Así es la casa de Maribel Guardia donde murió Julián Figueroa, su único hijo

La noche del domingo 9 de abril le cambió la vida por completo a la actriz Maribel Guardia y a su familia, después de que Julián Figueroa, su único hijo, muriera al interior de su habitación tras sufrir un infarto.

El deceso se produjo en la casa que la actriz y cantante posee, desde hace varios años, en el exclusivo barrio de Jardines de Pedregal, al sur de Ciudad de México.

El inmueble, tal y como la propia Maribel nos lo ha mostrado, está distribuido a lo largo de tres pisos, cuenta con extensas áreas verdes y con amplias habitaciones.

Comedor

Contrario a lo que sucede con muchas casas de las celebridades, el comedor de Maribel Guardia no está conectado con las otras habitaciones, al contar con puertas en dirección a la sala y la cocina. Su comedor cuenta con una capacidad para diez personas.

Sala

A la derecha de la entrada principal, la presentadora colocó un piano, así como su sala y una chimenea para hacer frente al frío invernal. También tiene un cuarzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe y varios cuadros de diversos artistas mexicanos y costarricenses.

Recámara principal

La recámara principal destaca por sus tonos dorados y por su espejo, al simular una especie de camerino. También tiene un sillón reclinable.

Clóset

En su recámara hay un clóset en el que guarda su ropa del día al día, mientras que en otra de las habitaciones tiene los outfits que utiliza para trabajar o para las entregas de premios. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Jardín

La propiedad cuenta en la parte alta con una terraza con vista a su amplio jardín, el cual es disfrutado al máximo por la también presentadora, su nieto José Julián y sus tres perros, Rusia, Patyshu y Ratatouille. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

En la actualidad tiene algunos juegos infantiles y hasta un columpio. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Gimnasio

El inmueble también tiene una piscina climatizada y su propio gimnasio, en el que Maribel Guardia se ejercita dos veces por semana. Esta habitación está decorada con espejos y con varios marcos que incluyen las imágenes de las portadas de revista que ha engalanado con su presencia. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

