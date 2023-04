Arrestan a tres presuntos sospechosos por el asesinato de mécanico hispano; no le querían pagar $500 dolares

HOUSTON – Cuatro meses después que un hombre fue baleado de muerte durante un altercado por una supuesta deuda de $500 dólares, tres meses han sido arrestados en relación al asesinato.

Raudel Orozco, de 20 años, Rolando Orozco, de 22 años y Jody Duron, de 19 años enfrentan cargos por la muerte de Luis Casillas, de 29 años, según informaron las autoridades.

El pasado 23 de diciembre del año pasado, oficiales respondieron a un reporte de un tiroteo en las instalaciones de un centro comercial ubicado en la cuadra 7600 de la carretera North Freeway.

Según documentos, la Policía de Houston habló con el hermano de Casillas, quien les dijo que Casillas y el dueño de una camioneta estuvieron involucrados en un fuerte altercado por dinero que se debía por reparaciones al vehículo.

Casillas le dijo a su hermano que había movido la camioneta a otro lugar para que el dueño no pudiera llevarse el vehículo sin pagar por las reparaciones.

El día del tiroteo, testigos reportaron que el dueño de la camioneta llegó a la escena acompañado por otros tres hombres hispanos. Al encontrarse con Casillas los hombres comenzaron a discutir y durante el altercado el dueño de la camioneta sacó un rifle de asalto AK-47.

Casillas corrió y fue alcanzado por los hombres. Casillas rogó que no le dispararan pero uno de los hombres le dio un tiro en la cabeza. .

No se dieron mayores detalles sobre el arresto de los sospechosos, solamente se informó que se les entabló una fianza de $750,000 dólares y que los arrestos ocurrieron sin incidentes.