“La extensión del espionaje y manipulación que TikTok realiza es igual a la de Facebook”: Bruce Schneier, experto en ciberseguridad de Harvard

TikTok es el centro actual de la pugna tecnológica, comercial y geopolítica que mantienen Estados Unidos y China, las dos mayores potencias del planeta.

En un intento por frenar la supuesta amenaza de la herramienta, acusada de ser un arma de espionaje del gobierno chino, Estados Unidos prohibió su uso en dispositivos federales a fines de 2022.

A dicha iniciativa se unieron otros gobiernos como el de Reino Unido, Canadá y otros países europeos.

TikTok tiene 150 millones de usuarios en Estados Unidos.

Sus críticos consideran que recopila una cantidad excesiva de datos, que podría ser utilizada por Pekín para espiar y que “lava cerebros”.

Estas preocupaciones están acalorando el debate sobre un posible veto total a la compañía en EE.UU.

“Una idea terrible” según el renombrado especialista en tecnología y seguridad Bruce Schneier.

Apodado como un “gurú de seguridad” por medios como The Economist, Schneier ha escrito más de una docena de libros, incluyendo el éxito de ventas Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World (Datos y Goliat: las batallas ocultas para recoger tus datos y controlar tu mundo).

Y es que, en opinión de este profesor de instituciones como la Universidad de Harvard, las prácticas de compañías estadounidenses como Facebook no son muy diferentes a las de TikTok.

¿Por qué piensas que un veto total de Estados Unidos a TikTok es una idea terrible?

Porque creo que no funcionará. ¿Cómo va a funcionar? Sería inefectivo.

Hemos construido un internet basado en la vigilancia donde es muy difícil buscar y elegir quién puede espiarte. Estados Unidos no tiene la infraestructura que tiene China que le permite vetar cosas, ni siquiera una como la de India.

Mi punto principal es que sería algo inefectivo de hacer. Es estúpido porque no funcionaría.

Hay un par de formas posibles en que podría darse un veto. Estados Unidos ya prohibió TikTok en los teléfonos del gobierno. Eso es muy fácil de hacer.

También podrías vetar a las compañías para que dejen de hacer negocios con ByteDance (la empresa matriz de TikTok) de la misma forma que se han vetado compañías que hagan negocios con organizaciones terroristas.

Esto último sería difícil de llevar a cabo, pero quizás podría funcionar.

La tercera opción es el veto total: prohibir que ciudadanos estadounidenses usen TikTok, lo cual ni siquiera puedo imaginar cómo funcionaría.

Pero muchos estadounidenses apoyarían el veto a TikTok según encuestas. Llevan décadas confiando en las empresas de Silicon Valley. ¿Hasta qué punto es entendible que estén preocupados por usar herramientas de China, un país acusado de fuerte censura y al que quizás no conocen muy bien?

No hay dudas sobre eso y probablemente TikTok represente esas preocupaciones.

Pero la extensión del espionaje y manipulación que TikTok realiza es la misma que Facebook. Realmente no hay diferencias.

Es difícil saber cuánto de este debate es real y cuánto está basado en proteccionismo. Es realmente complicado decidir qué hacer.

Entonces, ¿qué tan diferentes o similares son las actividades de TikTok a las de Meta o Twitter, por ejemplo? Dices en tus artículos que los datos de Meta son vendidos y comprados por brókeres de datos de los que nunca hemos escuchado y que no tienen escrúpulos.

Es que no hay diferencias entre lo que recoge TikTok y Facebook o Instagram en absoluto. Es lo mismo. Ese es el problema.

Hemos construido un internet donde espiar es la norma. Luego nos quejamos sobre quién nos espía. Es que no tiene sentido.

Pero repito: estas compañías hacen lo mismo. No es diferente.

Te he leído decir que vetar TikTok supondría el fin de internet libre tal y como lo conocemos. ¿A qué te refieres?

No se trata del veto, sino de hacerlo cumplir. Puedes vetar TikTok mañana, pero hacer cumplir el veto requeriría que Estados Unidos construyera nuevas estructuras de vigilancia como las de China. No creo que queramos eso.

