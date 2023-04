Australia se prepara para el ciclón más fuerte de los últimos 10 años

El ciclón Ilsa alcanzó este jueves la categoría cuatro (sobre un máximo de 5) a medida que avanza hacia las remotas costas del noroeste de Australia, donde se ha activado la alerta ante la llegada prevista para esta noche.

La región noroccidental del país, donde se encuentra el mayor centro de exportación de hierro del mundo, podría verse afectada por el ciclón tropical más potente de la última década, mientras los puertos desalojan los barcos y los residentes se apresuran a abastecerse de suministros esenciales.

La Oficina Australiana de Meteorología informó que se prevé que Ilsa toque tierra entre la ciudad de Port Hedland, con unos 4,250 habitantes, y la comunidad aborigen de Bidyadanga, alrededor de 500 residentes, el jueves por la noche o a más tardar la madrugada del viernes.

Ilsa, que gana fuerza y actualmente registra vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230, llevará intensas lluvias durante su desplazamiento hacia el interior de Australia, donde al final del viernes comenzará a perder intensidad, agregó en su portal el organismo oficial.

“Todo el mundo está nervioso”, dijo hoy Peter Carter, alcalde de Port Hedland, donde el “impredecible” ciclón podría impactar con un máximo de rachas de viento de hasta 275 kilómetros por hora, a la cadena pública ABC.

Below is the now distinctive eye of Severe Tropical Cyclone Ilsa. 👇

Gusts now at 260 km/h, however is forecast to strengthen now into a CAT 5 before making landfall early Friday with very destructive wind gusts at 285 km/h. @10NewsFirstPER #CycloneIlsa pic.twitter.com/mvpOtIBzxx

