Corea del Norte presume que su primer satélite espía está listo para ser lanzado

Además de misiles intercontinentales y supuestas armas nucleares, ahora Corea del Norte presumió tener listo para ser lanzado y puesto en órbita su primer satélite espía.

De acuerdo con la agencia estatal KCNA, el líder norcoreano, Kim Jong Un, dijo que su país ha construido el primer satélite espía militar de su historia y que planea lanzarlo en una fecha no revelada.

Durante una visita a la agencia aeroespacial del país, Kim afirmó que disponer de un satélite de reconocimiento militar operativo es crucial para que Corea del Norte pueda utilizar eficazmente sus misiles con capacidad nuclear.

Kim citó lo que describió como graves amenazas a la seguridad planteadas por “la retórica más hostil y la acción más explícita” de Estados Unidos y Corea del Sur este año, según reveló el miércoles la agencia estatal coreana.

El líder norcoreano dijo que la posesión de tal satélite es una tarea primordial para reforzar las fuerzas armadas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que nunca pueden ser abandonadas, perdidas o cambiadas, y pertenece a su soberanía y legítimo derecho a la autodefensa en vista de los requisitos del reciente entorno de seguridad en la península coreana y hacer frente a las amenazas a largo plazo.

Kim Jong Un informó que el satélite de reconocimiento militar No. 1 fuer terminado este mes de abril y que la siguiente tarea de su personal militar organizar un comité preparatorio no permanente de lanzamiento de satélites para asegurar que ese dispositivo sea lanzado en la fecha prevista, aunque no reveló cuál es esa.

Durante una importante conferencia del Partido de los Trabajadores en enero de 2021, el líder norcoreano se comprometió públicamente a desarrollar los satélites espía, que son uno de los principales sistemas de armamento a los que apostaría su régimen.

Expertos dudan de la calidad del satélite

De acuerdo con la agencia AP, pruebas anteriores de misiles y cohetes han demostrado que Corea del Norte puede enviar satélites al espacio, pero muchos expertos ponen en duda que disponga de cámaras lo suficientemente sofisticadas como para utilizarlas para espiar desde un satélite, ya que tras los anteriores lanzamientos de prueba sólo se difundieron imágenes de baja resolución.

Seguir leyendo:

• Corea del Norte prueba por primera vez su misil de largo alcance de combustible sólido que podría llegar a EE.UU.

• Seúl, Tokio y Washington realizan nuevo ejercicio de defensa antimisiles ante amenazas de Corea del Norte

• Por qué el misil de combustible sólido disparado por Corea del Norte es “más poderoso” que todos los demás