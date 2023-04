¿Será el aborto un tema crucial en las elecciones del 2024?

Lideres de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo estimaron que el aborto será un tema crucial en las elecciones del 2024, tomando en cuenta las prohibiciones que se han aprobado en muchos estados y las medidas que se quieren implementar, lo que agravará las barreras económicas y culturales que ya existen, y que impactan sobre todo a las mujeres de color, latinas y afroamericanas.

Durante la videoconferencia: ¿Será el aborto el tema divisorio en las elecciones 2024? organizada por Ethnic Media Services, los oradores hablaron del papel que los derechos reproductivos jugaron en los resultados de las elecciones intermedias de 2022 y plantearon si las mujeres serán una fuerza decisiva en las elecciones de 2024.

Las latinas llevan la peor parte

Lupe Rodriguez, directora del National Latina Institute for Reproductive Justice, dijo que si bien por 40 años, la decisión Roe contra Wade les dio a la mujer el derecho a decidir sobre el aborto en Estados Unidos, nunca ha sido accesible para las latinas y otras comunidades de color.

“Junto con la National Partnership for Women and Families encontramos que 42% de los latinos entre los 15 y 49 años viven en 26 estados que han prohibido el aborto o es muy probable que lo prohiban”.

Pero también encontraron que casi 3 millones de latinos que viven en Estados Unidos no tienen los fondos para viajar a otros estados en busca de atención para el aborto.

“Las prohibiciones contra el aborto le pegan muy duro a los latinas y a otras comunidades de color porque tienen múltiples empleos que no proporcionan días de enfermedad o cobertura de seguro”.

Enfatizó que en especial, los inmigrantes sin documentación en estados como Texas donde los agentes de la patrulla fronteriza establecen puestos de revisión a lo largo de las principales rutas de viaje, no pueden viajar a otros estados para recibir atención para el aborto.

“Corren el riesgo de sufrir una separación familiar, detención y potencial deportación. El miedo a la deportación se une a las barreras económicas”.

Dijo que también hay mucha confusión y desinformación de las leyes en los estados particularmente entre los latinos, y eso es un gran problema para las comunidades.

Sobre el hecho de que muchos latinos son católicos, y en el catolicismo el aborto se puede considerar un pecado mortal, dijo que a través de las investigaciones hechas, han encontrado que a pesar de las conexión cercana, la comunidad apoya en 65% el acceso al aborto.

“La última encuesta arrojó que 90% de los latinos y latinas apoyan el acceso a la contracepción. Esto es enteramente una contradicción con las enseñanzas de la doctrina católica romana porque las comunidades reconocen que estas necesidades de cuidado de salud se requieren”.

Y por tanto agregó que los latinos están decididos a votar y apoyar las políticas que les den acceso al aborto.

Prohibiciones en contra

Angela Vásquez-Giroux, vocera de la organización NARAL Pro-Choice America dijo que cualquiera sin importar quiénes son o donde viven, deben poder tomar sus decisiones sobre sus vidas, cuerpos y futuros.

“Representamos a los estadounidenses que apoyan el aborto legal, y trabajamos con 4 millones de miembros de cada estado en el país para organizar y movilizar a la gente de las comunidades y elegir líderes que peleen por sus derechos, trabajen para producir políticas que amplíen la libertad reproductiva y luchen contra el extremismo en contra del derecho a decidir”.

Precisó que en este momento, 17 estados y condados tienen en vigor prohibiciones contra el aborto, y las legislaturas estatales antiaborto quieren aprobar muchas más medidas .

“En algunos casos, estas prohibiciones provocan que los doctores y hospitales retrasen el cuidado crítico como el manejo de lo abortos espontáneos y el tratamiento del cáncer”.

Indicó que en otros casos, las mujeres embarazadas son forzadas a viajar a otros estados, algunas veces a cientos de millas para recibir el cuidado que necesitan.

“Pero sabemos que para demasiadas mujeres, viajar a través de los estados, está fuera de su alcance, así como encontrar cuidado para sus niños, pagar gasolina, hoteles caros y tomar días de trabajo pueden ser barreras difíciles de superar”.

Según un estudio, los estadounidenses de diferentes grupos demográficos apoyan el aborto legal, y esa posición no cambió a través de 2022.

De hecho, casi 70% de los jóvenes respaldan el aborto en la mayoría de los casos.

“No hay un solo estado en el país que apoye la eliminación del aborto. Es un asunto de primera necesidad que impacta cada faceta de nuestras vidas.

Dijo que en especial las mujeres de color, y las mujeres afroamericanas son las que han liderado la pelea por la libertad reproductiva y acudido a las urnas.

“Si ayudamos a nuestras comunidades a entender lo que está en juego, tendremos la capacidad de hacer cambios para mejorar”.

La experiencia afroamericana

Ebony Baylor, vicepresidenta de asuntos de gobierno de la organización In Our Own Voice: Black Women’s Reproductive Justice Agenda, dijo que una y otra vez, han encontrado que las mujeres votantes afroamericanas apoyan abrumadoramente la autonomía del cuerpo.

“Después de la eliminación del aborto encontramos que en un asunto urgente que motivó a las mujeres afroamericanas a votar en temas como la justicia racial, la violencia de las armas ,los tiroteos en las escuelas, derechos humanos, derechos de las mujeres , cuidado de salud y derechos del aborto”.

Dijo que las prohibiciones del aborto, tienen raíces en el racismo antiafroamericano y la misoginia.

A la par que las barreras que se enfrentan para acceder al aborto en los estados donde es permitido, existe una crisis de mortalidad maternal.

“Las mujeres afroamericanas tienden tres o cuatro veces más a morir de complicaciones por el embarazo que las mujeres blancas, y el doble de probabilidades de sufrir complicaciones serias”.

Subrayó que el racismo y el sistema de salud maternal es el motor detrás de la crisis que se intersecta con el problema de acceso al aborto.

Un asalto directo

Yvonne Hsu del National Asian Pacific American Women’s Forum (NAPAWF) dijo que la prohibición del aborto es un asalto directo a la gente de color incluyendo a los asiaticoamericanos y los de las Islas del Pacífico, y a su capacidad a decidir cuándo y cómo tener familia.

“Uno de cada tres embarazos en la comunidad AAPI terminan en un aborto y 85% de las mujeres AAPI creen que deben tener el derecho a hacer sus propias elecciones reproductivas”.

Señaló que a las barreras financieras, económicas y del idioma, se suman los estigmas culturales relacionados con la salud sexual y reproductiva.

“El estigma y la vergüenza dificultan aún más el acceso al cuidado de salud”.