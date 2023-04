7 cosas que no hay que hacer para conseguir un seguro de vivienda más barato

Algunos pasos pueden causarte problemas, otros te harán perder descuentos del 25% o más

El seguro de vivienda es demasiado aburrido para que la mayoría de la gente le preste mucha atención, hasta que ve su factura. Con primas que, según una estimación, ascienden a un promedio de $1,428 al año (y se prevé que suban más que la inflación), es posible que estés examinando tu cobertura por primera vez en mucho tiempo. O puede ser que seas nuevo en el juego y no estés seguro de las reglas, y te preguntes cómo ahorrar.

Sobre esas reglas: Sin duda, te habrán dicho lo que debes hacer de forma proactiva, como comparar precios y hacer un inventario del contenido de tu casa. Pero también hay un puñado de cosas que es mejor no hacer para ahorrar dinero en el futuro.

No escondas nada

Quizá pienses que responder que “sí” cuando te pregunten si tienes una cama elástica, una piscina, una raza de perro “restringida” y otro riesgo percibido aumentaría tu prima. Y tendrías razón. Por eso es tentador callarse cuando la aseguradora pregunta. Pero si tu Akita muerde a alguien y esta persona te demanda, tu falta de franqueza se volverá en tu contra. “Por lo general, las aseguradoras pueden rescindir el contrato, dejándote con un reclamo no asegurado”, dice Anthony Verreos, asesor estratégico de seguros de Real Estate Bees, un sitio web del sector con sede en San Francisco.

Otras omisiones arriesgadas son tener una estufa de leña, un negocio en casa, una unidad de alquiler o un acuerdo tipo Airbnb y, atención, atención, estar fuera de casa durante largos periodos. Aunque nunca presentes un reclamo, las aseguradoras pueden ponerse al día contigo. Tienen acceso a registros públicos con información sobre las mejoras que has hecho en tu propiedad, por no mencionar una base de datos nacional de los reclamos que has hecho a otras aseguradoras, dice Verreos. Algunas también utilizan drones y otros métodos de inspección.

Consejo: Sé sincere y obtén la cobertura adecuada. En el caso de las piscinas, cumple con las normas de seguridad de la aseguradora, incluido el vallado adecuado (advertencia: tener un tobogán o un trampolín podría costarte más). Busca aseguradoras que no tengan problemas con la raza de tu perro o contrata un seguro de responsabilidad civil canina, una cobertura especializada. (También puedes hacer que tu mascota complete el adiestramiento Canine Good Citizen del American Kennel Club para reducir potencialmente lo que pagues). Considera la posibilidad de contratar una póliza paraguas, que cubrirá los reclamos de responsabilidad civil que superen tus otras coberturas. (Lee más sobre este y otros temas de seguros de vivienda en la Guía de compra de seguros de vivienda de Consumer Reports).

No uses otra aseguradora para cubrir tus coches

Si te parece un lío unificar todas tus coberturas, piensa en esto: agrupar pólizas con la misma compañía puede reducir tu prima en un 30%, y potencialmente más si añades tu barco o moto. Una encuesta reciente de Consumer Reports realizada a 59,670 miembros reveló que las personas que agrupaban sus pólizas tenían muchas más probabilidades de estar satisfechas con sus primas, dice David Gopoian, líder del programa de investigación de CR que realizó la encuesta.

“Agrupar pólizas de seguro también puede simplificar el pago de facturas y el mantenimiento de registros”, dice Loretta Worters, portavoz del Insurance Information Institute (III), un grupo del sector.

Consejo: Cuando busques una nueva cobertura para la vivienda, asegúrate de obtener un presupuesto para el paquete completo.

No aceptes un deducible más bajo

Aunque un deducible bajo podría ahorrarte dinero en caso de un reclamo, lo más probable es que no lo tengas pronto. Considera, por ejemplo, que solo el 18% de los asegurados de CR presentaron un reclamo en el periodo de cinco años cubierto por nuestra encuesta. (Los miembros de los estados de la llanura presentaron reclamos con mayor frecuencia: 29%). Mientras tanto, aumentar el deducible de $500 a $1,000 puede reducir la prima hasta en un 25%, según el III. Así que si tu prima anual es de $1,400 podrías ahorrar hasta $350 solo en el primer año. En el segundo año, ya estarías en ventaja.

