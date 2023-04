Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de abril de 2023

PISCIS

Tus sueños pueden hacerse realidad en la medida en que trabajes en ellos, nada se te dará por bonita, trabájale para ir por lo que quieres. Viene una ola de pretendientes de todos los tamaños, te vas a dar vuelo, pero de todos y todas no se va a hacer uno pues nos servirán para nada, no tienen trabajo, no tienen estabilidad y tienen una ex que como se las sigue engruesando, saben que eres una buena persona y quieren solo utilizarte y una vez logrado el objetivo mandarte al chorizo donde saben que te gusta vivir. Debes aprender a no meterte donde no te llaman porque se te da mucho el chisme y después andas quejándote que hablan y hablan de ti. No permitas más abusos y se más hijo e hija de la tostada, solo así lograrás que nadie pase sobre ti y no te hagan daño. Semana muy pensativa, traes planes en mente de iniciar un negocio, pero nomás no te animas porque dudas que te pueda ir bien, aprende a confiar más en ti y no en lo que las demás personas te dicen, la suerte está de tu lado y si te aplicas las cosas comenzarán a salir a tu manera. Ten cuidado con cambios drásticos de último momento sobre todo en el área de los dineros pues podrías tener perdidas inesperadas, deja de comprar productos para bajar de peso o de meterte en tandas que nomas pierdes el tiempo y el dinero.

ACUARIO

Si bien es cierto que eres bien trabajador y trabajadora y que tienes muchas metas y sueños que quieres realizar también es cierto que la vida te ha puesto muchos obstáculos y a causa de esas caídas has bajado la guardia y ya no crees ni en personas ni en ti mismo o misma, no seas tan duro o dura contigo y aprende mejor a ser más hijo e hija de la tostada con quien no te valora o te hace sentir de la fregada. No tienen por qué pagar justos por pecadores así que no te ensañes con quien ni la debe ni la teme. Posibilidades de un viaje en el cual te la pasarás de lo más maravilloso, eres alguien que le preocupa mucho su imagen y siempre quiere verse bien, pero pues no le inviertes ni haces nada por tener el cuerpo criminal que quieres y deseas. Ten mucho cuidado con una amistad de piel clara que comenzará a querer sacarte información importante de tus planes y proyectos. Toma en cuenta los consejos de amistades siempre y cuando sean personas que realmente te quieren y valoran, recuerda que traes mucha gente envidiosa a tu lado que van a ponerte trabas y obstáculos pa tumbarte y que te vaya mal. No te des tiempo de responder criticas o chismes que es lo que buscan que hagas, déjalos que ladren todo lo que quieran al final nunca han construido nada bueno.

CAPRICORNIO

Andarás un poco bipolar pues no sabes ni que pex con tu vida, te confundes mucho y piensas mucho en cosas del pasado y planes que tienes para el futuro, recuerda que lo único que existe es tu presente así que no te distraigas ni te pierdas del camino. Vienen días de cambios muy positivos a ty vida pues comenzarás a pensar mucho en el mañana y pasará por tu cabeza la idea de un negocio que resultará bastante bueno. Amistades se van amistades regresan con la cola entre las patas al saber que fueron las culpables del error. Necesitas ponerte las pilas para el cumplimiento de tus metas y sueños o de lo contrario no vas a lograr ni mauser porque eres muy bueno o buena para quejarte, pero todo es por culpa de tu huevonería. Aprende a perdonar, pero no vuelvas a confiar. Cuidado con esperar más de la cuenta de personas que no te suman y solo te causan conflictos. Vienen cambios perros a tu vida, comenzarás a ver la luz en muchos aspectos que te tenían en el chingado hoyo, ya no bufes tanto mejor ignora a las personas que te bufan o te quieren hacer daño eso las hará sentir que no las tomas en cuenta y más les va a doler. Cambios de última hora en el amor y si estas soltero o soltera prepárate porque te van a dar hasta para llevar. Debes quitar el dedo de la llaga y ya no hacerte daño tú mismo o misma si un día ya te fregaron ya pasó el pedo, es momento de que veas por tu bienestar y felicidad, está por entrar 2 personas a tu vida que te van a confundir mucho tus sentimientos, pues no sabrás cuáles son las intenciones que tienen sobre ti.

