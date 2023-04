Benicio del Toro: “Me siento honrado de seguir los pasos de Antonio Banderas, Edward J. Olmos y Ricardo Darín”

MADRID – Benicio del Toro recibió el Premio Platino de Honor en Madrid, donde este fin de semana se celebra la décima edición de los Premios Platino al Cine Iberoamericano.

“Es un honor estar aquí celebrando nuestra Hispanidad. Me siento honrado en seguir los pasos de Antonio Banderas, Edward J. Olmos, Ricardo Darín, Carmen Maura y otros. Me siento muy contento de ser parte de ese grupo”, dijo Del Toro en un acto previo a la gala en la que también se entregaron los premios del público.

El actor puertorriqueño fue presentado por Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino, como “una de las mayores figuras del cine iberoamericana y mundial, una figura que transciende las fronteras”.

“Has ganado un Óscar, un Globo de Oro, un Bafta, la Palma de Plata en Cannes… Sólo te faltaba el Platino”, sentenció Cerezo, que pidió a Del Toro que promueva el cine iberoamericano.

“La actuación tiene una lógica”

El boricua recordó cómo llegó a la interpretación aunque de joven practicaba más otras artes.

“Pintar es solitario, escribir es solitario. En mi juventud, la actuación era un recreo”, explicó.

“Yo pensaba que la actuación era algo innato. Pero la actuación es como todas las artes, puedes mejorar. Tiene una lógica. No es así al azar”, aseguró.

“Como actor uno va evolucionando, empiezas a crear tu propio estilo. En mi última película, “Reptil”, para el director era su primera película, así que participé mucho de todo el proceso”.

“Como Sponge Bob”

Del Toro repasó también algunos momentos de su carrera, como cuando grabó “Huevos de Oro” con el director Bigas Luna en Miami, en la que generó una amistad con Javier Bardem.

“Como actor he tenido la oportunidad de trabajar con directores excelentes, grandes talentos, algunos de los mejores del mundo. También con actores fantásticos. Con productores, con escritores… Uno va como Sponge Bob, absorbiendo. Por eso ahora me interesa explorar otras cosas como producir o dirigir. Llevo diciéndolo tiempo, pero la actuación me sigue jalando”, dijo Del Toro.

Preguntado por su trabajo con Oliver Stone, Del Toro alabó al director estadounidense.

“Oliver Stone es un talento inmenso, uno de esos directores que a muchos de los que estamos en Hollywood nos hace sentir valientes. Yo lo admiraba mucho y cuando trabajé con él, acabé admirándolo más. Soy un fanático del trabajo de él. Leí su autobiografía, que es fantástica y me di cuenta de que hacer películas como “JFK”, “Platoon” y mantenerse dentro del sistema de Hollywood no fue nada fácil para él”, elaboró Del Toro.

Sobre el papel de los hispanos en Hollywood

La falta de representación de los latinos en la industria del cine de Estados Unidos es un tema recurrente. Los hispanos son clave para el cine como audiencia, pero delante y detrás de las cámaras siguen siendo un porcentaje pequeño.

“No se profundiza en esos personajes que representan a las minorías”, apuntó Del Toro. “No se han fermentado directores que hagan la historia del hispano dentro de Estados Unidos. Hay directores latinos que no necesariamente hacen el cuento de la experiencia hispana dentro de Estados Unidos. Un director mexicano o de dónde sea está en Estados Unidos, pero puede hacer su cine en su propio país. Tiene que salir del hispano de dentro de Estados Unidos”.

Del Toro también tuvo que luchar en su carrera contra el “encasillamiento” en papeles latinos.

“Tuve la oportunidad de estudiar actuación y lo tomé en serio. Y en algún momento decidí que si iba a interpretar estereotipos, lo iba a hacer buscando la humanidad y la complejidad al personaje. Creo que ése fue mi camino”, reflexionó.

Los Premios del Público de los Premios Platino

El acto que tuvo lugar la mañana del viernes en un céntrico hotel de Madrid y que fue presentado por Juan Carlos Arciniegas de CNN en Español también sirvió para entregar los seis premios del público.

“Argentina 1985” se llevó el galardón a Mejor Película. Ricardo Darín, que estuvo presente y se saludó muy cariñosamente con Del Toro, recibió el premio del público a Mejor Interpretación Masculina en Cine por el mismo film.

“Cuando hay un abrazo del público, todo merece la pena”, agradeció Darín, que recalcó que las películas se hacen pensando en la audiencia, no en los premios.

Ricardo Darín agradeció el Premio Platino del Público a la Mejor Interpretación Masculina en Cine por “Argentina 1985”. #premiosplatino ⁦@PremiosPLATINO⁩ #ricardodarin #argentina1985 pic.twitter.com/W3fPbEHb6t — Rafael Cores (@rafacores) April 21, 2023

El también argentino Guillermo Francella agradeció el premio a Mejor interpretación masculina en miniserie por “El Encanto”.

El resto de Premios Platino del público fueron para:

Mejor interpretación femenina en cine: Laia Costa por “Cinco Lobitos”.

Mejor miniserie: “Noticia de un Secuestro”.

Mejor interpretación femenina en miniserie: Natalia Oreiro por “Santa Evita”.