Consejo: Dedica los ahorros que hayas obtenido con tu prima a un fondo de emergencia doméstico. Las cuentas de ahorro o del mercado financiero cubiertas por la Federal Deposit Insurance Corp. son opciones muy seguras.

No dejes de preguntar por los descuentos

Ciertos buenos comportamientos pueden reducir tu prima. Pero solo preguntando sabrás si cumples con los requisitos. Pagar tu factura anualmente podría ahorrarte un 5%. Recordar a tu aseguradora que no has tenido reclamos durante varios años también podría generarte un descuento. Algunas aseguradoras premian a los no fumadores y a los jubilados por suponer un riesgo menor. “Los jubilados están más en casa y es más probable que detecten un problema”, dice Angel Conlin, director de seguros de Kin Insurance, una aseguradora en línea.

Consejo: Las aseguradoras cambian a veces los descuentos, así que habla una vez al año con tu agente de seguros o con un representante de la compañía para saber qué puedes hacer. Revisa todas tus coberturas; quizá puedas deshacerte de cláusulas adicionales para, por ejemplo, joyas u objetos de colección que ya no poseas.

No olvides mencionar las mejoras en el hogar

En esa conversación anual, menciona también las mejoras de seguridad que hayas realizado. Reemplazar un tejado por uno resistente a impactos supone un descuento del 35% en algunos estados. (En Florida, añadir un tercer clavo a los conectores entre el tejado y la pared también puede suponer un gran descuento). Reemplazar las tuberías viejas, añadir un sistema de seguridad o emplear detectores de fugas de agua o gas puede suponer un descuento de entre el 2% y el 6% en la prima. Es posible que tu aseguradora te recompense por instalar un generador de emergencia en casa. Incluso recortar el follaje alrededor de tu casa para crear un cortafuegos podría generar un crédito en tu factura. Por el contrario, aunque te cueste más, informa de una gran reforma de la cocina u otra mejora importante para que estés cubierto adecuadamente.

Consejo: Guarda los recibos de las mejoras de la casa, así como de las grandes compras. Tener un inventario de esos gastos, y, de hecho, de todos los artículos que ya posees, te garantizará que recibas lo que te deben en caso de un siniestro importante.

No ignores tus informes de crédito

Es especialmente importante asegurarte de que tu información de crédito es correcta cuando te cambias a una nueva compañía. En la mayoría de los estados, las aseguradoras pueden utilizar lo que se denomina una puntuación de seguro basada en el crédito para fijar el precio de las primas de seguro de los propietarios de viviendas, y un crédito deficiente puede generar una prima dos veces más alta que un buen crédito, según un estudio de PolicyGenius. Las aseguradoras pueden incluso comprobar las puntuaciones de los clientes actuales para fijar el precio de la renovación de sus pólizas. Los informes crediticios de las tres principales agencias de crédito (Equifax, Experian y TransUnion) contribuyen a tu puntuación crediticia, así que revísalos con regularidad para identificar errores y corregirlos.

Consejo: Hasta finales de 2023, tienes derecho a un informe de crédito gratuito cada semana de cada una de las tres agencias de crédito en AnnualCreditReport.com. Después, tendrás derecho a un informe crediticio gratuito al año de cada una de las agencias, también a través de AnnualCreditReport.com. (Equifax, la excepción, ofrece un total de siete informes crediticios gratuitos al año hasta 2026).

No cuentes con tu propia lealtad

Aunque las aseguradoras pueden ofrecer descuentos de entre el 5% y el 10% a los clientes más antiguos, el hecho de no cambiar de opinión puede indicar que estás de acuerdo con los aumentos de las primas. Así que busca coberturas cada dos años. Entre los 7,075 miembros de Consumer Reports que cambiaron de aseguradora en el periodo de cinco años cubierto por nuestra reciente encuesta, el 39% dijo que lo hizo porque consiguió un mejor precio.

Consejo: Pide presupuestos a varias fuentes. “Merece la pena hacer el trabajo de campo para encontrar una buena cobertura a bajo precio”, dice Paul Boudreau, agente de seguros de Rowat Insurance, con sede en Ottawa, Ontario.

