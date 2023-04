Karim Benzema y Eduardo Camavinga lesionados y no estarán en el próximo partido del Real Madrid

Las alarmas del Real Madrid están encendidas pocos días antes de los partidos más importantes de la temporada, semifinales de la UEFA Champions League y la final de la Copa del Rey, esto motivado a las diferentes bajas que posee el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti.

En el último entrenamiento realizado por la casa blanca, este lunes, el brasileño Rodrygo Goes no se ejercitó el lunes por un problema intestinal. Además, el mismo entrenador confirmó que los franceses Karim Benzema y Eduardo Camavinga no estarán en la convocatoria del próximo partido ante Girona.

“Tenemos una buena dinámica, pero vamos con bajas como Benzema y Camavinga que han tenido un golpe“, aseguró en rueda de prensa el técnico italiano. “Rodrygo no ha entrenado, pero estará bien para mañana, Ceballos es baja por tarjeta, y Alaba y Mendy están recuperando de sus lesiones“, completó en un parte que deja cinco ausencias madridistas ante el Girona en la trigésima primera jornada de LaLiga.

Aseguró Ancelotti que la decisión que toma con Benzema y Camavinga sería la misma si fuera la final de la Copa del Rey. “No estarían disponibles, son pequeñas cosas afortunadamente. Camavinga aguantó el partido pero después le molesta el golpe, van a estar disponibles ante el Almería”, reconoció el entrenador para calmar las aguas.

Además, el mismo entrenador italiano reconoció que si Benzema estuviese disponible para jugar estaría en la cancha en esta misma jornada, algo que demostrará en sus próximos partidos, según Ancelotti, quien posteriormente recalcó la importancia que tiene el delantero francés.

“Benzema no es un tema, se recuperará del golpe y jugará contra Almería, Real Sociedad y ojalá pueda estar bien. Es demasiado importante para nosotros. Ha demostrado un nivel muy bueno los últimos partidos y lo tiene que demostrar jugando y no reservarlo. Cuando está cansado no va a jugar pero si está bien, él quiere jugar y nosotros también“, agregó.

Real Madrid jugará este mismo martes 25 de abril ante Girona en el marco de LaLiga Santander. El balón comenzará a rodar a las 13:30 ET, 10:30 PT. Aunado a esto, ten en cuenta que deberás usar los servicios de ESPN Deportes o ESPN+ para ver el partido en Estados Unidos.