SAGITARIO

Es momento de comenzar a pensar en el ahora a invertir y cuidar tu dinero de gastos innecesarios, la vida te dará una oportunidad para crecer en los dineros que deberás de aprovechar al máximo. No te dejes llevar por chismes dentro de la familia los cuales estarán a la orden del día. Ten cuidado con dos amistades que te andan rondando pues pueden meterte en problemas. Vienen salidas a cine o cenar con nuevas amistades o pretendientes, no apresures las cosas y deja que estas maduren el tiempo que tienen que madurar. Vienen días en los cuales estarás muy pensativo al recordar a personas que ya no están contigo, recuerda que todos cumplen un ciclo en tu vida y se irán cuando este ciclo termine. No caigas en eso por lo que ya pasaste anteriormente con otra persona, abre bien los ojos y no te atontes pues estas tan acostumbrado y acostumbrada a mendigar cariño y dar tantas oportunidades que te puede tocar alguien similar que te haga volver a vivir las mismas fregaderas, aprende de tus errores. Cuida mucho tu forma de actuar ante la persona que te gusta, no digo que cambies tu esencia ni forma de ser, pero a veces los/las asustas bien gacho contándole problemas que por el momento no deberían de saber. Que la motivación de tu día a día sea el lograr tus proyectos y tus metas y sobre todo tu familia.

ESCORPION

Una amistad te buscará para pedirte un consejo pues estará atravesando una situación amorosa muy difícil, ayúdala que el día de mañana tú también la necesitarás. Es momento de ver más por ti antes de querer solucionarle los problemas a los demás, tu estas bien atorado en tus problemas y aun así quieres resolverle el problema a los demás. No permitas que sigan jugando contigo, es momento de regresar a lo que eras antes, no permitas que las personas sigan abusando de tu corazón, recuerda que gente mal agradecida habrá en todos lados, pero de ti depende no cruzarte con ella en tu camino. Ten cuidado con seguir mendigando amor y cariño a quien hoy en día solo te ha brindado dolores de cabeza, desconfianza y falta de atención. Confía en tu capacidad de lograr todo lo que deseas porque así sucederá, no te aferres a un pasado que ya fui y no existe ni pretendas regresar a él porque solo te seguirás causando más daño. Ten cuidado con lo que consumas en estos días pues estarás expuesto o expuesta a dolores estomacales y diarreas muy perras hasta posibilidades de perder de peso hay. Cuídate las espaldas pues estarás en la boca de tus amigos debido a chismes que se desatarán por malos entendidos. Un viaje fuera del país podría surgir en cualquier momento y te irá de la mejor manera.

LIBRA

Vienen chismes en puerta debido a una situación en la que interviniste para ayudar, pero saliste bien perjudicado o perjudicada. Debes aprender a confiar en tus capacidades y que nadie te haga sentir menos o que no vales. Cuidado con un amor del pasado el cual puede retornar, si aún hay cariño y amor pues ya tú sabes si le das entrada, pero será bajo tus propios riesgos pues ya conoces dicho demonio. No confundas tus sentimientos con amistades, o de lo contrario te expondrás a situación en las cuales las llevas de perder recuerda que el que más quiere es el que sale perdiendo. Ten mucho cuidado con gastos que comenzarán a surgir y que no esperabas porque podrías iniciar el mes de mayo tronándote los dedos por falta de dinero. En la medida que des recibirás, si te alejas puedes perder el derecho que te correspondía, a veces nos alejamos de las personas esperando que ellas vengan a nosotros y cometemos el grave error de no comunicarnos y no poner las cartas sobre la mesa sobre la situación que nos molesta o no nos parece, hay que tener presente que las oportunidades algunas veces ya no regresan, no pierdas lo que te ha costado construir solo por tu orgullo o necedad, si de plano sientes que no te quieren o valoran dale vuelta a la hoja y next, no pierdas tu tiempo ni te hagas ideas que no son ni existen. Hay una amistad cercana que estará enfrentando una situación algo difícil si esta en ti ayudar hazlo, pero trata de no involucrarte tanto.

