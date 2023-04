Trump le rogó a Melania tras acusaciones criminales: “Realmente te necesito”

La exprimera dama Melania Trump había “desaparecido” varios días en medio de las acusaciones criminales contra el expresidente Donald Trump en Nueva York, pero el fin de semana pasado reapareció, al tiempo que varios medios revelaron que el exmandatario “rogó” a su esposa apoyarlo.

“Él le dijo: ‘Realmente te necesito para esto, porque vamos a hacer campaña'”, reveló una fuente a Page Six.

El exmandatario fue acusado el 4 de abril de 34 delitos criminales en la Corte de Distrito en Manhattan, donde tuvo que comparecer ante el juez Juan Merchan.

“Tuvieron una conversación importante durante el fin de semana, y ella… accedió a estar a bordo”, agregó la fuente a la famosa columna de trascendidos.

El fin de semana pasado, la exprimera dama reapareció en un evento en Mar-a-Lago.

Por otro lado, People reportó que Melania Trump quería estar lejos del centro de atención en medio del escándalo judicial que enfrenta su esposo por el pago de $130,000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels, a fin de que no revelara la relación que tuvieron en 2006.

“Melania no participa ahora o no ha participado recientemente en los eventos políticos de su esposo […] No es cómodo para ella”, reportó la revista.

Las prioridades de Melania Trump son su vida privada en Mar-a-Lago y su hijo Barron, agrega el informe.

La revista había publicado que la esposa del expresidente “estaba enojada por el papel de su esposo” en el pago de dinero a Daniels.

“Ella sigue enojada y no quiere escuchar que se mencione [el supuesto pago de dinero por silencio]”, agrega el reporte.

El expresidente buscó enviar mensajes a su esposa, incluso cuando hizo su primera aparición pública tras la lectura de cargos en su contra.

“Y Baron será genial algún día. Es alto e inteligente. Pero tengo una gran familia y han hecho un trabajo fantástico y lo apreciamos mucho”, dijo Trump.

Los Trump viven oficialmente en Mar-a-Lago, luego de haber dejado la Casa Blanca.