Es hacer cumplir el veto lo que sería un absoluto desastre. En Estados Unidos no se puede detener a un usuario de visitar un sitio web. Se puede eliminar una app de la tienda de Google o Apple, pero eso no sería vetar porque el sitio web seguiría disponible.

Prohibir TikTok requeriría todo un trabajo que Estados Unidos no sabe hacer.

Getty Images El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, protagonizó a fines de marzo una sesión de cuatro horas y media ante el Congreso de Estados Unidos donde respondió a varias preocupaciones de seguridad.

Parece haber dos preocupaciones principales sobre TikTok. No solo el acceso a los datos por parte de las autoridades chinas, sino también que accedan al algoritmo de la herramienta para impulsar su propia agenda política.

Y realmente podría hacer eso último, exactamente como Rusia accede al algoritmo de Facebook y empuja su agenda.

Así que sí. Ciertamente es posible y conocemos ejemplos de ello.

Abogas por más leyes de protección de datos, pero me pregunto cuánto se ha avanzado en esto, especialmente desde el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook.

En Estados Unidos poco, porque manda el dinero. Esto es Estados Unidos. El dinero habla.

Mientras el monopolio tecnológico se oponga, no va a pasar.

La Unión Europea tiene mejores leyes de protección de datos, mejores leyes de transparencia.

¿Cuál podría ser entonces la solución a corto plazo desde la perspectiva de EE.UU.?

Oh, por favor, no. No podemos. Es Estados Unidos. No vamos a sacar adelante leyes de privacidad.

Estados Unidos es un desmadre, fundamentalmente ingobernable. No podemos sacar leyes adelante. El Congreso no actúa y el partisanismo y la acritud son tan grandes que el hecho de que nada se pueda llevar a cabo es mucho mayor que este problema.

No podemos hacer nada y estas son cuestiones duras. No es algo que vayamos a conseguir fácilmente.

Precisamente las redes sociales en general, también las estadounidenses, han sido acusadas de promover la polarización y no hacer suficiente para evitarla.

Por supuesto, porque la polarización es rentable. Claro que no van a hacer suficiente.

Facebook no odia la democracia, simplemente ama el dinero. Este es el problema: el hecho de que plataformas esenciales de discursos políticos modernos estén controladas por pocas corporaciones rentables.

¿Y qué podemos hacer entonces?

Romper la cadena, romper el monopolio tecnológico, habilitar opciones financiadas públicamente. Hay muchas cosas que podemos hacer, aunque no sé si las haremos.

Si se consumara un veto a TikTok, ¿qué tipo de precedente supondría?

Realmente no creo que vaya a pasar. Hoy, mientras daba clases, hice esa pregunta.

¿Quién crees que levantó la mano pensándolo? Nadie lo hizo. No van hacerlo, es puro fanfarroneo.

Es Estados Unidos. Armarán un gran show y darán discursos, pero no van a votar.

Getty Images Una de las preocupaciones de Occidente sobre TikTok es que sirva de herramienta de espionaje del gobierno chino.

¿No hay demasiado foco sobre TikTok? ¿Qué hay de otras compañías?

Ahora mismo no conozco compañías que estén en la primera plana de la cultura occidental en la misma forma que TikTok.

Hubo mucho ruido sobre Huawei y su supuesto espionaje hace algunos años, en 2019.

Todo forma parte de la misma cuestión, pero realmente no hicimos nada con Huawei, a pesar de las conversaciones sobre amenaza nacional que se dieron.

Una vez más, solemos fanfarronear sin realmente hacer nada.

La tecnología se mueve más rápido que nosotros y debemos diseñar mayor gobernanza; entender cómo regular la tecnología del futuro. No son cuestiones fáciles y, si pienso en buenas prácticas, creo que todos los países están teniendo problemas con este reto.

Aunque la Unión Europea ha hecho mejor trabajo que Estados Unidos, en mi opinión.