VIRGO

Eres el único o la única responsable de tu bienestar así que no culpes a los demás de tus desgracias y aprende a corregir todos esos errores que te están fregando. Vienen días de muchos cambios en los cuales las relaciones entre la familia comenzarán a mejorar en gran medida, trata de llevar la fiesta en paz y buscar maneras de estar para ellos, aunque sea a tus tiempos. No permitas que otras personas opinen de tu vida si no les has pedido el consejo, mándalos a la tostada y no te detengas ni te deprimas por lo que puedan pensar de tu vida o tus situaciones. Posibilidades de unos arrimones en estos días, necesitas soltar y volver empezar, aléjate de relaciones prohibidas que lejos de beneficiarte solo te hacen perder el tiempo y dañarte. No permitas que personas del pasado te arruinen tus días y tu felicidad, aun no has aprendido a soltar lo que duele y lo sigues cargando en tu presente. La vida es muy corta para perder el tiempo con quien no te valora, si tu relación se ha tornado monótona y aburrida y ya no sientes la misma atracción por tu pareja corta de tajo esa relación. Muchas oportunidades de ganar en juegos de azar que deberás de aprovechar al máximo pues te podría caer un dinero extra.

LEO

Ten cuidado con andar metido en relaciones prohibidas pues eres muy de enamorarte y entregar todo sin esperar nada a cambio, sueles dejarte humillar y te dejas dañar, recuerda que eso no es amor sino apego y falta de valor propio. Es momento de pensar a trabajar en tu presente de construir todo eso que ha quedado pendiente y de hacer a un lado lo que te cause estrés o algún problema. Vienen días en los cuales tu modo de pensar comenzará a cambiar mucho pues te centraras más en tus sueños y metas antes de querer resolverle los sueños a las demás personas. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Eres un ser de luz que ha sufrido mucho en tu pasado, pero la vida está dispuesta a pagar con intereses lo que te ha debido, quizás el sufrimiento y las caídas te hicieron mala leche, pero no es tu culpa pues solo te has defendido y has activado un escudo para no ser dañado o dañada, llegará quien sabrá brindarte el amor suficiente que ablandará tu corazón y te enseñará lo equivocado o equivocada que habías estado con el concepto del amor. Sal de ese círculo y empieza una etapa en la cual no debe de afectarte los comentarios de gente que no ha construido nada en su vida, sin antes ya te dañaron por esa razón no permitas que lo vuelvan hacer.

CÁNCER

En la medida que dañes serás dañado, ten mucho cuidado la manera en que actúas con las demás personas a veces eres muy de darles confianza a quién te ha fregado re bonito, debes aprender a no confiar tanto porque por esa razón abusan de ti. Es momento de aprender del ahora y no cometer los mismos errores de siempre, cuida tu carácter para que no dañes a quien no la debe ni la teme. Amor con amor se paga y una persona muy cercana y querida tuya te dará una sorpresa. Si tienes pareja cuidado con andar con la cola floja con alguien más porque todo saldrá a la luz y te caerán muchos problemas encima. Por cuestiones de salud requieres descansar más y no estresarte por tantos problemas que estás viviendo pues si no lo haces vienen problemas en los riñones, dolores de articulaciones y andarás de un humor que ni la gente que te rodea te va a soportar. Ten cuidado con los golpes y partidas de mauser pues estarán a la orden del día. Cuida más tus cosas y checa donde las dejas porque vienen perdidas de objetos y dineros. Hay una amistad de tes blanca que anda hablando de ti, ten mucho cuidado pues te va a meter en problemas bien cañones.

