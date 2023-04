Detectan extraña fuga en el fondo del Océano Pacífico que podría provocar un gran terremoto

Científicos han hallado una fuga en el fondo del océano cerca de Oregón, frente a las costas del Pacífico de Estados Unidos y Canadá, de la que se escapa un extraño líquido caliente que podría dar pistas sobre la actividad sísmica en el noroeste del Pacífico y que eventualmente, según los investigadores, podría ayudar a provocar un gran terremoto.

En un comunicado de prensa de la Universidad de Washington, los investigadores afirmaron que el agujero del fondo marino de la costa de Oregón, bautizada como Oasis de Pythia, se encuentra exactamente en la parte superior de la falla de la zona de subducción de Cascadia, una inquietantemente silenciosa falla marina que se extiende desde la isla de Vancouver, en la costa oeste de Canadá, hasta el norte de California, que amenaza con desencadenar un terremoto de magnitud 9 en el noroeste del Pacífico, y que, según los científicos, sigue encerrando muchos misterios.

