Agenda de eventos: música, arte y comedia

Concierto del Mariachi Vargas

El catalogado como el mejor mariachi del mundo, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, hará una parada en la ciudad para presentar su gira Mexicano desde la raíz en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde interpretará clásicos de su extenso repertorio. Tendrá como invitadas especiales a las integrantes del también mariachi Flor de Toloache. Sábado 9 pm. Boletos desde $45. Informes ticketmaster.com.

Show de Willy Chirino

El cantante Willy Chirino visitará la región para ofrecer un show en el teatro Alex (216 N. Brand Blvd., Glendale), donde interpretará temas de “Sigo pa’lante”, su primer álbum de estudio en más de una década. La visita del salsero es para celebrar su medio siglo en el mundo de la música, que festeja además con una calle en Nueva Jersey y un mural y una exhibición en Miami. Sábado 8 pm. Boletos desde $37. Informes ticketmaster.com.

Exhibición de Porsches

Porsche, una de las marcas de auto más icónicas del mundo, celebra sus 75 años del existencia. Por ello, el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) lo celebrará con la exhibición de una colección de 40 de estos vehículos. La exposición titulada We Are Porsche se enfoca en las influyentes figuras que ayudaron a transformar el Porsche en un fenómeno cultural. A partir del domingo. Boletos desde $11; gratis menores de 4 años. Informes petersen.org.

Fiesta en Grand Park

La serie Easy Mornings en el Gloria Molina Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) es un evento que ofrece un comienzo fresco del día con sesiones de yoga y meditación, lectura de cuentos, círculos de tambores y manualidades artísticas. También habrá venta de comida. Apto para toda la familia. Sábado 15 y 22 de 10 am a 2 pm. Entrada gratuita. Informes grandparkla.org.

Celebración de Warner Bros.

El Warner Bros. Studio Tour Hollywood (3400 Warner Blvd., Burbank) estrenó 100 Years of Warner Bros., una exhibición que conmemora los cien años de estos estudios y los 50 del tour de los estudios. Esta instalación explora el impacto durante un siglo de las historias de Warner Bros., y reconoce un amplia gama de producciones clásicas y contemporáneas, incluyendo Casablanca, CD Comics, The Wizarding World of Harry Potter, Abbott Elementary y otras. Por tiempo indefinido. Boletos desde $57. Informes wbstudiotour.com.

Festival de marionetas

Títeres de todas las formas y tamaños serán parte del Skirball Puppet Festival, que tendrá lugar en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles). Durante esta fiesta, las marionetas estarán caminando, brincando y saludando a los asistentes. Habrá shows de títeres, música en vivo y actividades manuales para que los visitantes hagan sus propias marionetas. Domingo 10 am a 4 pm. Boletos desde $13; gratis menores de 2 años. Informes skirball.org.

Teatro musical

La compañía de teatro Musical Theatre West de Long Beach estrenará An American in Paris, una producción de primavera en la que Lise y Jerry se conocen a través del lenguaje de la danza. La historia, que se presenta en el Carpenter Performing Arts Center (6200 E Atherton St., Long Beach) sucede en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en las calles de París. Basada en la película del mismo nombre que se estrenó en 1951. A partir del sábado; termina el 30 de abril. Boletos desde $20. Informes musical.org.

Feria de conocimiento

El evento interactivo Imaginology ofrece a los niños y a sus familias la oportunidad de experimentar las posibilidades en el campo de la física, las matemáticas y la ciencia. El evento, que tiene lugar en el OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa), incluye actividades como exploración científica, lecciones de tecnología, juegos de ingeniería, competencias y juegos. Sábado y domingo 10 am a 5 pm. Entrada gratuita; estacionamiento $12. Informes ocfair.com.

Comedia mexicana

Papito querido es una comedia mexicana en la que una mujer casada no se separa del marido por temor al “qué dirán”. Además muestra lo que un padre estaría dispuesto a hacer por sus hijos. Llegará al teatro Alex (216 N. Brand Blvd., Glendale) con un elenco que incluye a Humberto Zurita, Stephanie Salas, Luis Gatica e Ivonne Zurita y otros. Viernes 9 pm. Boletos desde $35. Boletos ticketmaster.com.