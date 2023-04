Gobierno de AMLO logró “doblegar a EE.UU.” con la liberación de Salvador Cienfuegos: J. Jesús Esquivel, periodista mexicano.

Exclusiva

Más de dos años han pasado desde que exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, logró su libertad tras ser arrestado y acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber utilizado su investidura militar para establecer nexos con el crimen organizado y dar protección al Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El 15 de octubre de 2020 el general fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, y 33 días después, tras permanecer en el penal de alta seguridad Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, regresó a su casa en México al ser liberado el 19 de noviembre de ese mismo año gracias a las negociaciones que sostuvieron los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y del entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Este hecho que ocurrió en tiempos de pandemia por la COVID-19, fue documentado por el periodista mexicano J. Jesús Esquivel, en su libro “A sus órdenes, mi general. El caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar” (Grijalbo, 2023), quien asegura que la liberación de Salvador Cienfuegos significó para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el lograr “doblegar” y “poner sobre el suelo” al gobierno de Donald Trump.

“Yo creo que el hecho de que haya sido regresado a México, exonerado de los delitos que le impugnaban en Estados Unidos, porque no puede ser volver acusado de lo mismo, creo de alguna forma que eso demuestra que, por primera vez en la historia de la relación bilateral, el gobierno mexicano logró doblegar a Estados Unidos, porque la amenaza de que si no lo regresan rápido, en cambio, vamos a expulsar a los 54 agentes de la DEA, y puso sobre el suelo al gobierno más recalcitrante y crítico de México, al de Donald Trump”, afirma el periodista.

“En este sexenio del presidente López Obrador, que le ha dado tanto poder en muchos ámbitos que nunca habían tenido los militares en el gobierno federal, era lógico que la insistencia de que se hiciera lo necesario para que lo liberaran (a Salvador Cienfuegos) sin cargos, no tiene que ver específicamente con el general sino más bien que no salpicara a otros elementos de élite del ejército o de la Marina”, precisa.

El general Salvador Cienfuegos fue el Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Foto: Omar Torres/AFP vía Getty Images.

En la investigación plasmada en su libro, J. Jesús Esquivel asegura que fue uno de los pocos periodistas, junto con su colega Alan Feuer del The New York Times, quienes lograron saber con meses de anticipación algunos detalles sobre la investigación que realizaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Salvador Cienfuegos hasta antes de su detención en Los Ángeles gracias a que ambos recibieron al mismo tiempo “pistas” por parte de un fiscal federal de distrito de Nueva York.

“Como narro en el libro, este fiscal de alguna manera me daba el tip para también tratar de, pues, descubrir a través de mí, de mi reporteo que me dejó como tarea, o que no me dejó como tarea, más bien que yo asumí como tarea, si en el gobierno mexicano se tendría algún indicio de esta investigación que se estaba llevando a cabo en los Estados Unidos contra el exsecretario de la Defensa y ahí fue donde me sentí, de alguna manera utilizado al mismo tiempo que también podría utilizar este tip para poder sacar un reportaje exclusivo que eventualmente por comunicación con Alan Fauer del The New York Times, pues ambos nos dimos cuenta que recibimos el mismo adelanto de investigación”, relata.

Tras recibir las “pistas” del fiscal federal estadounidense, J. Jesús Esquivel comenzó a utilizar su olfato periodístico y de “tecleador” –como se autodenomina– para comenzar a tejer los hilos y saber quién era el personaje identificado como “El Padrino”, apodo con el que descubrió más tarde que se trataría ni más ni menos que del exmilitar mexicano Salvador Cienfuegos, el cual estaba en la mira de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“Trabajamos (J. Jesús y Alan Fauer) en un intento de corroborar con fuentes mexicanas para publicarlo al mismo tiempo en la revista Proceso y en el periódico The New York Times firmado por ambos, pero como siempre ocurre, pues en Estados Unidos el haber adelantado un caso así sin fuentes identificables hubiese implicado un delito o prisión de justicia, no se pudo hacer y, bueno, se dio la detención, el general y el resto pues es historia”, comenta el periodista del semanario Proceso de México.

Los funcionarios cercanos a AMLO

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México. Foto: Agencia Reforma.

