Julio César Chávez se enojó con Ryan García por perder ante Gervonta Davis: “No quiero ver más peleas de él”

La que para muchos era la pelea del 2023, el choque del líder (y campeón) de una generación frente a un prototipo de estrella, Gervonta Davis vs. Ryan García, no ha dejado indiferente a nadie alrededor del boxeo.

Ahora ha sido la leyenda del boxeo mexicana Julio César Chávez el que comentó sobre la derrota de Ryan García frente al ‘Tank’ Davis, que lo superó gracias a un fuerte golpe al hígado cuando se cumplía poco más de un minuto del séptimo asalto.

Como es costumbre, el ‘Gran Campeón Mexicano’ comentó el pleito para la mesa de TV Azteca de México y dejó varias perlas durante la transmisión, pero la que más comentarios generó en redes sociales fue la última, consumada la derrota del méxicoamericano.

Como si se tratase de un padre al ver a su hijo fracasar, JC Chávez estaba indignado al ver a Ryan García arrodillado del dolor tras el último fulminante golpe propinado por Gervonta: “Ni siquiera fue un golpe fuerte (…) Quiero ver la repetición, vamos a ver. Ah, sí, despacito”.

Y dejó una frase, con una actitud un poco de enojo ante la derrota de Ryan García, que quedará marcada para las próximas peleas del pugilista: “Ya no lo voy a ver, no quiero ver más peleas de Ryan García, no cuenten conmigo”.

Inclusive durante la pelea también entregó más consejos que comentarios; entró en el papel de entrenador del King Ry y no como la leyenda comentando un pleito.

Gervonta Davis mantiene su inmaculado registro de 29 victorias en el mismo número de choques, 27 de ellas por nocaut. Por su parte, Ryan García ahora deberá reconducir sus objetivos con un récord que pasa a ser de 24 batallas ganadas (19 por K.O.) y una derrota, la del sábado ante el Tank.

