Niños creen que se debe tratar bien a asistentes como Alexa y no gritarles

Una nueva investigación detectó que los niños no solo son empáticos con las personas, si no también con los asistentes personales inteligentes como Alexa, pues creen que se debe tratarlos bien.

Un nuevo estudio de los psicólogos del desarrollo de Duke estudió lo que piensan los niños acerca de asistentes inteligentes personales como Alexa y Roomba, una aspiradora autónoma, y descubrieron que muestran cierta empatía hacia estos dispositivos.

Ante los cuestionamientos de los científicos que realizaron el estudio, niños de cuatro a once años pensaban que ni Roomba ni Alexa merecían que las personas les gritaran o les hicieran daño.

Sin embargo, este sentimiento disminuyó a medida que los niños se acercaban a la adolescencia. Los resultados aparecen en la edición digital del 10 de abril de la revista Developmental Psychology.

Independientemente de las diferentes capacidades percibidas de las dos tecnologías, los niños de todas las edades estuvieron de acuerdo en que estaba mal golpear o gritar a las máquinas.

“Los niños no parecen pensar que una Roomba tenga muchas habilidades mentales como pensar o sentir”, dijo la autora principal Teresa Flanagan, profesora visitante en el departamento de psicología y neurociencia de Duk . “Pero siguen pensando que debemos tratarla bien. No debemos pegarle ni gritarle, aunque no nos oiga”, agregó.

Sin embargo, cuanto más mayores eran los niños, más afirmaban que sería ligeramente más aceptable atacar a la tecnología.

“Los niños de cuatro y cinco años parecen pensar que no tienes libertad para cometer una infracción moral, como atacar a alguien”, afirma Flanagan . “Pero a medida que crecen, parecen pensar que no está bien, pero que sí tienes libertad para hacerlo”, añadió.

Los investigadores creen que las conclusiones del estudio ofrecen una visión de la evolución de la relación entre los niños y la tecnología y plantean cuestiones importantes sobre el tratamiento ético de la IA y las máquinas en general, y como padres.

Estudio inspirado en “Westworld” de HBO

La investigación fue inspirada en parte por la autora principal Teresa Flanagan al ver cómo Hollywood representa las interacciones humano-robot en programas como “Westworld” de HBO.

“En ‘Westworld’ y la película ‘Ex Machina’, vemos cómo los adultos pueden interactuar con los robots de maneras muy crueles y horribles”, dijo Flanagan, profesora visitante en el departamento de psicología y neurociencia de Duke. “Pero, ¿cómo interactuarían los niños con ellos?”.

Para averiguarlo, Flanagan reclutó a 127 niños de entre cuatro y once años que visitaban un museo de ciencias con sus familias. Los niños vieron un vídeo de 20 segundos de cada tecnología y luego se les hicieron algunas preguntas sobre cada dispositivo.

