Diego Cocca habló bien de Víctor ‘Pocho’ Guzmán, pero reconoció que no es convocado por méritos deportivos

Al término del sorteo de la Copa Oro 2023 celebrado en el Sofi Stadium de Los Ángeles, el seleccionador Diego Cocca conversó con diversos medios de comunicación y aclaró que la ausencia de Víctor ‘Pocho’ Guzmán del Tri se debía por cuestiones meramente deportivas.

La baja del centrocampista ha causado gran revuelo debido al buen nivel que ha venido mostrando en las Chivas del Guadalajara. Sin embargo, Cocca echó balones fuera y argumentó que no existía otro motivo más allá de lo futbolístico.

“Yo no veo a los que no convoco, sino a los que sigo convocando. Convoqué a 34 en estos dos partidos y ahora convoqué ocho nuevos más. Los que estén al nivel o los que consideremos que estén los seguiremos convocando. Sin duda, no hay otra cosa que no sea deportiva”, dijo en diálogo con ESPN.

Guzmán acumula cinco goles, dos asistencias y una participación directa en 35 % de los goles de las Chivas del Guadalajara en 12 encuentros. Su ausencia del combinado nacional generó reacciones como las de director deportivo del ‘Rebaño Sagrado’, Fernando Hierro.

“A nadie le sorprende la calidad de Víctor Guzmán. Es un futbolista determinante, muy importante, por sus goles, asistencias, balón parado, trabajo y profesionalismo. ¿Tiene nivel para Selección Nacional? Yo diría que sí, pero no me corresponden esas decisiones”, opinó.

En redes sociales y algunos medios pequeños especularon con la posibilidad de que el ‘Pocho’ no fue llamado a la selección por un problema de dopaje que tuvo hace varios años y en su momento paralizó su fichaje con las Chivas.

México quedó emparejado en el Grupo B de la Copa Oro 2023 con Haití, Honduras y Qatar. Los partidos se jugarán del 24 de junio al 4 de julio. Los cuartos de final del 6 al 9; las semifinales el 12 de julio y la final el 16.

