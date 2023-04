Christian Nodal comparte por primera vez fotos de la casa donde vive con Cazzu y su futuro bebé

Si algo caracteriza a Christian Nodal es su amor por la privacidad y así lo ha demostrado con la forma en que ha manejado su relación con la cantante argentina Cazzu, la madre de su futuro bebé, por lo que son contadas las veces en que ha compartido con sus fans detalles de su vida en pareja.

Una de esas veces se produjo recientemente, con lo que nos permitió conocer algunos rincones de la casa que comparten en Argentina y que, seguramente, será el sitio que seguirán habitando tras la llegada de su primer hijo.

La revelación de su nuevo hogar la hizo tras la difusión de algunos materiales por medio de Instagram e Instagram Stories, con lo que pudimos notar que viven con todos los lujos y comodidades.

“Aquí disfrutando del último rato que me queda en casita, de la paz de la tranquilidad, recargando energías”, publicó hace unos días el intérprete de “Botella Tras Botella” en un video publicado en Instagram Stories y que permite observar que su hogar está en una zona alejada de todo tipo de vecino.

En otra publicación, realizada en su feed de Instagram, se alcanza a ver que su mansión cuenta con zona de patio, con extensas áreas verdes, con una piscina con su respectiva área de spa y con unas vistas espectaculares del panorama. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

Sigue leyendo:

Aseguran que a nueva mansión de Shakira en Florida solo se podrá llegar en avión o barco

Fotos: Así lució el lindo camerino que ocupó Chiquibaby en su regreso a ‘Despierta América’

Con un dragón de Komodo de mascota y otras excentricidades, así es la mansión de Nicolas Cage

Venden en casi $70,0000,000 mansión de Miami donde se hospedaron Marc Anthony y Shakira