Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de abril de 2023

PISCIS

Vienen cambios en el área de las finanzas, pero ponte bien perro para que logres cuanto te propongas. Es preciso que cambies de actitud con quienes te valoran y se portan bien contigo, sueles caer en errores bien graves por hacer caso a comentarios de personas que nomas buscan afectarte y hacerte sentir mal. Aprende ahorrar dinero porque en poco tiempo podrías estar necesitando. No es momento de caer en tonterías del pasado, ya dolieron mucho no vuelvas a comer la mismo miércoles, aprende a superar y salir adelante. La vida quizás no ha sido justa contigo, pero con nadie lo ha sido, aprende a confiar en tu capacidad de lograr tus metas y objetivos. Vienen momentos muy buenos en los cuales comenzarás a tomarle sabor a tu vida, hay cambios buenos en ti que debes aprender a materializarlos en cuestiones que te dejen algo de provecho. Amores de una noche y oportunidad de un viaje en el cual te la pasaras a todas margaras solo se tú mismo. Sueles amar pronto pero también olvidar, eres un ser fuerte y quien te la hace te la paga tarde o temprano, sueles ir de la mano del karma y sabes cobrarte muy bien las traiciones. Ten cuidado con amores de una noche que podrían aparecer en cualquier momento y vendrán muchos de ellos del pasado.

ACUARIO

Mejoras en escuela o trabajo, viene una oportunidad de viaje y una gran noticia que te dará un familiar o amistad cercana. En tu familia seguirán los problemas, pero con el paso de los días comenzarán a ver la luz y hallarán soluciones. Nuevos amores se visualizan, pero serán muy complicados pues querrán cambiar tu forma de pensar y de ver la vida. El amor a distancia no es para gente tonta e insegura, antes de entrar en una relación así debes de saber que la otra persona está dispuesta a ponerle las mismas ganas que tu para soportar lo que viene siendo la distancia sino no va a tener sentido. Un viaje se va cancelar en cualquier momento y te quedarás con las ganas de ir. Ser buena persona te beneficiado mucho pero también ha tenido sus contras pues te han traicionado y hecho sentir muy mal muchas de las personas que te rodean, aprende a quitar de tu vida todas esas cosas o personas que te causan algún conflicto. No desperdicies tu tiempo haciendo cosas que no te dejan nada de provecho, invierte más tu tiempo en algo que te haga crecer económicamente y te haga mejor persona. Te desespera mucho el no lograr todo lo que te propones, ten paciencia que todo tiene una hora para llegar. Es posible que recibas una noticia que has estado esperando sin embargo tu felicidad ya no será tan plena pues se te ha pasado el encanto.

CAPRICORNIO

Un gasto innecesario que realizarás te dejará algo apretado económicamente. Se enferma familiar, nada de gravedad, pero podrían preocuparse. Cuida mucho tus pies y tu cintura y espalda pues podrías presentar dolor debido a golpes o mala postura. Aprende a no desconfiar tanto de ti y a no flagelarte, date la oportunidad de perdonar tus errores y tus fallas pues el peor juez que tienes en tu vida eres tú mismo y eso no es lo correcto. Pela o discusión con amistades, regresa persona del pasado. Pensarás en cambiar tu rutina de cada día. Es importante que pongas atención en dos amistades tuyas que últimamente han andado muy pegadas pues podrían estar complotando en tu contra o sacando a la luz pública ciertas cuestiones que saben de ti, no confíes tanto en quienes te rodean y no sueltes la sopa a la primera o solo te expones a que si salen de pleito rieguen toda la leche y te dejen en mal. Es posible que comiences a ver las cosas de manera distinta, en el amor cambiarán muchas cosas en tu interior pues no querrás perder tu libertad, tus amistades, y tu soledad por alguien que no soporte vivir libre como tú. No vivas ni dependas de nadie, recuerda que la vida es bella y no requieres de nadie para que tu felicidad se consolide. Tu familia te extraña pues los has descuidado mucho por atender otras cuestiones que tienen que ver con escuela o cosas personales. Sin necesitas resolver alguna problemática en la que has estado estancado pide ayuda a personas que sabes tu que pueden apoyarte y sacarte de ese problema.

SAGITARIO

Ya no esperes nada de esa persona si te quiere y le importas te va a buscar, no habrá necesidad que andes de arrastrado o arrastrada rogándole y pidiéndole migajas de atención. Tienes el poder de mandar al chorizo a todo el que te reproche o haga sentir mal sin embargo algunas veces sueles sentir lástima o te detienes por miedo a las reacciones de las otras personas, deja de preocuparte por tu reputación y haz lo que tienes que hacer, sino te mantienen no tienen por qué estar fregándote. Si tienes una relación ten cuidado con amores de 3 porque en cualquier momento se puede presentar infidelidad. No trates de hacerte daño con puro comentario negativo, pero si analiza y busca la manera de cambiar eso que sabes que es incorrecto y afecta tu entorno. Viene días de felicidad y en mayo inicias nueva etapa en la cual formarás y consolidarás uno de tus grandes sueños de toda tu vida. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Cuida mucho tu imagen ante los demás pues algunas veces dejas mucho que desear, si bien es cierto que mientras no te mantengan no debe de importar, también es cierto que tu reputación podría llegar a tu familia y vendrían grandes decepciones, recuerda que ellos deben ser los más importantes para ti. Noticia de tierras lejanas llegará en cualquier momento. Se fortalecerá relación debido a ciertos consejos que recibirás de otras personas.

