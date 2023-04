Andrés Calamaro anuncia tour por EE.UU y remake de ‘Costumbres Argentinas’ con Los Auténticos Decadentes

Eso de que los latinos en el mundo se pusieron de moda trae consigo a los grandes músicos y maestros de gran trayectoria también. El rockero argentino Andrés Calamaro es uno de ellos, quien como su homólogo Fito Páez hizo recientemente, vuelve a Estados Unidos. Esto sin mencionar que acaba de relanzar una versión de su tema ‘Costumbres Argentinas’ con Los Auténticos Decantes.

Esta canción la compuso el propio Andrés Calamaro en 1985 y la inmortalizó con ‘Los Abuelos de la Nada’ en el Teatro Ópera. Por supuesto, Los Auténticos Decadentes están más que orgullosos y representa todo un honor para ellos haber grabado esta versión con el mismísimo ‘Salmón’.

La colaboración es el tercer capítulo de la trilogía discográfica que revela las influencias de Los Auténticos Decadentes. Por supuesto, el maestro Andrés Calamaro está presente y de qué forma. Con unos de sus grandes éxitos y la alegría de la música que caracteriza a la agrupación argentina.

El videoclip de ‘Costumbres Argentinas’ fue filmado el 17 de diciembre de 2022. Es decir, el día antes de la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 y fue grabado en gran parte en la confitería El Molino en Buenos Aires, Argentina. Así que solo es cuestión de imaginar el ambiente de alegría y a la vez expectativa que se vivía en el lugar. View this post on Instagram A post shared by Popart Discos (@popartdiscos)

‘¡Muchas gracias por la amistad de tantos años y por convidarme con la versión que honra, además, mi pasado, mi presente y mi eternidad con Los Abuelos de la Nada de Miguel Abuelo’, dijo Calamaro. A esta buena noticia se le suma la de su gira por los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by Andrés Calamaro (@a_calamaro)

‘Calamaro por USA’ comienza en Miami

Miami, Orlando, Tampa, Boston y Nueva York recibirán al cantautor argentino Andrés Calamaro con su tour del 2023. El autor de ‘Flaca’, ‘Mil Horas’, ‘La Parte de Adelante’, ‘Tuyo Siempre’, ‘Te quiero Igual’ y ‘Loco’ arranca la gira que arranca fuera del territorio norteamericano. En España en mayo. Ya para octubre dará inicio a su ‘Calamaro por USA’ en Miami. View this post on Instagram A post shared by BlueTeam Show (@blueteamshow)

Calamaro junto Fito Páez, Gustavo Cerati, Spinetta y Charly García lograron crear ese sonido único del rock argentino y se lo dieron a conocer al mundo hace muchos años. Ésa fue una manera de diferente y a la vez irreverente de contar las historias que estos grandes querían decir. View this post on Instagram A post shared by Emanuel Fernández (@emafex)

El también integrante de la banda argentina ‘Los Abuelos de la Nada’ y ‘Los Rodríguez’ en España junto a Ariel Roth tiene tiempo en el camino de la música como solista. Otorgándole un total de 40 años de aportes al rock en español.

5 Latin Grammy, 30 álbumes, entre ellos el último ‘Dios los Cría’. No es un secreto para nadie que Calamaro tiene fascinación por las colaboraciones. Así que revivió parte de su discografía con artistas reconocidos como: Julio Iglesias, Raphael, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Sebastián Yatra, Julieta Venegas, Vicentico y Juanes.

Es un músico que, aunque de vanguardia, ha estado abierto a grabar en otros géneros como el urbano. Recordemos que se alzó en el Latin Grammy junto a C. Tángana en la categoría ‘Grabación del Año’ con el tema ‘Hong Kong’. La gira del Andrés Calamaro está a cargo de Blueteam Dream Makers, liderada por Gabriel Bursztyn y Claudio Gelemur.