Interesado por lograr identificar plenamente al alto funcionario mexicano que estaba en la mira de la Administración de Control de Drogas (DEA), J. Jesús Esquivel no dudo en recurrir a funcionarios cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador para intentar obtener más pistas sobre lo que se conocería después como la “Operación Padrino”.

Dentro de la lista de sus fuentes periodísticas de Esquivel, para fortalecer su hipótesis, estaba la entonces embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de quien dijo, la notó muy preocupada cuando la buscó y le comentó que al parecer el gobierno estadounidense realizaba una investigación contra Salvador Cienfuegos.

“Mira, creo que la embajadora Bárcena, lo digo con toda honestidad, ella si se preocupó mucho, porque entendía las implicaciones que podría tener, no para el gobierno mexicano, sino para la institución marcial que es el ejército de nuestro país de México, una investigación de tal magnitud contra un general de la élite marcial mexicana, un exsecretario de la defensa, porque –como hemos visto en procesos judiciales relacionados al narcotráfico internacional–, se desgranan no solo al acusado, sino otras personas involucradas que eventualmente en Estados Unidos son encausadas, lo vemos con el caso del Chapo, de ahí se generó esta acusación contra Genaro García Luna y otros exfuncionarios mexicanos”, aseguró el también escritor.

Martha Bárcena, exembajadora de México en Estados Unidos. Foto: Agencia Reforma.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, fue otro de los funcionarios mexicanos a quienes el corresponsal en Washington D. C. para Proceso recurrió para intentar obtener más pistas sobre el caso Cienfuegos.

“En el caso de Marcelo Ebrard también lo noté preocupado y aun cuando hablé varias veces con él creo que de alguna forma lo tomó a la ligera, porque aún cuando vi varias veces me dijo ‘no he podido conseguir nada, del Departamento de Estado no me han dicho nada’. Entendí que era obvio que no me iban a decir nada porque en Estados Unidos la separación de poderes, que eso es muy importante, y el incumplir con esa restricción constitucional que hay es un delito. Los fiscales no tienen por qué decirle ni a su jefe que es Procurador General de Justicia en turno, que están llevando a cabo esa investigación. Los procesos judiciales en Estados Unidos son muy claros, hay un gran jurado y presentar las pruebas. Al Fiscal General le hacen una especie de resumen ejecutivo como ocurría en este caso con William Barr (Fiscal General de EE.UU. durante el gobierno de Donald Trump) que sí sabía que se estaba investigando a Cienfuegos y le mintió al gobierno de México o no les quiso decir”, contó.

Una fuente más a la que recurrió el también colaborador del medio mexicano Aristegui Noticias fue a Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General de la República de México.

“Gertz Manero no me creyó aun cuando me dijo que era muy grave. Cuando se lo conté por primera vez y que iba a tratar de corroborarlo y siempre que hablé con él, yo sentía o tenía esa suspicacia de que no me estaba creyendo, que pensaba que de alguna forma le quería yo tomar el pelo, pero cuando detienen al general me habla él sin que yo le llamara y me dice ‘es usted un chingón’, ahí fue cuando dije, bueno, ¿y qué gano con eso?, ¿no?, si es un tema periodístico no de colgarse medallas que a nadie le corresponden”, analizó.

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República de México. Foto: Agencia Reforma.

Tras los arduos meses de investigación, J. Jesús Esquivel lamenta el no haber podido publicar con anticipación sobre la investigación que realizaba el gobierno de Donald Trump a Salvador Cienfuegos, debido a que podría haber incurrido en un delito ante las leyes estadounidenses.

“Siempre cuando alguien se queda con la sensación de que lo pude haber hecho, pero en este caso insisto el hecho de estarlo investigando en Estados Unidos y de acuerdo como son las leyes, se trataba en ese momento de un encausamiento sellado, no se puede revelar, pude haber sido acusado de obstrucción de justicia, imagínate no puedes en los medios de comunicación adelantarle a alguien que está bajo investigación criminal a nivel federal pues que está bajo una pesquisa, porque puede huir o cualquier otra cosa, entonces eres acusado ante pues también una corte federal de obstrucción de justicia”, explicó.

Sin embargo, J. Jesús Esquivel afirma que se queda con la satisfacción de que el gobierno mexicano se enteró, gracias a su labor de “tecleador”, de que Estados Unidos investigaba al general Salvador Cienfuegos y que podría ser detenido.

