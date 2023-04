10 mitos sobre la limpieza y qué hacer en su lugar

Expertos en limpieza desempolvan la verdad sobre afirmaciones dudosas

Expertos en limpieza afirman a CR que lavar los platos a mano no es más eficiente que usar un lavavajillas y que la lejía en realidad no limpia nada.

By Mary H.J. Farrell

Si has intentado algunos remedios de limpieza del hogar basados en consejos de amigos y familiares que dieron resultados dudosos, podría ser el momento de tirar esos mitos de limpieza a la basura. Consumer Reports preguntó a expertos de la industria de la limpieza sobre la eficacia de 10 consejos trillados, y esto es lo que dijeron.

Mitos sobre la limpieza del hogar

Mito: El papel de periódico es el mejor para limpiar cristales.

Realidad: El papel de periódico mojado se rompe con facilidad, y la tinta puede transferirse a las molduras de las ventanas, dejando más cosas por limpiar. “Usamos paños de microfibra para limpiar cristales”, dice Debra Johnson, directora de operaciones de Merry Maids, un servicio nacional de limpieza a domicilio. “Son los mejores para limpiar sin dejar rayas”.

Mito: El vinagre lo limpia todo.

Realidad: “El vinagre es un ácido, por lo que puede cortar la suciedad y matar las bacterias, pero sólo si lo usas sin diluirlo o un poco diluido”, dice Derek Christian, propietario de Handyman Connection, un servicio de limpieza, reparación y remodelación del hogar en Ohio. “La mayoría de la gente pone una tapita en un cubo de agua, y eso no hace gran cosa”. Los ácidos del vinagre pueden dañar las superficies de piedra natural y madera. (Lee sobre las 9 cosas que nunca debes limpiar con vinagre).

Mito: Los plumeros son más eficaces para quitar el polvo que los paños de microfibra.

Realidad: Los auténticos plumeros de avestruz atraen el polvo, pero son caros y no suelen ser tan eficaces como los de lana de cordero o microfibra. “La mayoría de los plumeros no hacen más que esparcir el polvo”, dice Debrah Vanchura, profesional de la limpieza y propietaria de Helping Hands en Portland, Oregón. Además, tienden a dejar caer las plumas, por lo que tendrás que recoger más. (Echa un vistazo a los mejores purificadores de aire del año).

Mito: Las soluciones de limpieza actúan al instante.

Realidad: No. “En Merry Maids, recomendamos dejar que cualquier solución de limpieza se asiente sobre la superficie de 2 a 3 minutos”, dice Johnson. “Sigue siempre las instrucciones de la etiqueta del producto. Algunas soluciones, como los desinfectantes, necesitan 10 minutos para matar realmente las bacterias”, dice Christian.

Mito: Los trapeadores de cuerda son los mejores para eliminar la suciedad y las bacterias.

Realidad: Los trapeadores de cuerda de estilo industrial pueden parecer impresionantes, pero los estudios han demostrado que los trapeadores de microfibra son un 25% más eficaces a la hora de eliminar la suciedad y las bacterias. “Los trapeadores de cuerda son muy absorbentes, por lo que son excelentes para limpiar grandes derrames”, dice Christian. “Pero si quieres asegurarte de que no dejas nada en el suelo, usa un trapeador de microfibra”.

Mitos sobre la limpieza del baño

Mito: La Coca-Cola puede limpiar los inodoros.

Realidad: “La Coca-Cola es ácida, por lo que podría ser eficaz para eliminar las manchas de agua dura”, dice Johnson. “Pero hasta el propio sitio web de Coca-Cola recomienda usar otras opciones”. Christian prefiere los limpiadores tradicionales a la hora de limpiar la taza del inodoro. “En realidad, la gaseosa podría oscurecer las manchas, y el azúcar podría fomentar las bacterias”, dice.

Mito: La lejía (o cloro) lo limpia todo.

Realidad: “En realidad, la lejía no ’limpia’ nada, porque no elimina la suciedad”, dice Christian. “Puede aclarar las manchas, haciendo que las cosas parezcan más limpias, y mata las bacterias”, por lo que es mejor usar lejía como desinfectante que como limpiador.

Mitos sobre la limpieza en la cocina

Mito: Lavar los platos a mano es mejor que usar el lavavajillas.

Realidad: Si tu lavavajillas tiene diez años de viejo, esto puede ser cierto, pero los modelos actuales son increíblemente eficientes y superan con creces al lavado a mano. Nuestros lavavajillas Green Choice designados por CR usan sólo 4 ó 5 galones de agua por carga, lo que los hace muy eficientes en el consumo de agua. Y aunque un par de lavavajillas consumen alrededor de 1 kilovatio-hora de energía por carga (o 13 céntimos de electricidad), la mayoría sólo consume tres cuartas partes de esa cantidad.

Mito: El café refresca los trituradores de basura.

Realidad: “Los restos de café pueden actuar como un abrasivo suave, eliminando la suciedad de las cuchillas del triturador”, dice Christian. “Pero el bicarbonato de sodio es una mejor opción. También es ligeramente abrasivo, y como es una base, contrarrestará todos los ácidos malolientes que tiramos por el desagüe”.

Mitos sobre la limpieza de la ropa sucia

Mito: La laca para el pelo elimina la tinta de los bolígrafos.

Realidad: Puede que esto fuera cierto hace años, cuando las lacas para el pelo estaban formuladas con más alcohol (que sí elimina la tinta) que hoy en día, pero ya no lo es. “Las lacas actuales están llenas de fijadores y endurecedores que lo único que hacen es empeorar la mancha”, dice Christian. “Usa alcohol. Es mucho más barato que la laca y no lleva ingredientes adicionales”.

Nota del editor: Este artículo es una adaptación de “Cómo limpiar (prácticamente) cualquier cosa” de Consumer Reports.

