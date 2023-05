Andrés Lillini se despide del Necaxa y deja la puerta abierta a trabajar en selecciones menores del Tri

Necaxa perdió 3-0 ante Toluca en la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga MX y se despide del campeonato al igual que Andrés Lillini aprovechó para anunciar que no seguirá al mandos de los Rayos para el próximo torneo.

El entrenador argentino señaló que este fue su último partido como director técnico del Necaxa aunque no confirmó su llegada a las selecciones nacionales de México en las categorías menores.

“Fue mi último partido en Necaxa. En la Selección todavía no hay nada, pero sí me toca despedirme del club”, aseguró Lillini tras la goleada recibida ante los Diablos Rojos.

Concluimos nuestra participación en este certamen, no sin antes agradecerte a ti por acompañarnos y por llevar al Rayo en el corazón aún en la adversidad.#ContiGoNecaxa ⚡ pic.twitter.com/xDcZ8ZKlYR — ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) April 30, 2023

Necaxa quedó en el puesto número 17 de la tabla general con 14 puntos en 17 jornadas y solo por delante del fracaso de campaña de Mazatlán. El equipo solo sumó 3 triunfos en el torneo y acabó con 3 derrotas y 2 empates en los últimos 5 partidos del campeonato.

Tras ser uno de los peores equipos del campeonato, Lillini se disculpó y afirmó que se va con tristeza por no haber respondido a la confianza que le dieron en el club que terminó penúltimo en la tabla.

“Hay cosas que no hicimos bien, internamente siento dolor y tristeza por no devolver la confianza que me dieron”, comentó el entrenador argentino.

Sobre su posible llegada a la selección mexicana de fútbol en categorías inferiores no pudo asegurar nada, aunque explicó que no trataría de implantar un juego sino más bien rescatar la identidad del futbolista mexicano y trabajarla para sacarle provecho.

“Si puedo llegar a Selección ningún método de juego tiene que ser copiado del extranjero, el jugador mexicano tiene su propia personalidad y hay que trabajar en eso, y principalmente en tener una identidad propia. México tiene que tener una identidad propia y no copiar de ningún lado”, informó.

