Eduardo Capetillo celebró su cumpleaños 53 con una flamante sorpresa de Biby Gaytán y sus hijos

Eduardo Capetillo, actor conocido por protagonizar melodramas como “Canción de amor” y “Marimar”, estuvo de manteles largos gracias a la celebración de su cumpleaños número 53 y su familia no dejó pasar por alto la ocasión al recurrir a sus redes sociales para dedicarle algunas palabras de cariño que lo tomaron por sorpresa.

La gran muestra de cariño se dio a través de Instagram, donde de forma coordinada la familia publicó imágenes y mensajes con los que externaron su amor por el famoso. Los primeros en pronunciarse sobre esta fecha especial fueron sus hijos mayores, Ana Pau, Ale y Eduardo Jr:

“Aquí en esta foto festejamos mi cumpleaños, pero hoy es el tuyo. Felicidades al mejor papá de la historia, gracias por darme tantas herramientas para hoy saber vivir la vida. Eres y siempre serás mi ejemplo a seguir“, escribió Ale Capetillo desde Madrid, España para acompañar una postal de su infancia.

Sin embargo, esta no fue la única publicación que le dedicó, pues además mostró un breve audiovisual del día en que Eduardo la enseñó a ensillar un caballo. “De verdad no entienden la nostalgia que me dan los cumpleaños de mis familiares, no entienden”, contó mediante sus historias.

Por su parte, Ana Pau celebró la vida del actor con una imagen donde se les ve muy sonrientes posando desde la playa: “Felices 53 al mejor papá del mundo”, escribió. Su primogénito no dudó en abrir su corazón y expresar su agradecimiento al decirle: “¡Feliz cumpleaños! Me cuesta poner en palabras lo agradecido, orgulloso y feliz que estoy de que seas mi papá, amigo y consejero. Le doy gracias a la vida de tenerte, te amo pa. ¡Felicidades!”.

Biby Gaytán y el tierno mensaje que dedicó a Eduardo Capetillo

Por último, pero no menos importante está la esposa del actor, la también actriz Biby Gaytán. Ella optó por rememorar unas vacaciones en uno de los sitios favoritos del histrión, Mérida, junto a un conmovedor mensaje.

“Muchísimas felicidades amor de mi vida. Que cumplas muchísimos años más y que sigamos siendo testigos del gran ser humano que eres. Dios te bendiga siempre mi amor. ¡Felices 35!, ah no, 53, es que me hice bolas”, bromeó Gaytán sobre la edad de su esposo, con quien en junio próximo celebrará su aniversario de bodas número 29.

Seguir leyendo:

• Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se envían lindos mensajes para celebrar 28 años de matrimonio

• Eduardo Capetillo festeja su cumpleaños con su familia

• Así era la mansión de Acapulco que Eduardo Capetillo y Biby Gaytán vendieron por sus deudas