“No obstante después de la detención del general Cienfuegos, como lo ves en el trabajo, pues los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador admiten que yo les dije con anticipación, meses de anticipación, que al general Cienfuegos se le estaba investigando, al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien fue que no lo creyó, a la embajadora Martha Bárcena, entonces la representante de López Obrador en Washington, que ella si se lo dijo al presidente López Obrador quien lo declaró un día después de la detención de Cienfuegos, y al Secretario de Relaciones exteriores Marcelo Ebrard, que ambos están citados con nombre y apellido en mi trabajo”, recalcó.

El libro “apócrifo” y las amenazas de muerte

El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos con el expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Agencia Reforma.

El pasado 23 y 24 de marzo de 2023, J. Jesús Esquivel, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, presentó en la Ciudad de México su libro “A sus órdenes, mi general. El caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar”, editado por Grijalbo y acompañado por el periodista Julio Astillero, entre otros.

Días después de esta presentación, el semanario mexicano Proceso y el grupo editorial Penguin Random House, del cual pertenece Grijalbo, denunciaron el martes 4 de abril de 2023 la circulación de una versión apócrifa del libro de J. Jesús Esquivel, en formato PDF, en el cual se alteraron los textos y se incluyeron ilustraciones y memes con la finalidad de desvirtuar el trabajo periodístico del autor.

“Una versión apócrifa que está circulando en las redes sociales y en WhatsApp, en PDF en ese formato, que no solo manipulan el texto, sino le agregan caricaturas políticas con groserías y con situaciones que no tienen nada que ver con la investigación, y porque yo insisto, en qué momento estoy escribiendo cosas de mi ronco pecho. Son entrevistas con funcionarios del gobierno de López Obrador”, destacó Esquivel quien es corresponsal en Washington D.C., Estados Unidos, desde 1988.

El periodista mexicano asegura que tras la presentación de este nuevo libro ha sido víctima de ataques por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador quien busca, dijo, tacharlo de conservador y de defender presuntos intereses políticos.

“Ahora que el libro está circulando pues soy víctima de los ataques del presidente, infundados y de calumnias. Hace unos días en su mañanera le dedicó 40 minutos al asunto, hablar de la defensa de los militares y hablar del por qué pensaba que yo de alguna manera revolvía las cosas con intereses políticos y me acusó falsamente de haber inventado como dijo él, declaraciones en su contra cuando se reunió siendo candidato en Nueva York con los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, yo ni estaba en Nueva York”, explicó.

El periodista J. Jesús Esquivel asegura que ha sido “víctima de los ataques del presidente (AMLO), infundados y de calumnias”. Foto: Agencia Reforma.

El también autor de libros como “Las operaciones secretas de la Policía Federal”, “Los Narcos Gringos”, “La CIA, Camarena y Caro Quintero” y “La DEA en México”, entre otros, denuncia que él y su familia han recibido amenazas de muerte por sus investigaciones periodísticas además de ser increpado por funcionarios del actual gobierno.

“El pasado 24 de marzo (de 2023) Azucena Pimentel (exfuncionaria de la Presidencia de México) me increpó en un restaurante donde estaba yo almorzando, es una antigua taquería en el centro histórico (de la Ciudad de México) a donde van muchos reporteros gráficos, y me acusó de ser acosador, lo cual nadie le hizo caso y me parece grave, porque ella es una funcionaria pública y yo soy un simple tecleador”, denunció.

“No me gusta victimizarme, a mí lo que me preocupa no son las amenazas a mi persona sino las amenazas a mi familia que está en México. Yo estoy en Washington”, comentó.

“Ellos (Artículo 19) ya sacaron un comunicado junto con PGJ junto con Reporteros Sin Fronteras, les agradezco mucho a estas organizaciones, me buscaron cuando se enteraron con lo que ocurrió con Azucena Pimentel y de mi libro apócrifo que está circulando”, precisó.

“La verdad esta situación a raíz de lo que declaró el presidente en mi contra falsamente, insisto, lo de Ayotzinapa, no sé que hacer, espero que no llegue a mayores y que sean simples amenazas que se diluyen en las redes sociales por este tipo de gente que son fanáticos, eso espero, no quiero victimizarme y decir que si algo me pasa responsabilizo al presidente, no, creo que hay que ser congruentes y me parece que es una situación sí grave”, argumentó.

