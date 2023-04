Cómo mantener alejados a los mosquitos y las garrapatas

Estrategias sencillas para mantener a raya a estos mordedores, y qué hacer con los insectos que pican.

By Catherine Roberts

Lo ideal es que ya tengas la costumbre de usar insecticida cuando descanses en el pórtico o veranda durante las noches cálidas o cuando salgas de excursión por el bosque. Después de todo, los mosquitos y las garrapatas enferman cada año a miles de estadounidenses con diversas enfermedades, como Lyme, el virus del Nilo Occidental, la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y otras.

Utilizar repelente de insectos es, obviamente, clave, pero la forma más eficaz de evitarlos requiere tomar precauciones adicionales.

“Lo más importante es evitar las picaduras”, afirma la doctora Rebecca Eisen, bióloga investigadora del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Zoonóticas y Emergentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC). “Por suerte, hay cosas realmente sencillas que puedes hacer para protegerte a ti y a tu familia”.

Tu terraza y tu jardín

Mosquitos: según los CDC, una estrategia importante para mantener a los mosquitos alejados de tu jardín es eliminar su caldo de cultivo preferido: el agua estancada. Mantén las canaletas limpias, y quita el agua estancada de bebederos para pájaros, llantas viejas, carretillas y cubiertas de piscinas. Elimina también la hiedra y las hojas en descomposición.

En lo que respecta a tu terraza o patio, algunos productos repelentes funcionan mucho mejor que otros. Hace varios años, nuestros evaluadores probaron 2 repelentes de área, velas de citronela y un difusor a pilas que expulsa geraniol, y encontraron que eran ineficaces para mantener alejados a los mosquitos. Un ventilador de pedestal oscilante funcionaba mucho mejor. Cuando se pone en una posición alta, reduce entre un 45 % y un 65 % que los mosquitos lleguen a las personas que se sientan cerca del ventilador.

También existen trampas para mosquitos que utilizan ventiladores, rejillas eléctricas o almohadillas adhesivas para capturarlos y eliminarlos. La idea es atraer a los mosquitos y matar a los que entran en contacto con las trampas. Los expertos sugieren evitar por completo una categoría de estos dispositivos: los aparatos que matan insectos [bug zappers]. Estos matan bichos indiscriminadamente, incluidos muchos insectos beneficiosos como los polinizadores.

Algunos otros tipos de señuelos, sobre todo los destinados a atraer mosquitos específicamente, pueden tener cierta eficacia. Los investigadores de los CDC han desarrollado un tipo de trampa, la ovitrampa gravídica autocida (trampa AGO), que atrapa a las hembras de mosquito que buscan poner huevos, por ejemplo. La Asociación Estadounidense para el Control de Mosquitos (AMCA) señala que la eficacia de este tipo de productos depende de una gran variedad de factores, como la especie de mosquito, el tamaño de la población de insectos en la zona, la estación del año, las condiciones del viento, etc. Así que lo mejor es considerarlos solo una estrategia potencialmente útil entre muchas otras.

Nuestros expertos en seguridad advierten contra el uso de nebulizadores o rociadores de jardín que pulvericen insecticida. “Podrías inhalar las sustancias químicas, algunas de las cuales se han relacionado con graves problemas de salud, como alteraciones endocrinas y efectos neurológicos”, afirma el doctor Michael Hansen, científico jefe de Consumer Reports.

Garrapatas: les gusta la hierba alta y mucha sombra. Así que, mantén el césped recortado, retira las hojas y otros residuos, e intenta que entre tanto sol como sea posible en tu jardín. Considera colocar una cerca alrededor de tu propiedad para mantener alejados a los venados y otros animales grandes que pueden ser portadores de garrapatas. Otra opción: Crea una barrera de un metro de virutas de madera seca o grava entre el borde de tu césped y cualquier zona arbolada del perímetro de tu propiedad, lo que disuadirá a las garrapatas de entrar en tu césped. Y no olvides revisar a tus mascotas en busca de garrapatas después de que hayan estado jugando al aire libre.

Para evitar las garrapatas, usa zapatos cerrados y métete los pantalones dentro de los calcetines.

Tu ropa

Mosquitos: lleva manga larga, pantalones largos, calcetines y calzado cerrado, sobre todo cuando pases mucho tiempo fuera de casa. Evita la ropa ajustada (los mosquitos pueden picar a través de ella), los colores oscuros y el perfume o la loción para después del afeitado (ambos atraen a los mosquitos). Aplica un buen repelente en la piel expuesta y en la ropa (pero nunca debajo de ella). Estos son algunos de nuestros repelentes de insectos mejor valorados:

Ben’s Tick & Insect Repellent Wipes

3M Ultrathon Insect Repellent8

Repel Lemon Eucalyptus Insect Repellent2

Sawyer Premium Insect Repellent

Garrapatas: cuando camines por zonas arboladas o cubiertas de hierba en verano, lleva la misma ropa que ahuyenta a los mosquitos. La ropa de colores claros hace que los insectos sean más fáciles de detectar si los tienes sobre ti. Métete la camisa en los pantalones y los pantalones en los calcetines. Aplícate repelente de insectos en la ropa y la piel expuesta.

Ducharse pronto después de estar al aire libre en una zona con garrapatas se asocia a un menor riesgo de contraer una enfermedad transmitida por garrapatas. Así que métete en la ducha después de salir de excursión o de trabajar en el jardín, y aprovecha para inspeccionarte la piel en busca de picaduras. Usa unas pinzas para retirar con cuidado las garrapatas adheridas. Para mayor protección, mete la ropa en una secadora a alta temperatura para matar las garrapatas que puedan estar rondando por ahí.

Otra estrategia útil para mantener alejadas a las garrapatas: llevar ropa tratada con el insecticida permetrina o tratar tu propia ropa con permetrina en aerosol. Los estudios han encontrado que los trabajadores al aire libre que llevaban ropa tratada con permetrina tenían un número significativamente menor de picaduras de garrapatas en comparación con los que no la utilizaba. Si llevas ropa tratada con permetrina, no es necesario que la rocíes también con un insecticida tradicional, aunque debes aplicarte repelente de insectos sobre la piel expuesta que no quede cubierta por la ropa tratada.

¿Qué pasa con los insectos que pican?

“En su mayor parte, las abejas y las avispas te dejarán en paz si las dejas en paz”, dice Stanton Cope, PhD, antiguo entomólogo de la Marina y ex presidente de la AMCA.

Los nidos y los panales de abeja en el jardín solo deben retirarse si están en zonas muy transitadas, dice Cope. Si se puede, espera hasta el otoño o el invierno, cuando los nidos han sido abandonados. Si necesitas retirarlos antes, hazlo a principios de la primavera, y a primera o última hora del día, cuando los insectos están menos activos. Puede ser necesario utilizar insecticidas en polvo o en aerosol, pero sigue las instrucciones y mantén alejados a los animales domésticos y a los niños. Lleva siempre ropa que te proteja de los pies a la cabeza y nunca retires los nidos si para ello tienes que subirte a una escalera; llama a un profesional.

Los insectos se sienten atraídos por los olores fuertes. Así que para hacerte menos atractivo para las abejas y las avispas, evita usar jabones perfumados, champús y desodorantes si tienes muchos insectos en tu jardín o vas a ir a un picnic. Y como el sudor puede agitar a las abejas, considera bañarte antes de salir.

