Cómo encontrar una trampa para mosquitos que realmente funcione

Los expertos aconsejan evitar el uso de mata insectos. En su lugar, prueba estas trampas y otras estrategias para mantenerte a salvo de picaduras.

By Kevin Loria

Los mosquitos pueden convertir rápidamente en insoportable una tarde agradablemente cálida, hasta el punto de que es posible que decidas quedarte en casa en lugar de enfrentarte a las molestas plagas que pican.

Es posible que pienses que un exterminador de insectos es la solución para recuperar tu jardín. Pero los expertos en control de mosquitos no tienen muy buena opinión de estos dispositivos, que se basan en la luz ultravioleta para atraer a cualquier tipo de insecto volador antes de darles una descarga mortal.

Terminar con los mosquitos es un objetivo importante, dicen estos expertos. Al fin y al cabo, no solo son molestos, también son conductores de enfermedades que pueden transmitir virus como el del Nilo Occidental, el dengue, el zika y el chikunguña.

Hay algunos señuelos y trampas para mosquitos que funcionan en las circunstancias adecuadas, dice el doctor Daniel Markowski, asesor técnico de la Asociación Americana de Control de Mosquitos. Pero los dispositivos para eliminar insectos no están en esa lista.

“Cuando escuchas el exterminador de mosquitos toda la noche, está matando polillas, jejenes y escarabajos, insectos beneficiosos, y muy pocos mosquitos, si es que elimina alguno”, dice.

Los dispositivos que se basan en la luz o el calor matan insectos indiscriminadamente. Las investigaciones indican que solo una fracción minúscula de los insectos que matan son mosquitos. En cambio, es probable que maten insectos que son polinizadores importantes o que cumplen otras funciones útiles, dice la doctora Eva Buckner, especialista en entomología médica del Laboratorio de Entomología Médica de la Universidad de Florida.

Los eliminadores de insectos no son la única opción. Hay herramientas que se pueden usar para ayudar a controlar las poblaciones de mosquitos, pero no hay ningún producto casero que pueda eliminar todos los mosquitos, dice la doctora Kristin Healy, profesora asociada de entomología de la Universidad Estatal de Louisiana y presidenta de la Asociación Americana de Control de Mosquitos. Aun así, puedes reducir significativamente el riesgo de picaduras de al menos algunas de estas plagas si utilizas un enfoque integrado, dirigido a los mosquitos en varias etapas de su ciclo de vida, y tomando diversas medidas para protegerte.

¿Qué tipo de mosquito te molesta?

Según Healy, hay más de 2,700 especies de mosquitos en todo el mundo y más de 100 en los Estados Unidos. Varían en términos de hábitats de cría, distancias de vuelo, comportamiento alimentario, niveles de actividad a distintas horas, agresividad y otros factores. Por eso, las medidas que ahuyentan o atrapan a un tipo de mosquito pueden no tener ningún efecto sobre otro.

En un lugar donde se crían los mosquitos, principalmente en pantanos o aguas de inundación, es probable que el propietario promedio no pueda hacer gran cosa para reducir las poblaciones locales con trampas, señuelos o mantenimiento de la casa y el jardín, afirma Healy. Lo mejor es que te pongas en contacto con la agencia de control de mosquitos local, distrital o departamental. Busca tu departamento estatal o local en línea o consulta con el departamento de salud local.

Pero los propietarios de viviendas pueden hacer mucho para eliminar los mosquitos que se reproducen en pequeños contenedores, a menudo en patios traseros, y que son conocidos propagadores de enfermedades. Entre ellos hay varias especies de Aedes, incluyendo el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que pueden propagar el zika, chikunguña y dengue. Estos mosquitos suelen picar durante el día, especialmente a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde o de la noche, y suelen picar en el área de los tobillos, según Buckner. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen una lista en línea de los lugares de los Estados Unidos donde se pueden encontrar estas especies.

Algunas de las mismas medidas de control doméstico también tendrán un impacto en las poblaciones de varias especies de mosquitos Culex, incluidos los mosquitos caseros del norte y del sur, que se sabe que entran en las casas y pueden propagar el virus del Nilo Occidental, dice Buckner.

Si no sabes cuáles te están molestando, pide información a tu distrito local de control de mosquitos sobre los que se encuentran en tu zona (y las enfermedades que se sabe que transmiten), dice Markowski. Pero incluso sin esa información, estas estrategias son eficaces contra una variedad de picadores comunes en los Estados Unidos, especialmente en las áreas propensas a los mosquitos del sur, la costa este y el medio oeste.

Trampas y señuelos para mosquitos que sí funcionan

Las trampas y los señuelos para mosquitos se dirigen a los mosquitos adultos que ya están fuera, volando y buscando comida. Sin embargo, como los mosquitos pueden entrar en un jardín desde cualquier dirección, es poco probable que una trampa los capture a todos, dice Markowski.

Las mejores trampas son las que eliminan específicamente los mosquitos, no a los insectos voladores en general, según Buckner, Healy y Markowski. Algunas crean entornos en los que los mosquitos podrían volar para intentar poner sus huevos. Dependiendo de la trampa, los mosquitos quedan atrapados antes de que puedan poner huevos, o los ponen en una solución que puede matar los huevos o las larvas antes de que se conviertan en adultos. Otras atraen a los insectos que buscan una comida de sangre (como la tuya) con un atrayente como el dióxido de carbono, que simula la respiración. Una vez en esas trampas, los mosquitos no pueden escapar y mueren.

