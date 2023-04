Miguel Herrera molestó con sus Xolos de Tijuana tras quedar eliminados: “Equipo sin ambición y sin deseo”

Los Xolos de Tijuana cayeron contundentemente 5-2 ante Puebla en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga MX y quedaron eliminados del campeonato.

Miguel “Piojo” Herrera, entrenador del equipo, se mostró claramente molesto durante la rueda de prensa y no escatimó en palabras hacia el pobre momento del equipo de Tijuana.

“Equipo sin ambición y sin deseo. Como los de enfrente, los dos teníamos la posibilidad de manejar en nuestras manos la actitud y la actitud de los de enfrente fue muy diferente a la nuestra, así no se puede competir”, expresó el Piojo Herrera.

Herrera continuó hablando sobre el equipo y manifestó que se reunirá con Jorge Alberto Hank, presidente de los Xolos, para discutir cuales jugadores se irán y cuales futbolistas permanecerán en el club en el que aseguró que ninguno es imprescindible.

“¿Se quieren ir? Bueno se irán del equipo. Habrá otro equipo, el torneo que entra. Necesitamos una reestructura, armar un equipo que tenga mucho más deseo, más voluntad. Jorge está consciente, no es que no tenga calidad, pero no tiene deseo. Es un equipo sin deseo, que no muestra”, comentó el entrenador mexicano.

Tijuana quedó en la posición número 15 de la tabla y solo sumó 16 puntos en 17 partidos. Acumuló tres derrotas, una victorias y un empate en los últimos 5 partidos y solo tuvieron 3 victorias durante todo el torneo Clausura de la Liga MX.

Xolos de Tijuana deberá pagar multa

Tijuana no solo quedó fuera del repechaje y eliminado como uno de los peores equipos del torneo, sino también deberá pagar la multa por quedar en el lugar 17 de la tabla porcentual.

El equipo mexicano deberá cancelar 47 millones de pesos (2.6 millones de dólares). Tijuana ha pagado la multa por quedar de último en la tabla porcentual en las dos últimas temporadas.