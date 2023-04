Cómo encontrar un seguro de auto si tienes un mal historial de manejo

Demasiados accidentes e infracciones de tráfico pueden ahuyentar a las principales aseguradoras, pero hay otras opciones

By Benjamin Preston

Las multas por exceso de velocidad u otro tipos de infracciones de tráfico nos suceden a todos. Algunos tenemos la desgracia de ser culpables de un accidente. Pero si acumulas suficientes incidentes de este tipo, o peor aún, si tus transgresiones incluyen conducir de forma temeraria o bajo los efectos de las drogas o el alcohol, o con la licencia revocada o suspendida, tu compañía de seguros de coche podría subirte las tarifas la próxima vez que renueves tu póliza o, lo que es más grave, cancelarla por completo.

Eso puede ponerte en un aprieto. La mayoría de los estados exigen un seguro de auto para registrar un coche, y la mayoría de las entidades crediticias exigen una cobertura completa de responsabilidad civil, colisión y a todo riesgo si todavía estás pagando un préstamo sobre un coche. (Aunque el seguro no sea obligatorio, es una mala idea conducir sin él).

Si tu aseguradora te considera de alto riesgo y te da de baja, puede ser difícil conseguir un seguro con una de las principales compañías que ofrecen las mejores tarifas. Pero no temas. Todos los estados obligan a que se ofrezcan pólizas de seguro no estándar dirigidas a conductores de alto riesgo para que los automovilistas puedan seguir yendo del punto A al punto B en sus coches, independientemente de su historial de manejo (hasta cierto punto). El problema es que costará más, al menos un 50% más, dice Loretta Worters, vicepresidenta de relaciones con los medios del Insurance Information Institute, un grupo del sector. La cantidad del aumento depende de la edad, el sexo, el tipo de coche, el lugar de residencia, la gravedad de las infracciones y, en algunos estados, la puntuación de crédito.

Como ocurre con todo lo relacionado con los seguros de coche, cada estado tiene requisitos diferentes sobre la cobertura de seguro que debe tener un automovilista y la que debe ofrecerse incluso a los conductores de alto riesgo. La mayoría de los estados tienen un requisito mínimo de cobertura de responsabilidad civil, y la mayoría de los prestamistas exigen un seguro de colisión a todo riesgo mientras se está pagando el préstamo del coche. Las pólizas disponibles para alguien que las aseguradoras convencionales rechazan se denominan pólizas de “mercado residual” o “riesgo asignado”. Según los datos disponibles más recientes de la Federación de Consumidores de América (CFA), en 2016, alrededor del 7% de los conductores en los Estados Unidos estaban cubiertos por una de estas pólizas de seguro no estándar.

“A todas las aseguradoras que ofrezcan esa cobertura en un estado se les ‘asignará’ una parte de los solicitantes del plan de riesgo asignado”, explica Worters.

Cómo obtener cobertura si eres un conductor de alto riesgo

Busca en las compañías de seguros de coche recomendadas por CR. Incluso si tu compañía de seguros de auto te ha dado de baja y no estás teniendo suerte para obtener una póliza de una aseguradora en particular, otra compañía aún podría decir que sí. Busca en la lista de compañías de seguros de coche recomendadas por Consumer Reports y obtén presupuestos en línea de varias compañías diferentes. Como señala Worters, cada una tiene sus propias directrices sobre a quién asegura. Douglas Heller, experto en seguros de CFA, dice que muchas compañías convencionales suscriben pólizas no estándar para clientes con una alta puntuación crediticia, pero no para personas con mal crédito. (En muchos estados, el mal crédito o un fallo reciente en la cobertura del seguro es motivo suficiente para que una aseguradora cancele o rechace la cobertura, aunque se tenga un historial de manejo perfecto).

Pero incluso si una compañía convencional no quiere asegurarte debido a un mal historial de manejo, a un mal crédito o a ambas cosas, es posible que puedas ponerte en contacto con una aseguradora de riesgo asignado afiliada. Ten en cuenta que, aunque siempre merece la pena buscar con cuidado un seguro de coche, lo más probable es que una persona con un mal historial de manejo tenga que pagar tarifas significativamente más altas por la cobertura y deba ser aún más diligente durante el proceso de compra.

Ve qué hay disponible para los conductores de alto riesgo en tu estado. Puede ser que algunos conductores se den de bruces con las principales compañías de seguros de coche, aunque una encuesta de CR representativa a nivel nacional realizada a 2,017 adultos estadounidenses en diciembre de 2022 reveló que solo el 3% de los estadounidenses que cambiaron a su actual compañía de seguros de coche en los últimos dos años lo hicieron porque su anterior aseguradora les había dado de baja. Pero todos los estados tienen normativas relativas a los seguros de auto de alto riesgo. En Nueva York, por ejemplo, el Plan de Seguros de Automóviles de Nueva York (NYAIP) es una organización especial de seguros creada por ley estatal para garantizar que casi cualquier automovilista pueda obtener cobertura. Otros estados tienen programas similares, la mayoría administrados por una organización sin fines de lucro manejada por el sector asegurador llamada AIPSO. El sitio web de AIPSO contiene información sobre el seguro de riesgo asignado en cada estado.

