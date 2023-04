Piden a supervisores de Los Ángeles, un presupuesto que incluya las prioridades de los inmigrantes

Las organizaciones proinmigrantes agrupadas en la coalición Immigrants are LA (IRLA) pidieron a la Junta de Supervisores Los Ángeles, dar prioridad y financiamiento a las necesidades de los inmigrantes en el presupuesto del condado de Los Ángeles para el año fiscal 2023-24.

“Cuando nos formamos en el año 2021, presentamos una agenda centrada en los inmigrantes que los ayudara a decidir cómo gastar $1,900 millones de los fondos del Plan de Rescate Estadounidense”, dijo Aquilina Soriano, directora ejecutiva de la organización Pilipino Workers Center y copresidenta de IRLA.

“A medida que el proceso presupuestario comienza, hemos presentado una nueva agenda comunitaria enfocada en los temas que realmente nos afectan profundamente”, señaló.

La coalición Immigrants are LA que representa a más de 100 organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes envió una carta a la Junta de Supervisores en la que detalla las prioridades que necesitan financiamiento para los programas del condado.

La agenda se centra fundamentalmente en servicios legales, vivienda e Internet para la población inmigrante.

“Todos necesitamos vivienda, y el estatus migratorio no debe ser una razón para negar vivienda a la gente de este condado”, dijo Francisco Moreno, director de COFEM y también copresidente de IRLA.

“También estamos buscando servicios legales financiado para los residentes que enfrentan deportación y un mejor acceso para la mitad de los residentes inmigrantes del condado a quienes les falta internet de alta velocidad o una computadora en la casa”.

En el tema de la vivienda, piden que se remuevan las barreras para los proyectos financiados por la medida H aprobada por los votantes, ya que la Autoridad de Servicios de los Desamparados de Los Ángeles (LAHSA) excluye a los inmigrantes indocumentados de sus proyectos.

También solicitan que se asignen $12 millones para este ciclo fiscal y $48 millones en un periodo de 4 años para proveer asistencia legal a los inmigrantes a través del programa Represent LA, lo que antes era Justice LA en el que participan la ciudad y el condado de Los Ángeles.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, reconoció que con demasiada frecuencia, las familias inmigrantes son excluidas de los programas y la asistencia que necesitan.

“El presupuesto propuesto es solo el comienzo de nuestro proceso presupuestario. Los programas que mantienen a las familias inmigrantes alojadas, les ayudan a acceder a servicios legales y garantizan que no se queden en el lado equivocado de la brecha digital son una prioridad para mí”.

Dijo por tanto que espera que veamos más fondos para estos a medida que continúa el proceso presupuestario.

Y debido a que las comunidades inmigrantes son por lo general de bajos ingresos y con acceso reducido al Internet, solicitaron $400,000 para desarrollar dos programas pilotos para establecer una red comunitaria con Internet, un programa estaría en el distrito 4, y otro en el distrito 5.

El distrito 4 comprende barrios como Hancock Park, Hollywood, Hollywood Hills, Larchmont Village, Los Feliz, Miracle Mile, Sherman Oaks, Silverlake; y el distrito 5 abarca comunidades como las montañas de Santa Mónica, y el centro y sur del Valle de San Fernando.

El distrito 5 del condado de Los Ángeles es representado por Katy Yaroslavsky; y el 4 por Janice Hahn.

De acuerdo al reporte sobre los Asuntos de los Inmigrantes de Los Ángeles del 2019, la mitad de todos los inmigrantes indocumentados en el condado carecen de Internet de alta velocidad o una computadora en casa.

Por eso, los líderes de IRLA consideran que al aumentar los fondos para cerrar la brecha digital que enfrentan los inmigrantes, los ayudarán a acceder a los recursos del condado.

Entre otras de las demandas que solicitan, destaca triplicar la inversión a las organizaciones sin fines de lucro que sirven a las comunidades inmigrantes, $50 millones en subvenciones para que amplíen su infraestructura dentro del condado; y continuar la inversión en los medios étnicos para alcanzar a una mayor población de inmigrantes en el condado.

Entre las organizaciones que participan en IRLA, destacan COFEM, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), TransLatina Coalition, Council on American Islamic Relations (CAIRLA), Pilino Workers Center e Inclusive Action for the City, y muchas otras.

Según lo reportado por Immigrants are LA, el 35% de la población del condado de Los Ángeles son inmigrantes y el 75% son personas de color.

“La comunidad inmigrante en el área metropolitana de Los Ángeles es una importante base de consumidores que gasta más de $108,600 millones por año y aporta más de $38,000 millones en impuestos estatales, locales y federales”.

Por otra parte hacen ver que el condado es el hogar de más de un millón de inmigrantes indocumentados; más de la mitad de la población inmigrante del condado es latina; el 15% se identifica como asiática y de las Islas del Pacífico; y el 8% es afroamericana.