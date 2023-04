Un día agridulce para la familia de Cristiano Ronaldo: el primer cumpleaños de Bella Esmeralda

La famosa familia conformada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebraron otro cumpleaños en su nuevo hogar en Arabia Saudita, el de la más pequeña de sus hijos, Bella Esmeralda, quien nació el 18 de abril de 2022, un día para celebrar la vida, pero también para conmemorar a quienes ya no están, como lo es su hermano mellizo.

“Felicidades por tu primer año de vida, mi amor. Papi te quiere mucho”, publicó el futbolista en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía posando junto a Bella.

Mientras, Georgina no ha hecho ninguna publicación sobre el primer cumpleaños de su hija Bella, aunque si le dio me gusta a la publicación de Cristiano sobre esta fecha.

La famosa pareja recibió a su hija Bella Esmeralda mientras se enteraban de la desbastadora noticia de la muerte de su mellizo, Ángel, quien falleció en el momento del parto.

Sobre este fuerte momento de su vida, Georgina habló en su serie de Netflix,“este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Me pregunté cómo iba a seguir adelante, y la respuesta no tardó en llegar. La tenía más cerca de lo que creía”, compartió. “Miré a los ojos de mis hijos, y allí descubrí que la única manera que teníamos de seguir adelante era, estando unidos”.

“No estaba preparada para asumir o reconocer lo que me había pasado (…) No estaba preparada para contárselo a mis hijos (…) Entonces, como todavía tenía tripita, les dije que Ángel estaba en la tripita de mamá, que solo había venido Bella. Fue Cristiano el que finalmente decidió hablarlo con los niños y les dijo: ‘Ángel está en el cielo’”, contó la española.

“La vida es dura. La vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante, ser fuerte”, dijo Rodríguez, que es madre de cinco niños junto a Ronaldo.

Sobre el papel del futbolista al momento de la muerte del bebé, dijo que fue muy importante para ella el apoyo que él le dio. “Cris me animo muchísimo a seguir adelante con mis compromisos, me dijo ‘Gio sigue con tu vida, te va a hacer bien”, aseguró. Asimismo, afirmó: “Cristiano es el amor de mi vida”.

Georgina agregó que el portugués es muy atento con ella y la trata como una reina. “Es superdetallista, muy bueno conmigo”, agregó.