Recuperar la confianza de una compañía de seguros de coche

Como dice el refrán, el tiempo cura todas las heridas, e incluso las aseguradoras acaban dejando atrás el pasado. El tiempo que tarde en hacerlo depende de cada compañía de seguros, pero hay algunas medidas que puedes tomar para mejorar tu situación la próxima vez que compres un seguro de coche.

Conduce de forma más defensiva. La mayoría de los conductores saben que ser un buen conductor, por ejemplo, respetando los límites de velocidad y las normas de tráfico, puede contribuir a reducir las tarifas del seguro de coche con el tiempo. De hecho, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera (NHTSA), el 29% de las casi 32,000 víctimas mortales de tráfico en los Estados Unidos en 2022 estaban relacionadas con el exceso de velocidad. También es inteligente evitar otros tipos de conducción agresiva que pueden conducir a una multa: pasar semáforos en rojo, no ceder el derecho de paso cuando se debe, y nunca conducir bajo los efectos del alcohol, pase lo que pase. Worters dice que todos estos comportamientos pueden dar lugar a puntos en tu licencia que pueden permanecer por varios años, y, dependiendo de la gravedad del incidente, afectar a tu tarifa de seguro por incluso más tiempo que eso. “Las aseguradoras se fijan en la frecuencia y la gravedad”, explica Worters, y añade que si has sido condenado por múltiples infracciones de tráfico o te has visto implicado en varios accidentes que han provocado reparaciones costosas, tus tarifas subirán en consecuencia.

Pon fin a la conducción distraída. Según la NHTSA, la conducción distraída ha eclipsado a la conducción en estado de ebriedad como principal causa de accidentes de tráfico mortales, y es responsable de casi un tercio de todos los costos relacionados con accidentes en los Estados Unidos. La conducción distraída también causó 1.3 millones de lesiones no mortales y 10,546 muertes por accidente de tráfico el año pasado. Aunque muchos coches disponen ahora de tecnología que permite al conductor hacer llamadas con manos libres mediante comandos de voz, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha descubierto que las llamadas con manos libres distraen tanto como descolgar el teléfono para hacer una llamada. No hace falta decir que resistirse a la tentación de utilizar el teléfono para cualquier cosa reducirá la probabilidad de sufrir un accidente. Algunas compañías de seguros ofrecen descuentos si optas por un programa telemático que te permita seguir tus hábitos de conducción. Aunque CR y otros han señalado importantes problemas de privacidad, Progressive, USAA y otras, por ejemplo, utilizan rastreadores basados en aplicaciones que multan a los conductores, entre otras cosas, por contestar llamadas o descolgar el teléfono por cualquier motivo mientras conducen.

Toma un curso de conducción defensiva. Worters dice que un curso de conducción defensiva puede ayudar a reducir tus tarifas de seguro, aunque los puntos restantes en tu licencia todavía tendrán un impacto. Pero en algunos estados, un curso de conducción defensiva no hará una diferencia en cuanto a tus tarifas, o los puntos acumulados en tu licencia, si has sido obligado a tomar el curso debido a una condena por violaciones de tráfico. Muchos cursos se ofrecen en línea, pero asegúrate de que el que elijas sea aceptado por el estado que emitió tu licencia de manejo. Una búsqueda rápida en el sitio web del DMV de tu estado puede ser útil para identificar un curso adecuado si hay uno disponible donde vives. Un empleado de CR con un buen historial de conducción descubrió que podía ahorrar un 10% haciendo un curso en línea de seis horas.

Mejora tu puntuación de crédito. Solo tres estados, California, Hawái y Massachusetts no permiten que las compañías de seguros de coches tengan en cuenta la puntuación de crédito a la hora de fijar el precio del seguro. El resto sí lo permite. Según Value Penguin, una organización que ofrece asesoramiento financiero a los consumidores, las aseguradoras cobran más a las personas con una puntuación crediticia baja no porque tengan más probabilidades de sufrir un accidente o de recibir una multa por exceso de velocidad, sino porque creen que es más probable que presenten un reclamo. (Una reciente encuesta sobre seguros de coche realizada por CR reveló que la edad influye más que los ingresos en la decisión de una persona de presentar un reclamo. Los conductores de más edad tienen más probabilidades de reclamar). CR está luchando para prohibir el uso de las puntuaciones de crédito en la tarificación de los seguros, pero mientras tanto, merece la pena controlar tu puntuación de crédito y tus informes crediticios. Empieza por obtener un informe de crédito anual de cada una de las tres principales agencias de crédito (Equifax, Transunion y Experian) en annualcreditreport.com, y revísalo para asegurarte de que la información es correcta.

