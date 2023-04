Autor del tiroteo en banco de Louisville escribió a su familia “te amo” minutos antes de la masacre

El representante legal de la familia de Connor Sturgeon, quien abrió fuego en un banco de Louisville, Kentucky, en el que murieron cinco personas, reveló el último mensaje que el hombre de 25 años envió a su familia antes de cometer la masacre en el Old National Bank con un rifle de asalto a inicios de esta semana.

De acuerdo con DailyMail, quien tuvo acceso a las revelaciones del abogado, Sturgeon escribió “Te amo” a su familia, minutos antes de abrir fuego contra sus colegas.

El abogado también reveló, según el medio antes citado, que el compañero de cuarto de Sturgeon, Dallas Whwlan, le dijo a las autoridades que no tenía idea de que su amigo estaba planeando una masacre, que aparte de dejar cinco muertos, dejó ocho heridos, incluido un policía que se encuentra en estado crítico.

“Fue tan desconocido y sorprendente para Dallas como para todos”, dijo el abogado sobre el hijo de sus clientes. Además, refirió que desconocía que Sturgeon había comprado legalmente un rifle de asalto seis días antes de usarla.

“La familia (Sturgeon) todavía está trabajando con la policía. No saben mucho. La policía nos dijo que hay cartas y cosas. No los tenemos. No los hemos visto, así que todavía estamos tratando de armar eso también”, mencionó el abogado.

The Post informó que un vecino de Sturgeon, quien se identificó como Michael McCoy, llamó a la policía después de que encontró una carta de su compañero de cuarto y que “parecía esta loco, como si no pudiera creer nada de esto. Encontraron una carta y una nota que escribió y lo reportaron a la policía”.

La familia de Sturgeon mencionó a través de un comunicado que su hijo estaba luchando con problemas de salud mental pero que nunca imaginaron que sería capaz de realizas semejante atrocidad.

“Si bien Connor, como muchos de sus contemporáneos, tenía problemas de salud mental que nosotros, como familia, estábamos abordando activamente, nunca hubo señales de advertencia o indicaciones de que fuera capaz de este acto impactante”, mencionó la familia.

En el tiroteo murió Tommy Elliott, de 63 años, vicepresidente senior; Jim Tutt, 64, ejecutivo de mercado; Joshua Barrick, de 40 años, otro vicepresidente senior; Juliana Farmer, de 45 años, especialista en préstamos comerciales; y Deana Eckert, de 57 años, funcionaria administrativa ejecutiva.

El policía Nickolar Witt, de 26 años, fue sometido a una cirugía cerebral y su estado es reportado como crítico, mientras que el oficial Cory Galloway recibió un disparo en el hombro mientras Sturgeon era abatido.

Se cree que el autor del tiroteo sabía que iba a ser despedido del banco en el que trabaja y se desató en su cerebro un acto suicida.

