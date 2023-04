Bad Bunny y el exjugador Iván Rodríguez crearon una agencia para representar a estrellas latinas de las Grandes Ligas

>> Music Industry Moves: Bad Bunny and Noah Assad Launch Rimas Sports Agency With Starry Baseball Roster: https://t.co/j1mxeJxiDQ by @tyewrites (via @Variety) // c. #JonathanMiranda @JuanWritesAgain @sanbenito @RimasSports @MLB 👏👏👏 pic.twitter.com/8hK4xDaX2q