderás el tipo de distancia que deberás de guardar con dicha persona. En lo que respecta a la salud dolores musculares y algo de estrés por una situación que te trae con la cabeza loca. Un amor nuevo llegará a tu vida por medio de una amistad o red social, no te avientes tan rápido dale tiempo a que la relación madure. Semana en que despotricarás en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien afilado y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar pues como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe. No te exijas más de lo que puedes cumplir, ponte metas a corto plazo para que no te decepciones del cumplimiento de estas al ser tan ambiciosas. Muchas posibilidades de conocer a una persona en estos días, te va a dejar algo asombrado pues es muy parecido a lo que ha buscado hace mucho tiempo. Es momento que le shingues al ejercicio o hagas algo por cuidarte y verte mejor, recuerda que para todo hay tiempo y si tu no pones de tu parte será imposible que lo logres. Un evento social o salida con amistades se aproxima.

Escorpión

Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale madre si estás o no en lo cierto y eso suele causar conflictos. Ya no te flageles tanto, no eres culpable de todas tus caídas, recuerda que te has enredado con mucha gente mierd4 que solo ha buscado fregarte y utilizarte. Un amor del pasado volverá a shingarte la existencia ya sabes, ha barrer recuerdos y poner nuevas sabanas, Next!!! Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo. Si tienes pareja la relación va a mejorar un shingo no se compliquen la vida por situaciones p3ndejas, lo mejor será siempre poner las cartas sobre la mesa. Estuviste de rodillas, pero la vida te brinda otra oportunidad en la cual sino te pones vivo o viva podrías sufrir otra decepción amorosa la cual será muy complicada. Si tienes una relación podría surgir un problema con tu pareja a causa de cuestiones que tienen que ver con sus familias o con malos entendidos por chismes y problemas de tu pasado.

Sagitario

Cambia más la cuestión de sentimentalismo y se más perro o perra pues solo así entrarás en su juego y no les será fácil manipularte y hacer de ti un títere. No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores pues ya bastante la has regado en tu pasado. Sabrás identificar con facilidad tus amistades falsas, ya sabes lo que tienes que hacer, a la shingada que bastante tienes con tus pedos para tener que lidiar con ellas. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias. En la cuestión de los dineros hay proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer entre ellos posibilidades de iniciar un buen negocio. Vienen cambios muy perros en tu vida pues por fin lograrás despertar de la inche p3ndej3z en que habías vivido. Un familiar podría sufrir una recaída en estos días.

Capricornio

Cuida mucho tu alimentación pues dietas no confiables podrían bajar tus defensas. Infecciones de garganta en puerta. Pon atención a tus sueños pues muchas respuestas las encentrarás justo ahí. Si tienes ya pareja cambia la manera de actuar con él o ella, te has vuelto algo frío. Activa tu shingado escudo y no vayas por la vida enamorándote de cualquier hijo e hija de la tostada, debes ser más consiente que el amor no es juego y que si desde el inicio no muestra interés e importancia por ti estas en el lugar equivocado. Empezarás a planear algún viaje. Es posible que tu carácter esté cambiando en los últimos meses y cómo no, con las shingas que has llevado y las decepciones que te han marcado es normal que te cueste volver a creer y confiar en las personas. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estas para eso. Planearás un viaje con una persona especial. Se le va a caer el teatrito a quien estaba jugando contigo. Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento.

Acuario

Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error. Es momento que inicies con ese proyecto que tanto has pensado, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no dejes pasar la oportunidad. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días. No te dejen caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias. Si la persona con la que estás ya no te mueve ni mauser pues no pierdas el tiempo ahí y date la oportunidad de conocer otros mundos. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema. Cuida mucho las oportunidades que se te presentan pues podrías dejar ir una oportunidad que no volverá a regresar en el futuro.

Piscis

Te llegará noticia de una persona importante. El amor es incierto y nada está escrito. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a renovarte. Un familiar se enfermará y hay posibilidad de un viaje en los próximos días. No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que le borre a la mi3rda. Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia. Si tienes pareja te espera una noche perrísima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. Aprende a ser más sincero o sincera con tu pareja si quieres que la relación mejore, por más piadosas que sean las mentiras a la larga friegan mucho la relación. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día. Deja de huevonearle y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima. En el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida con la bandera de desconfianza podrías nunca concretar algo estable.