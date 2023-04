Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 24 al 30 de abril 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 24 al 30 de abril del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Y por qué te empeñas en seguir en ese camino que tanto te lastima. Esta semana te da la oportunidad de soltar, de hacer una limpieza profunda de emociones y sentimientos, de no seguir lastimándote con cosas del pasado, del presente, entender que tu vida no puede depender de las emociones de alguien más, pero está en ti y solamente en ti aprovechar esta energía de equilibrio y depuración que transita por tu signo y hacer lo que necesario para reconectar con la estabilidad del corazón. Esta jornada todo lo que tiene que ver con el trabajo puede estar pasando por un estancamiento, necesitas volver a poner tus cinco sentidos en lo laboral para que todo comience a caminar de nuevo, es tiempo de enfocarte en esos proyectos laborales que tiene mucho que dar en tu crecimiento profesional, personal y económico. Escucha el consejo de ese amigo, de esa amiga, que está preocupado por ti, te conoce demasiado bien y por eso mismo lo que te diga en estos días será de gran utilidad. Tu salud física puede estar pasando por una baja de energía y esto ya puede hacer mella y manifestarse en dolores de cabeza, malestares estomacales y hasta inflamación de los intestinos.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Una semana de mucho movimiento, sobre todo en la familia, noticias que harán que vayas de un lado a otro resolviendo trámites que tienen que ver con créditos, hipotecas, escrituras, pero tranquilo, tranquila, que todo trámite que realices en estos días caminara rápidamente y a tu favor. Se avecinan pláticas para llegar a acuerdos, tendrás que ser cauto cauta, en tus palabras, ser diplomático porque solamente así las negociaciones llegaran a buen término. En la economía hay una mejora muy notable, agradece porque esta semana tendrás para cubrir cada uno de los gastos que tienes planeados y pagar alguna deuda pendiente que tengas por ahí. En el amor son días perfectos para el romance, déjate llevar y no guardes más tus sentimientos, demuestra lo cursi que puedes llegar a ser, tu pareja lo agradecerá profundamente. La salud de tus piernas merece ya un chequeo médico, esos dolores musculares o de huesos pueden remediarse rápidamente y no tener la necesidad de no sentirte al cien.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Viejas rencillas pueden aparecer de nuevo esta semana, pero tienes que alejarte de ahí inmediatamente, no caer en el juego, en la provocación, es importante mantenerte al margen, al final esos problemas ya se habían arreglado, por lo menos de tu parte que es lo que importa, tienes que pasar por alto el sentimiento o enojo de quien venga de nuevo a querer encender el fuego. Esta jornada todo lo que tiene que ver con el trabajo marchara de maravilla, tu enfoque en lo nuevo que vienen en lo laboral es maravilloso y gracias a eso puedes avanzar rápidamente a otro puesto en el escalafón. La economía luce estable, el dinero que esperas no llegará estos días, pero eso no querrá decir que pases preocupaciones económicas, pues la administración que llevas hasta ahora de tus finanzas va marchando a pedir de boca. En el amor es tiempo de arriesgarte e ir en búsqueda de esa pareja que tanto esperas, ya no puedes seguir instalado, instalada, en la emoción de malas y viejas experiencias, no todos, no todas, son iguales, allá afuera seguramente hay alguien para ti. Tu salud física esta al cien y tienes toda la vitalidad para enfocarte de manera perfecta en cualquier ámbito esta semana.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Cuídate de esas malas influencias que bien sabes quienes son, cada decisión o paso que des esta semana no puede estar supeditado a estas personas o al qué dirán, eso es lo que menos te tiene que importar cuando tienes claro que caminas por el lado del bien, de lo positivo, sabiendo que no le haces daño a nadie, ni a ti mismo. Esta jornada es perfecta para comenzar la búsqueda de ese nuevo empleo que tanto te hace ilusión, así que comienza a mandar CV a ir a entrevistas, a hacer llamadas y mandar mensajes o mails, que seguramente pronto habrá la respuesta que tanto anhelas. Cuida tu economía, no es momento de hacer compras grandes ni de nada que no necesites realmente, espera, ya podrás hacer esas compras, pero si lo haces ahora solamente te desmonetizaras y será complicado resolver esta situación. En la salud podrían regresar viejas molestias de espalda.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Esta semana es para resolver todos los problemas que se hayan situado en el hogar desde malentendidos con la familia o pareja, hasta descomposturas de electrodomésticos, eléctricos etc. es importante que no dejes pasar mucho tiempo sin atender cada una de estas fallas porque lo único que podrían causar son demoras, pero también que la energía se estanque o no fluya de manera adecuada terminando en pleitos caseros. En todo lo que tienen que ver con el trabajo habrá grandes noticas, no te sorprenderán mucho pues has estado trabajando mucho para que lleguen estas buenas nuevas, pero al fin al cabo harán de tus días muy felices pues son nuevas posibilidades de crecimiento, tu trabajo es valorado. En la economía todo es estable y por eso mismo es un tiempo perfecto para invertir, comprar o comenzar un ahorro a futuro. Sigue dando el cuidado adecuado a tu cuerpo físico, no desesperes que los resultados no son de un día para otro.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

