Piden más seguridad para los peatones en el bulevar Whittier a la altura de Boyle Heights

Mientras María Guadalupe Segura describía el accidente en el que su hijo Josh había sido atropellado, el niño de 13 años era sometido a una sexta cirugía de su pie derecho, el cual tuvo que ser amputado.

El 30 de marzo, Josh Mora cruzaba la intersección de Whittier Boulevard y Orme Avenue, rumbo a su casa de la escuela Hollenbeck Middle School; como a las 3:30 p.m., los automóviles se detuvieron para darle derecho a cruzar al menor, pero un motociclista que viajaba a exceso de velocidad no lo vio.

Por el fuerte impacto, el pie derecho de Josh se desprendió y su cuerpo fue lanzado a varios metros de distancia.

El motociclista -al parecer un hombre blanco- cayó también de la motocicleta que derrapó a unos 80 pies de distancia; no obstante, pudo ponerse de pie, se subió a su moto y se alejó.

Los padres de Josh piden justicia y más seguridad.

Cámaras de seguridad de una taquería cerca de donde ocurrió el accidente captaron la imagen del sospechoso, pero su rostro no se apreció por el casco que llevaba puesto.

El detective Daniel Ramírez, de la División de Control de Tráfico del LAPD, dijo que ya tenían varias pistas, que siguen investigando, pero no pudo revelar más detalles.

Se sienten ignorados

Amigos, familiares de Josh y residentes del este de Los Ángeles se congregaron el fin de semana en la esquina donde el adolescente fue atropellado.

“¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora!”, gritaron decenas de personas.

“Unas personas oyeron el fuerte impacto y una enfermera atendió rápido a mi hijo cuando vieron lo que pasó”, dijo Segura, en un tono afligido por lo sucedido a su hijo. “Su pie roto salió volando hasta la esquina de la calle Whittier”.

La señora Segura, originaria de León, Guanajuato, pidió al sospechoso de causar el accidente que se entregue a la policía.

Josh tiene 13 años y ya ha sido sometido a seis cirugías desde el 30 de marzo, fecha del accidente.

“Esto es un trauma que estamos pasando. No deseo que le suceda a ninguna familia”, añadió.

La madre considera que si las autoridades de la ciudad ya hubieran puesto un semáforo desde el 2021, fecha en que una vecina solicitó a las autoridades hacer algo, seguramente su hijo estaría bien.

Algunos residentes del área se manifestaron y criticaron al concejal del distrito 14, Kevin de León, de quien dijeron que en tres ocasiones lo han contactado para que se instale un semáforo en la intersección del bulevar Whittier y la calle Orme, pero han sido ignorados.

Esquina ‘problemática’

“Tres veces reportamos por teléfono el peligro en esta calle, porque la gente no respeta el límite de velocidad, no se detienen y las autoridades no hacen da”, comentó Nancy García, vecina del área.

De hecho, Pete Brown, de la oficina del concejal, reconoció que sabían que “históricamente” la intersección donde Josh Mora fue atropellado, “ha sido problemática”.

“El concejal De León ha convertido en una prioridad mejorar la seguridad de los peatones en toda la ciudad, pero especialmente aquí en el distrito 14, donde tenemos tantos cruces peatonales desprotegidos”, indicó Browm.

“Y es por eso por lo que en octubre de 2021 presentó una moción para que el Departamento de Transporte elabore un plan multianual y un plan de financiación para mejorar la seguridad de estas intersecciones”.

A pesar de que el área de Boyle Heights representa apenas el 2% de la población de Los Ángeles, el bulevar Whittier contabiliza más del 70% de la violencia de tránsito en la comunidad, lo que le convierte en una de las arterias más peligrosas de toda la ciudad, según la organización Streets are for Everyone (SAFE)

Hay más víctimas

Damian Kevitt, quien no vive en la zona, pero es fundador de la organización sin fines de lucro (SAFE), también perdió una pierna en un accidente en febrero de 2013.

Kevitt iba en su bicicleta cuando fue atropellado por un automóvil en Griffith Park (en otra zona) y su cuerpo fue arrastrado. Su pierna derecha tuvo que ser amputada.

“Estoy aquí para decir ¡basta!”, dijo Kevitt. “Este bulevar [Whittier] es una pista de carreras para autos a alta velocidad; Josh fue atropellado por un motociclista a exceso de velocidad, quien lo dejó casi muerto”.

El activista informó que, desde 2013 a 2022 un tramo de 1.2 millas del Bulevar Whittier, comenzando en la Avenida Boyle ha reportado 225 accidentes de tráfico, resultando en 600 personas heridas o muertas.

En la zona donde fue atropellado Josh Mora hay ocho escuelas, entre primarias y secundarias.

De acuerdo con la organización SAFE, el año pasado Los Ángeles vio la mayor cantidad de violencia de tráfico en más de dos décadas: 312 vidas perdidas y más de 1700 personas gravemente heridas. Los excesos de velocidad es la causa principal de los accidentes de tránsito.

Además, en 2022 hubo 20,834 personas gravemente heridas o muertas en Los Ángeles. Eso es un aumento del 51% en los últimos 10 años.

Presión a la Ley AB645

Los manifestantes también iniciaron una campaña de respaldo al proyecto de ley AB645 de la asambleísta Laura Friedman (D-Burbank), que tres veces ha sido “aniquilado” por el presidente de la Asamblea estatal, Anthony Rendón (D-Los Ángeles) y Chris Holden (D-Sacramento).

La medida autorizaría a las ciudades de Los Ángeles, San José, San Francisco, Long Beach, Oakland instalar sistemas de cámaras de vigilancia de velocidad en zonas escolares, en zonas donde ocurre la mayoría de los accidentes de tráfico, lesionados y muertos, y con conductores que tengan un historial de violaciones de tráfico.

“Es hora de que se sepa la verdad; estoy molesto porque Anthony Rendón y Chris Holden le han fallado a Los Ángeles y a California”, dijo Damian Kevitt. “Tenemos a muchas personas que quieren caminos más seguros y parece que a ellos no les importa”.

La Opinión no pudo obtener una respuesta ni de Rendón ni de Holden.

Cómo ayudar

Mientras Josh Mora se recupera en el Centro Médico USC de LA, su familia abrió una cuenta de GoFundMe para ayudarse con los gastos médicos.

El 15 de abril habrá un evento de lavado de carros para recaudar fondos, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en donde trabaja Melesio Mora, padre de Josh, en Medsco Sheet Metal Fabrication, ubicada en el 958 N. de la Avenida Eastern, en LA.