Asaltan por sexta vez el restaurante Ray’s Bbq en Huntington Park

El pasado jueves 13 de abril, cuando la familia Ramírez llegó alrededor de las 6 de la mañana, a abrir su restaurante Ray’s Bbq, especializado en carne ahumada a la parrilla, estilo texano, se encontró con que por sexta ocasión, su negocio había sufrido un robo.

El vidrio de la puerta había sido roto de un cristalazo como las otras seis veces ocurrió mientras que los delincuentes robaron lo que encontraron a su paso.

“Se llevaron un teléfono, el sistema de sonido, muchos cuchillos de los que vendemos, y estuvieron buscando una caja fuerte, que no tenemos”, dijo Sebastián Ramírez, uno de los jóvenes propietarios.

El mayor problema de la familia Ramírez es que los robos parecen no tener fin, y es que atraco tras atraco no hay ninguna garantía de que la policía atrape a los delincuentes.

“Nosotros llegamos muy temprano para comenzar a trabajar, y el jueves pasado nos encontramos con que habían entrado a robarnos otra vez. Ya nomás vemos el cristalazo y nos imaginamos lo que acaba de pasar”, dijo Anabel Jaco de Ramírez, quien junto con sus dos hijos Sebastián y Raúl atienden y trabajan en el restaurante.

“Tenemos miedo cada mañana cuando venimos camino al restaurante, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar”, agregó la madre.

Dijo que además de causarle daño al cristal, y obligarlos a hacer gastos para reemplazarlo después de cada robo, los atracadores arrasan con lo que pueden.

Y aunque cada vez que son objeto de un robo, llaman a la policía de Huntington Park donde se ubica el restaurante, y hacen un reporte policial, nunca pasa nada y no hay arrestos.

“No le podemos echar toda la culpa a la policía. Ellos trabajan con la legislación que existe; y si es un crimen de menos de $1,000, toman el reporte, y dicen sorry (lo sentimos), no podemos hacer nada. Así es la ley aquí”, dijo Sebastián Ramírez, el hijo mayor.

Aunque comentó que desde el último robo ha estado en contacto con el alcalde de Huntington Park, Eduardo Martinez, quien incluso fue a visitarlos esta semana.

“También estamos en contacto con uno de los principales detectives de la Ciudad, y hemos recibido mucho apoyo de la comunidad, pero no hay mucho que puedan hacer”.

Como resultado, comentó que los dueños de negocios, han perdido mucho la fe en el sistema legal.

“No creemos que puedan hacer mucho. Todo esto esta ola de robos está pasando por las legislaciones que nosotros mismos hemos aprobado y ahora estamos pagando las consecuencias”, dijo Sebastián sin muchas esperanzas.

El restaurante Ray’s Bbq se encuentra sobre la avenida Santa Fe en el 6038 de la ciudad de Huntington Park, 90255.

El último cristalazo para robarlos fue el jueves 13 de abril a las 5 de la mañana. Los delincuentes suelen asaltarlos durante las madrugadas cuando no hay nadie.

De acuerdo a Anabel Jaco, muchos de los negocios que están alrededor de ellos, también han sido objeto de robos de manera rutinaria.

La Opinión no tuvo respuesta del Departamento de Policía de Huntington Park en relación con los asaltos recurrentes que ha sufrido Ray’s Bbq y algunos negocios de los alrededores. También les preguntamos que consejos les pueden dar a los propietarios de negocios establecidos para evitar ser visitados por los amantes de los ajenos con bastante frecuencia, pero no hubo contestación alguna.

La ciudad de Huntington Park tiene cerca de 54,114 habitantes, 97% latinos.

De acuerdo al sitio Neighborhood Scqout, la probabilidad de que en esta ciudad, seas víctima de un crimen a la propiedad, entre los que se ubican los robos a negocios, es una en 29.

El sitio encontró que de acuerdo a un análisis de información de crimen del FBI, Huntington Park tiene además una de las tasas más altas de robo de vehículos en la nación.

El Ray’s Bbq es un negocio muy popular y conocido en Huntington Park. Fue fundado por Anabel y su esposo Rene “Ray” Ramirez. Anabel es inmigrante salvadoreña y Ray, nacido en Los Ángeles, de padre salvadoreños.

“Abrimos hace más de 8 años. Gracias a Dios, la pandemia no nos afectó para nada. Era todo para llevar. La gente venía por órdenes grandes”, dijo Anabel, quien atribuye el éxito del restaurante creado por ella y su esposo, a la calidad de la carne que ofrecen y a que todo es fresco.

El 7 de octubre del 2022, a los 48 años de edad, “Ray” falleció trágica y repentinamente.

Fue entonces cuando sus hijos Sebastián y Raúl se metieron a trabajar hombro con hombro al lado de su madre con el negocio familiar.

“Mi hijo mayor Sebastián participa desde el día que abrimos el negocio, pero Raúl entró después de que murió su padre. Es muy dedicado y muy perfeccionista”.

Dijo que un día después de que falleció su esposo, tomaron la decisión de dejar a un lado todo su dolor para ponerse a trabajar.

“Le dije a mis hijos, tenemos que seguir con el negocio, hay muchas cuentas por pagar, no podemos seguir parados, debemos seguir adelante y levantarnos. Así fue como un día después de la tragedia, nos pusimos a trabajar”.

A través del trabajo diario, han enfrentado su pena. Pero a Anabel y a sus hijos les preocupa los constantes asaltos al negocio, legado de su padre “Ray”.

“Hacemos un llamado a la policía para que hagan algo, no podemos seguir así”.