Logan Paul es comparado con Muhammad Ali por excampeón mundial de boxeo

Zab Judah, excampeón mundial de peso superligero, comparó a Logan Paul con la leyenda del boxeo Muhammad Ali. El youtuber y luchador de la WWE solo ha tenido tres combates sobre el ring y en ninguno de ellos salió con el brazo levantado.

En una entrevista con OLBG, Judah indicó que Paul le transmitió las vibras del famoso excampeón de peso pesado cuando lo vio entrenando en su casa en California e indicó que no le importa lo que dirán tras su comentario.

“Estoy en espera diciendo que Logan Paul parecía un joven Muhammad Ali. Tienes que recordar que es un tipo alto, elegante y esbelto; me transmitió las vibraciones de Muhammad Ali, no me importa lo que diga nadie. En ese momento vine a ver a Logan Paul entrenando en California en su casa. Él se movía como Ali“, dijo.

Cabe destacar que las únicas peleas que ha protagonizado Logan Paul sobre el cuadrilátero fueron ante el youtuber KSI y Floyd Mayweather. Contra el británico tuvo dos combates uno en 2018 y el otro en 2019. El primero terminó en empate mayoritario de los jueces y la revancha, que contó como pelea profesional, fue ganada por el también rapero por decisión divida.

La estrella de Youtube volvió a la acción en junio de 2021 para enfrentar a Floyd Mayweather, en un combate de exhibición que terminó sin ganador tras ocho asaltos y donde Paul fue muy superior a Money. La decepcionante actuación de la leyenda del boxeo fue criticada por otros deportistas y la prensa, por lo que tuvo que pedir disculpas.

Ahora, Logan Paul se desempeña como luchador en la WWE y hace poco firmó un contrato a largo plazo con la compañía de lucha libre donde ha ido destacando con cada actuación. Aunque el youtuber quiere volver a subir al cuadrilátero, hasta ahora no se concretado ninguna pelea.

Sigue leyendo: