Julión Álvarez conoce a su amor platónico Fey y cantan a dueto “Media Naranja” | VIDEO

Julión Álvarez hizo realidad uno de sus sueños de juventud, pues conoció a Fey, de quien reconoció lo mucho que le encantaba verla cantar y bailar sus emblemáticas canciones como “Media Naranja”.

“El Reyde la Taquilla” reconoció el gran “amor plátonico” que tiene por la famosa cantante, cuyo nombre real es María Fernanda Blázquez Gil.

Fue durante la más reciente transmisión del reality show “Mi Famoso y Yo”, donde Fey escuchó cómo Julión Álvarez le dijo: “Me encantaba Fey, como cantaba y bailaba, yo la veía y decía ‘nombre, me encantaba’”.

Ante esto, la interpréte de “Popocatépetl” que se encontraba tras bambalinas, salió al escenario, dejando al cantante de regional mexicano con la boca abierta.

Poco después, Fey procedió a interpretar uno de sus mayores éxitos, “Media Naranja” y al término del tema, el famoso no se quedó con las ganas y se acercó a Fey para decirle: “Mucho gusto en conocerte” y darle un abrazo, además de cantar a dueto una parte de la mencionada canción.

Fey comparte la experiencia de Julión Álvarez

Por su parte, Fey compartió un videoclip donde cuenta lo sucedió con Julión Álvarez, quien no se esperaba la sorpresa que le preparó la producción del programa, dado que Fey escuchó todas sus declaraciones “románticas”.

La única respuesta de la cantante en aquél momento fue: “Qué no le dé pena”, así como escribir, en broma, en su perfil personal de Instagram: “Como cuando estás hablando de tu crush y no te has dado cuenta de que está ahí escuchándote”.