GÉMINIS

Devuelve con la misma moneda lo que recibes de las personas y busca siempre la manera de estar bien contigo mismo. Oportunidad de iniciar relación con una persona que conocerás en próximas fechas o quizás ya sales con ella, deberás de ser muy claro con todo para que después no te lleves sorpresas. No temas a enfrentar a la vida pues tienes todas las armas para lograr lo que quieres y deseas, aprende a soltar y dejar ir y luchar por lo que de verdad vale la pena e importa, te pondrás triste por ratos, pero una energía divina te hará salir de esa depresión al punto de darte cuenta lo mal que has vivido, nunca será tarde para rectificar tu camino he ir por tus sueños y metas. Vienen días de mucha reflexión en los cuales valorarás lo que eres y lo que tienes y te darás cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y para ser feliz. Si tienes una relación y se ha tornado tensa, llena de problemas, infidelidades y mentiras es momento de cerrar ese capítulo de tu vida, recuerda que tu tiempo es lo más importante y no puedes dárselo a quien no lo valora. No pongas todo en una persona o de lo contrario cuando ésta se vaya te quedarás sin nada, aprende a quererte y ver por ti antes de ver por los demás.

TAURO

Debes de cuidar mucho tu alimentación porque podrías presentar algunos problemas en tu estomago por comer de manera incorrecta. No temas a los cambios y a las oportunidades que te brinda la vida, si sigues haciendo siempre lo mismo los resultados no cambiarán en nada, si quieres nuevos resultados comienza por hacer nuevas cosas. No te dejes llevar por chismes de lavadero que estarán presentes y que van a involucrar a tu familia o a tus seres queridos. Si tienes una relación esta se va a tornar un poco perra en estos días pues estará envuelta en chismes de terceras personas y escenas de celos, han olvidado un poco la manera en que se conquistaron ambos y han caído en la rutina. Aprende a decir que no sobre todo con esas personas a las que les vives solucionando su vida. No confundas tus sentimientos, pon en claro qué es lo que sientes y quieres en tu vida pues de lo contrario puedes lastimar a quien no lo merece. Deja de meterte en relaciones prohibidas de lo contrario jamás lograrás tener el primer puesto en la vida de otra persona. Date la oportunidad de ser agradecido y de mostrarle al mundo de que este hecho, tus sueños son tuyos y a nadie más le corresponde hacerlos realidad más que a ti.

ARIES

No temas a los cambios que están llegando a tu vida pues esos cambios son los que te harán ver la vida distinta, se alejarán personas de ti, ni te achicopales se misión en tu vida a terminado, mándalos a la tostada y sigue tu camino. Vienen días de cambios en los cuales tu enfoque deberá de estar puesto en tu economía, en mejorar esos aspectos que te han tenido algo dañado. Te van a invitar a salir a tomar un café o a cenar, aprovecha la salida para divertirte. Necesitas reconciliarte con esas situaciones que no te dejan avanzar, perdona y después manda a la tostada de lo contrario estás destinado o destinada a estas tragándote tu veneno y enfermarte. No es momento de cambios de casa ni vehículos y menos de firmas de documentos hay que esperar un poco más. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy así que aplícate en cada uno de tus sueños y busca la manera de conseguirlos de todos los modos posibles. Andarás hasta el tronco de envidias y eso se debe a que tienes mucha gente que te quiere y aprecia y te busca y eso causa muchas miradas a quienes te rodean y te odian y no quieren verte bien. Hay momentos del día en los cuales desearías volver al pasado para reencontrarte con tus seres queridos que ya no están contigo, agradece a la vida y a Dios el tiempo que estuvieron y trata de honrar su vida de la manera que a ellos les hubiera gustado.