ESCORPION

Échale ganas a tu trabajo, que se vean las ganas por crecer y mejorar pues eso te dará muchos puntos con tus superiores y cuando menos lo acuerdes conseguirás el puesto o el cambio que has buscado y esperado. Una noticia inesperada te llega en mayo, se cancela una salida con amistades. Si sufres por quien se fue y no quiso regresar o por quien de plano no quiso iniciar nada, mírate en un espejo y no hables solo de tus virtudes, mira tus defectos y ahí encentrarás muchas respuestas, sabes bien que tu orgullo está fuerte y que te cuesta mucho bajar la guardia, ese siempre será tu problema y debido a eso perderás a muchas personas e incluso al amor de tu vida. Ten cuidado con vecinos no les cae tu familia y son muy de hacer cosas y trabajos de brujería. En lo laboral se ve una baja por discusiones o malos entendidos, te enteras de un problema con familiares lejanos. Grandes fiestas en las cuales las convivencias familiares te dejarán grandes cosas positivas, así como más confianza. Una persona te estará insistiendo en verte o conocerte, si te llama la atención date la oportunidad, no pierdes nada. Un nuevo reencuentro con amistad del pasado podría alegrarte los días.

LIBRA

En lo laboral mucho trabajo, te vas a atrasar mucho, pero lograrás cumplir con tus pendientes, se visualizan dos viajes muy pronto. No porque estés soltero o soltera significa que no vaya a haber sexo, un encuentro sexual se aproxima. Recuerda que subes rápido de peso, controla tu alimentación y se más saludable. Cuida más la parte de tus anginas y de tu estómago. Amistades te visitan, te enteras de chisme de expareja a no temas a cambios, si quieres nuevos resultados hazlos pues te llegarán cosas maravillosas. Persona de piel blanca te hará ver tu suerte. Amistades nuevas están por llegar. Date la oportunidad de conocer tu interior, quién eres y hacia dónde te diriges, no es momento de reproches ni de flagelarte, es momento de perdonar todos tus errores y tus fallas y de darte la oportunidad de gozar tu soledad, tu individualismo y el camino que vas a recorren. Dinerito en puerta y posibilidad de reencuentros. Muchos eventos sociales en puerta en los cuales te divertirás a lo grande, no consumas nada que te irrite el estómago pues podrías desarrollar problemas de gastritis o colitis en próximas fechas. Recuerda que siempre logras lo que te propones cuando lo haces con el corazón y con muchas ganas, sino te nace no lo hagas o dejarás las cosas inconclusas.

VIRGO

Cambio de actitud en estos días de una persona que te importa mucho, empezará a mostrar cierto interés por ti. Es probable que te deprimas por algo que no salió como deseabas. Aprende a decir que no, no puedes resolverle el mundo y la vida a todo mundo, date tu lugar y trabaja más en ti y en tus sueños. Podrías sentir rencor por alguna persona que te rodea al ver sus actitudes que ha tenido contigo. Estos últimos días del mes de abril medita mucho sobre tu vida y lo que deseas hacer para lograr objetivos, recuerda que la vida es corta y no puedes estar perdiendo el tiempo. Vienen cambios en tu humor, se te da mucho la bipolaridad, días andas de buen humor y otros que nadie te aguanta. Mejoras económicas y reencuentros familiares que te harán valorar mucho lo que tienes. Recuerda que la vida te llena de oportunidades, aprende a escoger las que te mereces y no a conformarte con migajas ni sobras de nadie. Como enemigo o enemiga esperas el momento pa tirar el golpe y quien te la hace te la paga. Excelentes fechas para meditar tu vida y ver si lo que has hecho ha sido suficiente para lograr tus metas y tus objetivos.

LEO

Aprende de tus errores y no te dejes influenciar por personas que apenas y conoces, recibirás crítica y más, y eso se debe a la envidia que llegas a causar donde pisas. Si tienes pareja cuida lo que sale de tu boca, algunas veces no piensas lo que dices y puedes llegar a herir al ser amado. La llegada de amistad nueva de piel blanca se aproxima y con ella nuevas sorpresas y viajes. Recibirás noticia especial que tiene que ver con trabajo o familia. Te enteras de chisme familiar que te hará a reflexionar sobre muchas cosas de la vida. Tu vida estará llena de altas y bajas siempre, debes aprender a disfrutar tanto los momentos malos como bellos y aprovechar la felicidad que te llega pues esta no será eterna. Ya no mendigues cariño ni amor por nadie, date tu lugar y tú taco que lo mereces y lo vales. Personas con mucha envidia podrían meterte en serios problemas, ponte las pilas y no permitas que roben tus energías. Siempre consigues lo que te propones y sabes ir por lo que quieres, te gusta el dinero y sabes de qué manera tenerlo, las críticas a estas alturas te van de sobra pues sabes lo que vales y lo que puedes llegar a ser cuando te provocan.

