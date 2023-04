Maite Perroni confesó que fue juzgada cuando decidió cancelar su boda

La actriz Maite Perroni faltando poco tiempo para dar a luz a su primogénita, abrió su corazón durante una invitación al podcast ‘El Rincón de los Errores’ de la actriz Marimar Vega y Efren Martínez, donde recordó que enfrentó señalamientos luego de cancelar su boda con un exnovio cuando tenía 23 años.

La recordada ‘Lupita’ de la telenovela ‘Rebelde’ contó que la juzgaron cuando, teniendo hasta apartamento comprado para vivir como recién casados, ella tomó la decisión de que los preparativos se cancelaban definitivamente y asegura que fue lo mejor que hizo.

Aunque no reveló la identidad del galán al que le dijo que no, conversó abiertamente de cómo fue el momento en el que definió que eso no era lo que quería para su vida.

“Cuando tenía 23 años iba a seguir el patrón establecido, te enamoras y te casas. A los 23 años ya iba a terapia de pareja antes de casarme, después de distintas situaciones llega el momento en el que asumo que no me quiero casar”, relató en el podcast con Marimar y Efren.

Asimismo, detalló que ella no estaba dispuesta a casarse y buscar la felicidad después dentro de ese matrimonio y al expresar que lo que sentía fue vista como una “mala persona”

“Dije: no, yo no quiero ser feliz después de la boda o porque me caso, yo quiero ser feliz hoy, mañana y pasado. En la vida hay muchas etapas distintas, pero tengo 23 años, y esto no está siendo sano. En el momento en el que tomo esta decisión fui súper juzgada, súper criticada, súper señalada”, contó sobre aquel momento.

A pesar de que todos los preparativos estaban en marcha, Maite tomó la decisión de no seguir porque ya estaba en conocimiento de que no quería.

“Hubo mil motivos por los cuales sucedió eso, más allá de una decisión consciente de una mujer de 23 años que dice:’ pausa, no, no quiero’, y el decir: ‘no, no me siento culpable, no me siento mal por tomar esta decisión’, era como: ‘qué mala onda, qué mala persona… no se quiso casar”.

Actualmente Maite Perroni tiene 40 años, se casó en octubre de 2022 con el productor Andrés Tovar, quien fue su amigo por muchos años, y ahora está disfrutando del embarazo de su primera hija que estaría próxima a nacer.