No hagas promesas que no puedas cumplir, la palabra empeñada es tu honor y con el honor no se juega, así que, si no estás seguro, segura, de poder cumplir es mejor decirlo de frente y no hacer ningún juramento porque solo traerás desconfianza en el futuro. Estos días todo lo que tiene que ver con tu profesión tendrá cambios repentinos, pueden poner a prueba tu capacidad para ciertos proyectos. Cuidado con descuidar a la familia, es momento de reforzar los lazos sobre todo con la pareja, no permitas que siga sintiéndose en un abandono total. En la salud física todo luce de maravilla, pero la salud emocional necesita de tu atención.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Se comienzan a desbloquear los caminos, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía, por fin comenzaras a sentir que te descansa el alma pues podrás cubrir deudas y hacer compras importantes que habías estado pospuesto por falta de liquidez. Es una jornada para importante para hacer reflexiones profundas y entender en donde de tus últimas decisiones has fallado, en importante que reanalices y tomes un camino distinto para poder seguir progresando, pues el camino anterior solo esta, estuvo, lleno de obstáculos. Cuida de tu mal genio, es estrés por el que estas pasando te puede hacer estallar en cualquier momento y puedes decir cosas de las que luego te puedes arrepentir.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Tensión y discusiones en tu lugar de trabajo, pero en alguien tiene que caber la prudencia y esta vez tendrás que ser tu quien lleve esa actitud, no dejes que estas tensiones laborales se hagan más grande, trata de ser lo más diplomático, diplomática, que puedas y podrás tener la razón, los jefes o subalternos te escucharan y todo podrá mejorar. Situaciones del pasado que se aclaran y ahora entenderás el porqué del comportamiento de ciertas personas de tu familia, hay perdón y disculpas de por medio y con esto reconciliaciones que vuelven a unir a la familia. Son días muy bueno para comenzar la sanación emocional y la reconexión con tu alma y tu espíritu, necesitas reencontrarte y este es el camino adecuado para poder volver a tener la estabilidad que tanto anhelas.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Es una semana muy buena para tomar riesgos, recuerda que el que no arriesga no gana y llego el momento de comenzar a buscar ese cambio que te lleve a la meta que te has planteado en lo profesional. El gran optimismo que tienes en el futuro es la pila que te empujara a buscar esos cambios tan radicales, pero de los cuales no tienes ninguna duda. En la economía es un buen momento para pedir créditos, prestamos etc. encontrar un nuevo lugar en donde vivir o mudanzas. Tiempo de expansión, tiempo de crecimiento personal y profesional.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Esta semana no hagas nada decisivo, aun no, piensa bien antes de actuar, analiza bien antes de precipitarte o después no habrá marcha atrás. La recapitulación de cada situación, proyecto, propuesta te puede llevar al análisis profundo que necesitas estos días para poder tomar el camino adecuado, solamente así la tensión metal por la que estas pasando se ira de tu cuerpo. Seguramente será una semana agotadora, pero después veras el fruto de tu esfuerzo, pero sobre todo de tu paciencia. Al finalizar estos días de nuevo la esperanza de un nuevo amor. En la salud es importante que cuides tus emociones, tiempo de eliminar de tu sistema todos esos rencores y despechos que aun sientes por personas que te lastimaron en el pasado.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Deja de sentirte solo, sola, no lo estas, primero que nada, te tienes a ti y después a toda tu familia y amigos que son muchos, debes entender que si sientes soledad no es más que cuestión tuya, de tus pensamiento y emociones en desequilibrio, pon atención ahí, pon en orden estas emociones, nadie más que tú puedes llenar esos vacíos emocionales. Esta semana el dinero empezara a fluir de manera lenta pero segura, el movimiento es seguro, recibirás pagos atrasados, cubrirás algunas de tus deudas y por fin comenzarás a sentir un alivio grande. En la salud se te quita un peso de encima, recibes formidables noticias de estudios o análisis que te realizaste y esto te devuelve el buen ánimo, así que a seguir haciendo lo que estás haciendo para mantener la salud al cien.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Una semana llena de pruebas, serán días para hacer uso de tu fuerza interna y física, tendrás que luchar contra los bloqueos que se te presenten y sin desesperarte, para no fracasar, porque podrías caer en un estrés muy grande. La paciencia es la acción para llevar a cabo, bajarle al ritmo que has llevado hasta ahora, entender que los tiempos que están escritos son perfectos, que la necesidad puede esperar, porque es eso, necesidad. Es momento de redireccionar tu vida, todas las demoras que se te presenten esta semana serán para eso, te están dando tiempo de darle un vuelco a todo, desde lo personal, hasta lo laboral. Al finalizar la semana todo lo veras más claro, te resultara más fácil tomar decisiones, te sentirás muy capaz de retomar tus planes, tu vida, la energía ya renovada. No dejes de lado la fe ni la conexión divina, esto es un apoyo profundo para el alma y espíritu, encomienda tu emociones, planes y sueños al universo, recuerda que en algún punto todo se materializa. En el amor, es mejor postergar platicas profundas, postergar propuestas, si lo hicieras en este momento no vas a tener la respuesta que esperas y esto te puede llevar de nuevo a la desesperación.