CANCER

Te viene una noticia de amistad que te hará cambiar de opinión sobre ciertas cosas. Viene un fin de semana muy perro lleno de nuevas cosas, te esperan cambios importantes en los cuales comprenderás con quien sí, con quien no y con quien nunca más. Medita sobre ese sueño profesional que tanto has deseado desde hace tiempo pues puede materializarse sin problema el chiste es que descuidas tus cuestiones personales por atender otras que no te dejan nada de provecho. Hay una amistad que se va a acercar a ti hará contarte algún chisme fuera de lugar que lo podrías tomar personal y armarse una discusión. No es momento de pensar en el pasado sino de vivir el presente de la mejor manera, de gozar y disfrutar y agradecer a la vida lo que te brinda, no caigas en peleas con tu pareja y aprende a respetar lo que tienes. Ya no te dejes influenciar por quien no te deja nada de provecho, atiende tus problemas y tu vida y no dejes que nadie se introduzca ella. El amor ha de regresar a tu vida más puro e intenso que nunca, si las cosas antes no funcionaron entras en una etapa en la cual la vida y el destino te pagarán lo que te debían, te esperan muchos bellos momentos debido a cierta persona que retorna.

GÉMINIS

Ponte las pilas y soluciona cualquier problema que hayas tenido con otras personas para renovar tus energías y terminar este mes de la mejor manera, sin rencores, problemas o complicaciones. Ten cuidado con la manera en que pides las cosas, algunas veces exiges demasiado o te pones en un plan que nadie te aguanta y al final podrían ponerte en tu lugar de una manera bastante grosera y públicamente. Es momento de no dejar ir las oportunidades que la vida te pone en tu camino porque será difícil que se vuelvan a repetir. Vienen días de muchos cambios en los cuales debes aprender de cada una de tus caídas. Días en los que necesitarás reflexionar, te preocupas mucho por el futuro sin saber que es incierto y no sabes si estarás en él. Un proyecto que tenías pensado se cancelará debido a cuestiones económicas y desacuerdos de personas que te tienen mucha envidia. Cuidado con viajes inesperados los cuales podrían no salir como quieres y deseas. Aprende a creer en hechos y no en palabras vanas. Despójate de gente tonta que solo te limita o no te deja avanzar en el cumplimiento de tus sueños. Te enteras de chisme que anda rondando en tu familia. Aguas con caídas y perdidas de objetos pues en este fin de semana se presentarán dichos hechos.

TAURO

Vienen días de muchos cambios en los cuales tu felicidad debe de ser lo más importante antes de querer resolverle la vida a las demás personas. No te dejes llevar por chismes los cuales estarán a la orden del día y muchos nada que ver solo buscan afectarte. Aprende a ver más por ti antes que por los demás. Muchos cambios energéticos están sucediendo y eso podría ponerte muy melancólico o melancólica y andarás de un humor que no te soportarás, trata de darte baños con infusiones que te gustes como lavanda, cascara de naranja, romero o albahaca para despojarte un poco de la mala energía que pudieras estar cargando. No permitas que nadie te quite tu felicidad en esta vida, pues solo esta en ti el conseguirla. Un embarazo dentro de la familia y la oportunidad de que surja un compromiso amoroso en cualquier momento. Debes de tener mucho cuidado con gastos innecesarios que se pueden presentar y que van hacer que te quedes sin realizar algún pago importante. Sueños ´premonitorios que se presentan en los cuales se revelarán grandes verdades que no te imaginabas y que involucra relaciones amorosas. Ten cuidado con amores del pasado que aparecen en cualquier momento y te provocaran dolores de cabeza.

ARIES

Se pueden presentar problemas laborales y estos serán a causa de ciertos chismes que andarán rondando, no opines de temas que no te corresponden. Te viene un cambio de casa o vehículo que va a surgir en cualquier momento solo debes de cuidar un poco más tus gastos. Enfermedades infecciosas se presentarán en cualquier momento y será alguna gripa o alergia. Aprende a ser más agradecido o agradecida con la vida, recuerda que la vida es justa y sino agradeces el día de hoy mañana sufrirás de carencias. Hay que tener desconfianza de las personas que se te van acercando porque muchas de ellas lo hacen con cierto interés de sacar algo de provecho. Te falta tiempo en la realización de varios proyectos así que me acomodando tus horarios para que las cosas vayan surgiendo a salir de boca. Date la oportunidad de conocer a nuevas personas en caso de no tener una relación solo no te encames a la primera conócelas un poco más antes de que surja cualquier situación. El amor propio no es tema de discusión así que aprende a quererte un poco más y mirarte al espejo sin sentir necesidad de nada ni de nadie simplemente queriéndote lo suficiente al grado que no permitas que nadie te quite tu felicidad propia.