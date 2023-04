Video: Nate Diaz noquea a un hombre en pelea callejera; Conor McGregor y Jake Paul reaccionan

Nate Diaz, exluchador de la UFC, se vio involucrado el viernes pasado en una pelea callejera al salir de un local en Nueva Orleans junto a otras seis personas y en donde dejó inconsciente a un hombre de aspecto parecido a Logan Paul, hermano de Jake Paul.

El estadounidense tomó por el cuello al hombre y le aplicó una llave de estrangulamiento. Luego de varios segundos, Diaz le conectó un rodillazo al cuerpo que lo terminó de noquear. El video se volvió viral en las redes sociales y generó opiniones divididas entre los fanáticos que aseguraron que lo pudo haber herido de gravedad.

NO WAY NATE DIAZ SLEPT LOGAN PAUL LMFAOOO pic.twitter.com/10Y3jGZxkZ — FearBuck (@FearedBuck) April 22, 2023

Tras el polémico suceso Conor McGregor y Jake Paul, reaccionaron a lo sucedido y, contrario a los comentarios de los fanáticos, se burlaron del hecho en sus redes sociales. El irlandés halagó la rodilla aplicada por Nate Diaz citando el video en Twitter.

“Preciosa rodillita al cuerpo”, respondió Notorious con unos emojis sonrientes. Poco tiempo después el tuit fue borrado por la estrella de la UFC.

Por su parte, Jake Paul, rival que le dará la bienvenida a Diaz en el boxeo, también reaccionó a lo sucedido al publicar un video en sus redes sociales donde junto a su hermano Logan escenifican el polémico momento en modo de burla.

“Hola, gente. Estén muy atentos porque acá van a ver cómo defenderse si ven a un hombre que los quiere atacar en el medio de la calle. Manténganse firmes porque las calles son calientes”, indicó en el video.

Altercado con Chase DeMoor

Cabe destacar que en la misma noche, antes de formar parte de la pelea callejera, Nate Diaz protagonizó un altercado con el youtuber y también boxeador Chase DeMoor en el evento Misfits Boxing, que se llevó a cabo gimnasio XULA Convocation Center de Nueva Orleans.

Tanto Diaz como DeMoor se encontraban disfrutando del evento cuando de repente el peleador de MMA, que se encontraba en la fila principal, volteó hacia la parte de atrás luego de escuchar algo que lo hizo molestar y lanzar una botella donde se encontraba el youtuber.

La respuesta de DeMoor fue inmediata e intentó arrojar una silla, pero se resistió. El hecho generó una especie de confusión entre los involucrados que no llegó a la agresión entre ambos bandos. The whole Nate Diaz, Chase deMoor water bottle incident 💦 @MF_DAZNXSeries | @SauerlandBros | @MamsTaylor | @PrimeHydrate | @Stake pic.twitter.com/Lx8MvRyhRv— Misfits Boxing (@MisfitsBoxing) April 22, 2023

