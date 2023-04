El Congreso debe elevar el techo de deuda

El gobierno federal pronto se quedará sin los fondos que necesita para pagar sus cuentas.

El gobierno federal frecuentemente pide dinero prestado para pagar los costos continuos de funcionamiento del gobierno: incluso pagar el Seguro Social y Medicare, garantizar que nuestro suministro de alimentos sea seguro y pagar a los trabajadores federales y las empresas que venden productos al gobierno para respaldar nuestras inversiones públicas. Sin embargo, una ley especial, el techo de deuda, limita la cantidad de dinero que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. puede pedir prestado. El Congreso debe actuar pronto para aumentar ese límite.

El 19 de enero de 2023, la secretaria Yellen anunció que los préstamos de la nación habían alcanzado el límite permitido por la ley y que el Departamento del Tesoro usaría “medidas extraordinarias” para administrar el efectivo de la nación y evitar la suspensión de pagos. La estrategia del Departamento del Tesoro no es una solución a largo plazo. De hecho, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el Departamento del Tesoro agotará las medidas disponibles en algún momento entre julio de 2023 y septiembre de 2023.

El Congreso debe votar para suspender o aumentar el límite antes de ese momento para permitir que el gobierno tome prestados fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones legales en curso. Desde la promulgación del techo de deuda en 1917, el Congreso frecuentemente ha aprobado elevar o suspender el límite, votando para hacerlo 102 veces desde la Segunda Guerra Mundial. Si no se eleva o suspende el límite, la nación incumplirá sus obligaciones; es decir, no podrá pagar todas sus facturas. Esto nunca antes ha sucedido en la historia de nuestra nación.

El impacto sería catastrófico para cientos de millones de estadounidenses. Los estadounidenses que dependen de los servicios públicos respaldados por el presupuesto federal, desde el Seguro Social y Medicare hasta la inspección de seguridad alimentaria, el control del tráfico aéreo, la nutrición escolar y la protección ambiental, no tendrían acceso a estos beneficios críticos. El Congreso no debe permitir que esto suceda.

A los trabajadores federales y a los miles de comerciantes que suministran bienes y servicios al gobierno federal se les pediría que trabajen sin paga, dejando a sus familias y negocios sin el dinero necesario para cumplir con sus propias obligaciones financieras.

El incumplimiento del techo de deuda resultaría en un daño duradero para la economía de los EE. UU., el sistema financiero mundial y la vida cotidiana de todos los estadounidenses. Los mercados financieros perderían la fe en el dólar, la calificación de crédito de la nación se degradaría y las tasas de interés aumentarían, aumentando el costo de los préstamos para los consumidores y las empresas estadounidenses.

La economía estadounidense entraría en recesión. Y el daño a la calificación de crédito de la nación sería irreparable.

No olvidemos que durante la administración de Trump, el Congreso votó para suspender el techo de deuda, permitiéndole al expresidente una cantidad ilimitada de deuda, en septiembre de 2017, febrero de 2018 y agosto de 2019. En particular, dos de las suspensiones ocurrieron bajo el control republicano de ambos la Cámara y el Senado.

Sin embargo, este año, algunos miembros de la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes de EE. UU. han amenazado con bloquear un aumento, provocando que el gobierno federal incumpla obligaciones que representan décadas de decisiones pasadas y deudas que deben pagarse legalmente.

El gobierno de los EE. UU. está construido sobre una base de estabilidad financiera que se remonta a la fundación de la nación. Si el Congreso no aumenta el techo de deuda, socavaría esa base y podría tomar décadas reparar el daño que se haría a las familias, las empresas y la economía global.

El Congreso debe actuar ahora para aumentar, suspender o eliminar el techo de deuda.

* Jean Ross, Senior Fellow, Economic Policy of the Center for American Progress (CAP)