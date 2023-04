Niega diputado migrante ser parte de cartel inmobiliario, pero abogado acusador asegura que tiene pruebas

Mientras que el diputado migrante Raúl Torres niega tener alguna relación con el cartel inmobiliario de funcionarios públicos del Partido Acción Nacional que adquirió departamentos de manera irregular en un lujoso complejo habitacional en la ciudad de México; el abogado Rodrigo Muñoz Dromundo, aseguró que tiene las escrituras que muestran que el diputado acusado no solo es propietario sino que vive en City Towers.

“Quien me acusa tiene que probar”, respondió el diputado migrante Raúl Torres al preguntarle si es propietario de un departamento en el complejo City Towers, ubicado en la colonia Del Valle, delegación Benito Juárez de la ciudad de México.

Dijo que por seguridad personal, su declaración patrimonial es privada, y no puede decir dónde vive, pero precisó que tiene su lugar de residencia en Nueva York; y cuando está en México, habita en el estado de México en la casa de su madre.

Eso sí – dijo- que conoce gente que tiene departamentos en City Towers, y algunas veces se ha quedado ahí.

El abogado Rodrigo Muñoz, víctima y abogado defensor de las familias defraudadas. (Twitter)

El nombre del diputado Torres en el tema del cartel inmobiliario panista salió a la luz pública cuando el abogado de las víctimas Rodrigo Muñoz Dromundo denunció que 14 departamentos del complejo departamental City Towers son propiedad de políticos del PAN.

Entre los panistas figuran el alcalde de la delegación Benito Juárez, Santiago Taboada, y los diputados Federico Chávez, los hermanos Luis y Víctor Mendoza y el legislador migrante Raúl Torres así como Christian von Roehrich, exdelegado del PAN.

Según dio a conocer el sitio de noticias Regeneración.mx, ‘el socio mayoritario del complejo inmobiliario City Towers Green Black, Dionisio N, denunció la entrega de alrededor de 15 millones de pesos en efectivo, así como en obras de reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo de 2017 al entonces delegado del PAN de Benito Juárez, Christian von Roehrich”.

Esto “para no oponerse a la construcción del desarrollo, que pasó de 752 departamentos a 808”.

En pocas palabras, panistas como Von Roehrich, adquirieron departamentos a cambio de favores.

Raúl Torres dice que es el mejor diputado migrante. (Agustin Durán/La Opinión)

Pero el diputado migrante se defiende:

“Estos señalamientos son los dichos de un abogado porque los propios vecinos lo desmintieron. El señor (el abogado Muñoz Dromundo) me menciona, sin aportar pruebas de que yo compré un departamento cuando no era ni funcionario en 2015 y vivía entonces en Washington D.C. Y no voy a decir más porque es darle juego a una persona. Yo puedo tener un departamento donde guste. Pago impuestos en México y en Estados Unidos”.

Y comentó que la fiscalía de la Ciudad de México debe aclarar todo porque detrás de estas denuncias, está el partido Morena que le hace la guerra fuerte al PAN porque saben que van a perder la Ciudad de México.

Y reiteró que es muy fácil hablar sin pruebas.

A mitad de precio

De acuerdo al abogado Muñoz, el diputado migrante compró un departamento a menos de la mitad del precio de su costo, pero el diputado migrante dijo que a él nunca le han dado nada a cambio de beneficios y favores.

Y presentó un comunicado en el que los vecinos del City Towers aseguran deslindarse del abogado Muñoz Dromundo como su portavoz, y lo señalan de utilizar su patrimonio para conseguir beneficios personales.

El abogado Muñoz Dromundo dijo que él es propietario de varios departamentos que renta en el lujoso complejo habitacional en debate, pero no vive ahí.

Y explicó que supo de la existencia del diputado migrante y de que vivía en City Towers cuando la esposa del legislador (Shirley) lo comenzó a atacar muy agresivamente en los chats de vecinos.

“Me propuse investigar quién era esa mujer que me agredía mucho sin conocerme, y me di cuenta que era la esposa del diputado migrante, y que ambos vivían ahí en City Towers. Tengo las escrituras que prueban que el departamento está a su nombre. Eso está confirmado, y también sé que se hace pasar por diputado migrante sin ser migrante”.

Torres asumió el cargo de diputado migrante chilango en septiembre de 2021, y efectivamente fue impugnado por aparentemente no ser migrante, pero la decisión del tribunal electoral falló a su favor, y convirtió en el primer diputado migrante en la Ciudad de México. Se le vence su mandato en septiembre de 2024.

“Aún no he tomado la decisión de buscar la reelección porque me van muy bien en Nueva York”, dijo el diputado Torres.

‘Soy el mejor diputado migrante’

En entrevista con La Opinión, el diputado migrante panista dijo que es el mejor diputado migrante de todos los que hay, porque ha logrado leyes y reformas constitucionales como ninguno.

“Además soy el que más giras ha hecho por el extranjero con recursos propios porque a nosotros a diferencia de los diputados federales no nos dan viáticos”.

Citó entre sus logros que el gobierno de la ciudad de México proporcione identificación con foto a los mexicanos que regresan al país; a nivel federal consiguió – dijo – que la firma electrónica pueda ser prioridad en los consulados en Estados Unidos; y que exista una oficina para atender a los familiares de los migrantes y guiarlos en asuntos tales cómo tramitar una visa, y otros documentos.

“Lo más grande que hemos hecho es que la matrícula consular se pueda usar para todos los trámites del sector público y privado en México, reformando el código civil”.