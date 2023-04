China buscará “otra Tierra” fuera del sistema solar a partir de 2030

China buscará planetas habitables fuera del sistema solar a partir de 2030 mediante un sistema de telescopios, anunciaron representantes del programa espacial del país asiático.

El proyecto, llamado “Miyin” y que todavía se encuentra en fase de desarrollo, tiene como objetivo “encontrar otra ‘Tierra'”, aseguró el vicepresidente ejecutivo de la Academia China de Ciencias Aeroespaciales e Innovación Tecnológica Zhang Xuhui durante un evento en la ciudad de Hefei (este), que acoge esta semana una conferencia espacial.

Miyin would be a national level mission. There are also the CHES and "Earth 2.0" mission proposals under the Chinese Academy of Sciences strategic space science program, one of which I expect will be approved at some point. https://t.co/0BTqplN9R5https://t.co/bbPJ5QZyra

— Andrew Jones (@AJ_FI) April 23, 2023