Los investigadores de los CDC diseñaron una trampa de baja tecnología conocida como trampa de ovoposición para mosquitos grávidos (trampa AGO) para atacar específicamente a las especies de Aedes, que se suelen reproducir en cubetas o neumáticos viejos en los patios traseros. Las versiones de esta trampa generalmente tienen el aspecto de una cubeta con un poco de agua y heno en su interior. Las hembras vuelan en busca de un lugar para poner huevos, pero una malla les impide depositarlos. Luego son capturados con papel pegajoso en los lados de la cubeta.

Puedes comprar la trampa Ovi-Catch AGO, basada en la tecnología de los CDC, en Catchmaster. Y hay una serie de trampas bastante relacionadas, dice Buckner. La empresa Biogents vende varias trampas respaldadas por la investigación, incluido un producto similar conocido como trampa “GAT”.

La trampa AGO de los CDC no contiene ningún producto químico destinado a matar nada, pero algunas trampas que son estructuralmente similares contienen larvicidas para matar las larvas de los mosquitos. Un ejemplo que Markowski dice que es eficaz es la trampa In2Care. Con esta trampa, los mosquitos entran volando y pueden llegar al agua donde ponen los huevos. Pero el agua tiene un hongo que mata lentamente a los mosquitos adultos y un larvicida que los mosquitos pueden esparcir a otros lugares de cría antes de morir.

Para que las trampas AGO u otras similares funcionen mejor, es necesario contar con una red de estas en tu vecindario, dice Buckner. Los mosquitos que atraen no vuelan muy lejos, pero aun así podrían llegar desde el patio de un vecino, a menos que tú y las personas de las casas vecinas colaboren para reducir la población local.

Estas no son las únicas trampas que funcionan. Las trampas más populares, como la Mosquito Magnet, también pueden atrapar una gran cantidad de mosquitos, incluidos los caseros, atrayéndolos mediante la emisión de dióxido de carbono, dice Markowski. (También se pueden usar atrayentes en los dispositivos mata insectos, pero estos expertos afirman que tales dispositivos siguen matando demasiados insectos beneficiosos).

A veces matan a cientos de mosquitos en una noche, dice Markowski. Pero eso pone de manifiesto tanto las ventajas como los inconvenientes de las trampas como parte de la prevención contra los mosquitos. Eliminar un par de cientos de mosquitos puede reducir el riesgo de picaduras. “Pero el problema es que se trata literalmente de un juego de números”, dice Markowski. Si tienes cerca una piscina o un estanque que no usas, eso podría liberar millones de mosquitos nuevos cada semana. En ese contexto, unos pocos cientos por noche no son más que una gota de agua.

Por eso no se puede esperar que las trampas lo hagan todo, según Healy. “Desconfía de las cosas que dicen que controlan el 100%” de los mosquitos, dice. En cambio, piensa en las trampas como una estrategia entre muchas otras.

Una estrategia integrada

Es mucho más fácil controlar las larvas de mosquito que los mosquitos adultos, dice Healy, porque tienden a estar confinados en una fuente de agua estancada. Por ello, una de las primeras medidas que debes tomar es identificar las fuentes de agua estancada en tu propiedad.

Si es posible, revisa semanalmente para eliminar cualquier fuente de agua estancada. Busca cubetas, botes de basura sin tapa, neumáticos, tuberías de plástico o cualquier otra cosa en la que se pueda acumular incluso una pequeña cantidad de agua. También puedes cambiar el agua de una fuente para pájaros cada semana. Debido a que, por lo general, toma al menos una semana para que los mosquitos pongan los huevos y las larvas eclosionen y luego crezcan hasta la etapa adulta, no necesitas hacer esto más de una vez por semana.

Si tienes un pequeño estanque o algo que no se pueda drenar, tu distrito local de control de mosquitos puede proporcionarte pequeños peces que se alimentan de las larvas de mosquito, lo que puede ayudarte a controlar tu problema. En otros lugares, puedes buscar un larvicida seguro y ecológico como Mosquito Dunks o Mosquito Bits para ponerlo en el agua.

Si buscas en las tiendas de artículos para el hogar, encontrarás una serie de aerosoles de barrera que matan a los mosquitos que se posan en el follaje exterior. Pero “no recomiendo ningún tipo de aerosol de difusión”, dice Buckner. Estos aerosoles suelen contener pesticidas conocidos como piretroides, que matan a casi cualquier insecto con el que entran en contacto, incluidos los polinizadores como las mariposas y las abejas. Si vas a usar algún tipo de pesticida en aerosol, úsalo solo en los espacios alrededor de las puertas, donde es probable que descansen los mosquitos, dice Markowski, “no en la vegetación ni en las flores”. Ten en cuenta, no obstante, que la exposición a los piretroides se ha relacionado con algunos riesgos para la salud.

Y, por supuesto, asegúrate de tener mosquiteros en las ventanas o puertas que quieras dejar abiertas.

“Todavía no he visto un solo dispositivo o producto que funcione en todas las situaciones y en todo momento. No existe una varita mágica que acabe con todos ellos”, afirma Markowski. “Es un enfoque integrado. Si haces un poco de todo, entonces estarás protegido”.

Para reforzar tu protección personal, recuerda usar un repelente de insectos registrado por la EPA cuando estés al aire libre (consulta las Calificaciones de repelentes de insectos de CR aquí). Utiliza estos repelentes según las indicaciones de la etiqueta.

